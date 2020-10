No, no es México, son cinco estados

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

El denominado warning o advertencia de viaje, que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha impuesto sobre cinco estados de nuestro país pareciera ser contra todo México y no es así, son cinco entidades federativas a las que aquel gobierno recomienda a sus ciudadanos no visitar bajo ninguna circunstancia.

Se trata de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, ahí la recomendación es no viajar a estos lugares. Otros siete estados son catalogados como lugares a “reconsiderar” y se trata de Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Nayarit, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas.

Sabemos que lo que dice el Departamento de Estado no es garantía, es decir, sus apreciaciones se basan prioritariamente en notas periodísticas o intereses fuera del contexto de proteger realmente a sus ciudadanos, sin embargo, tampoco podemos negar el desastre en materia de seguridad pública y la violencia desmedida que viven entidades como los cinco señalados.

Usualmente, se requiere un área dentro del gobierno federal y los gobiernos estatales, que cabildee con el Departamento de Estado, es decir, que viaje a Washington, que explique lo que sí sucede y lo que no sucede y que además, tenga un plan de contención de medios para informar a los grandes periódicos, cadenas de radio y televisión en la Unión Americana. No para decir irrealidades ni para comprar su silencio con pautas millonarias, sino para decir —insisto— lo que sí y lo que no pasa en cada una de las entidades señaladas como peligrosas.

Uno de los actores principales en estas circunstancias es el secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués, quien debiera estar encabezando las misiones en el entendido que los estadounidenses, son los principales visitantes por motivos turísticos a nuestro país, en especial ahora que las demás fronteras permanecen cerradas.

Los gobernadores de dichas entidades, así como sus secretarios de Turismo deberían estar también enviando misiones a Washington para aclarar y explicar.

No es México quien está azotado por las advertencias de viaje, son cinco estados de la república y, otros siete encaminados hacia allá.

