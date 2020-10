Porfirio vs Delgado, nube gris

Espacio Electoral

Eleazar Flores

TRIUNFO DISCUTIDO-. Sea quien sea el ganador de la presidencia nacional de Morena, la mancha quedará, máxime si las tres empresas encuestadoras dan el triunfo al colimense Mario Delgado Carrillo o reconocérselo a Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, que sería su tercera victoria seguida.

Lo peor de todo este proceso interno es que se debilitaron, antes de tiempo, instancias que antaño se percibían solidas, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

CAMBIOS A MODO-. De hecho, los observadores agudos advertían desde antes el debilitamiento de las instancias electorales del país, cuando entraron como magistrados nuevos elementos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a mediados del año pasado, cuando renunció a la presidencia del mismo la destacada jurista sonorense Janine M. Otálora Malassis.

TEPJF-. Esto ocurrió recién iniciada la administración obradorista, el 23 de enero de 2019, dado que se venían presentando muchos desencuentros que trascendieron a los medios. En lugar de la magistrada presidenta Janine M. Otálora llega el jurista Felipe Fuentes Barrera. Un cambio que si bien no pasó por alto, tampoco provocó atención mediática desmedida.

INE-. El segundo cambio-debilitamiento se dio en forma extemporánea hasta julio pasado, no obstante que debió suceder dos meses antes. Se dio cuando entraron cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. El tiempo y los análisis demostraron que dichos nuevos consejeros son personas más que afines a la Cuarta Transformación, de ahí, su aval unánime.

Ya con la seguridad de sacar procedimientos favorables vino el proceso interno del Movimiento de Regeneración Nacional, el partido del Presidente y para el Presidente de la República no obstante que éste presume que “ya no es como antes”, en lo que los observadores están de acuerdo, ya no es como antes, ya es peor, debido a que ni siquiera a nivel interno se evitan las diferencias.

CANDIDATOS-. Los candidatos iniciales fueron muchos, hasta un tal Gibrán García, talentoso, preparado, pero inexperto para pelear en las grandes ligas. Quedaron la eterna Yeidckol Polevnsky y sus compañero Mario Delgado, coordinador de la aplanadora legislativa en la cámara baja y el sempiterno y talentoso Porfirio Muñoz Ledo, héroe de mil batallas en todos los partidos políticos.

A Mario Delgado se le identifica como leal al secretario de Relaciones Exteriores y eficiente comprador de pipas, medicamentos y demás, Marcelo Ebrard Casaubon, en tanto que a Porfirio Muñoz Ledo se le conoce como ligado a su propia y discutida personalidad, máxime cuando se le recuerdan las últimas críticas al presidente, Moena y demás aduladores.

El resultado que se dará a conocer dentro de una semana, será cuestionable.

elefa44@gmail.com