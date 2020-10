Niegan registro a México Libre

Punto por punto

Augusto Corro

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion (TEPJF) determinó que los esposos Calderón-Zavala no tendrá, por ahora, partido político. En sesión virtual, cuatro de siete magistrados votaron a favor de respaldar la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) que negó el registro a la organización Libertad y Responsabilidad Democrática, conocida como México Libre, principalmente por contar con aportaciones económicas procedentes de personas no identificadas.

El magistrado José Luis Vargas Valdez manifestó que la organización de Zavala y Calderón no cumplió con su obligación de identificar a todas las personas que hicieron alguna donación económica. Dijo también que México Libre “recibió aportaciones en efectivo por personas no identificadas, por un monto de un millón 61 mil pesos. No demostró quiénes fueron los aportantes”. Concretamente, la agrupación citada no pudo comprobar el origen de 50 aportaciones que se realizaron a través de la plataforma Clip, por la cantidad mencionada.

Las razones de los magistrados fueron suficientes y legales para evitar que los esposos Zavala-Calderón se hicieran dueños de un partido político que enrarecería más la vida política de México. Por otra parte, de ninguna manera se justificaría que uno de los ex presidentes de México, con un pasado ignominioso como gobernante, continuara en la “grilla”, oficialmente, para consumar sus ambiciones de poder y dinero. Calderón ya tuvo la oportunidad de gobernar México y los resultados de esa gestión gubernamental en la que prevaleció la espiral de violencia que envolvió al país y que aún no termina.

Como se sabe, el ex mandatario michoacano se encuentra en el eje del huracán de la justicia. Su principal colaborador, el secretario de Seguridad, Genaro García Luna, es juzgado en una corte de Nueva York por introducir cocaína en Estados Unidos y recibir sobornos millonarios de dólares para que apoyara las acciones del cártel de Sinaloa, que dirigía el capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien fue juzgado y condenado a cadena perpetua y 30 años adicionales, como líder de una organización criminal que envió toneladas de drogas a dicho país.

Los fiscales tendrán que comprobar las acusaciones contra García Luna que tuvo siempre el apoyo de Calderón en la fallida guerra contra la delincuencia organizada que ensangrentó a México. Una lucha sin estrategia por parte de las autoridades federales que en vez de acabar con el crimen, propició la multiplicación de bandas de delincuentes en todas partes. García Luna se desempeñaba como el principal colaborador de Calderón en la supuesta lucha contra los cárteles de la droga, según declaraciones de testigos en el juicio contra “El Chapo” Guzmán.

La pregunta obligada: ¿sabía el michoacano de la conducta negativa de su colaborador que apoyaba al Cártel de Sinaloa? La suerte del michoacano dependerá, en parte, de las declaraciones de su subordinado, pues García Luna puede aceptar la culpa total para no comprometer a nadie o señalar a Calderón como cómplice. La simple duda sobre la conducta del michoacano de presunta protección al secretario de Seguridad era suficiente para negarle el registro de partido a México Libre. En México, las autoridades dijeron que el propio García Luna participó en la fundación de la organización política de los esposos Zavala-Calderón.

El ex panista Calderón no se conformó con el pésimo papel que hizo como Presidente de México. Como señalamos líneas arriba, su ambición política lo movió a continuar en el escenario de la grilla al lado de su esposa Margarita para fundar su propio partido. Afortunadamente no se lo permitieron. ¿No es suficiente el daño que los Zavala-Calderón hicieron a México? El ex presidente siempre fue depredador político. A su partido de origen (el PAN) lo dividió. Quiso adueñarse de esa organización política pero no pudo. Los blanquiazules rechazaron imposiciones.

Ni siquiera Margarita tuvo el apoyo de su partido para alcanzar una diputación. Decepcionada y molesta dejó las filas panistas y por su cuenta decidió participar como candidata independiente en busca de la silla presidencial. En esa ocasión, también se conocieron las triquiñuelas políticas en la alteración de firmas para obtener el registro de aspirante en la contienda electoral. Los resultados fueron desastrosos. En el caso de Calderón todavía no hay nada escrito sobre su futuro político. Por un lado tiene sobre su cabeza el juicio de su colaborador García Luna que lo puede hundir o salvar de sus presuntas acciones de complicidad de ambos; además, tiene en puerta el juicio a los ex presidentes corruptos, del que difícilmente podría escaparse el michoacano. ¿Usted qué opina amable lector?

aco2742@hotmail.com