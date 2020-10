Conductores de mototaxi de la zona norte de Tultitlán reciben curso de educación vial

Deben contar con documentos en regla y uniforme

Tultitlán, Estado de México. – En instalaciones municipales del C2 y en el Auditorio Sor Juana Inés de la Cruz, ubicado en el DIF de la cabecera Municipal, se presentó el Curso de Educación Vial a conductores de mototaxi de la zona oriente, impartido por María de la Luz García, en representación de la Dirección de Seguridad Ciudadana, Vialidad y Protección Civil de Tultitlán.

Se expuso a detalle el tipo de normas e indicaciones viales pertinentes para aplicar una correcta cultura vial en el municipio.

Los temas que se presentaron son:

– Motivos de infracción (exceso de velocidad, no portar casco, no contar con licencia vigente y no respetar los señalamientos de vialidad).

– Tipo de señalizaciones (preventivos, informativos, restrictivos y de destino).

– Se debe contar con todos los documentos en regla y hacer uso de chaleco distintivo.

También se aclaró que sólo las oficiales féminas, que portan uniforme naranja, pueden levantar infracción. De igual manera, todo elemento puede detener cualquier tipo de vehículo automotor para hacer una llamada de atención.

Al finalizar, María de la Luz García, entrego a los asistentes un tríptico donde se detallan las normas e infracciones viales actuales. Enfatizó que se debe tener un conocimiento del reglamento de tránsito y manejar con respeto y cortesía.