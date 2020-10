El rebrote del virus

Punto por punto

Augusto Corro

Estamos lejos de vencer al coronavirus (Covid-19). Una de las razones es que no tenemos el arma para abatirlo: la vacuna. Si bien es cierto que tenemos forma de controlarlo con medidas sanitarias, no todas las personas las aplican. El resultado de la desigual lucha en algunos países obligó ya a acciones de toques de queda y de reconfinamiento. La pandemia no cede: de acuerdo con cifras recientes registran al menos 40.5 millones de contagios y 1.1 millones de muertos. En Europa, Gales e Irlanda son los países que toman el camino de entrar otra vez al aislamiento. Según se informó la Covid-19 está sin control en España y los enfermos empiezan a llenar los hospitales. En México también estamos sometidos a la amenaza del rebrote del virus.

El último informe de las autoridades sanitarias en nuestro país arrojó 86 mil 338 muertes por Covid-19; así como 860 mil casos confirmados. Lo complejo de la situación es que el gobierno no ofrece ninguna posibilidad de contener la ola de contagios. Sus declaraciones de los funcionarios de salud pública y los representantes de otras áreas de gobierno no se ponen de acuerdo en sus declaraciones, para los primeros hay amenazas de rebrote del virus, para los otros se niegan a reconocerlo. Esa condición de desacuerdo fomenta el número de indecisos que optan, en muchos casos, a desacatar medidas sanitarias y dejar el aislamiento.

El llamado semáforo epidemiológico también representa señales que pocos entienden. En la capital, por ejemplo, no se sabe exactamente cuáles son las alcaldías o zonas en las que el virus causa mayores contagios. Las autoridades un día anuncian medidas que supuestamente ayudarán al control del coronavirus, pero en las calles se ve la excesiva presencia de gente no toda con el cubrebocas ni con la aplicación de la sana distancia. La población, con sus excepciones, hace lo que le viene en gana. Esto nos lo refleja el elevado número de decesos y de contagios. En México el grave problema de la pandemia no tiene control alguno y se corre el riesgo de que la enfermedad alcance cifras mayúsculas de contagiados.

Resulta que son millones de mexicanos que son un campo propicio para el desarrollo del virus. Es decir que una cantidad considerable de la población padece enfermedades como diabetes, obesidad y males cardiacos que favorecen el contagio. A pesar de que la gente sabe el riesgo que corre, no toma en cuenta las medidas para cuidar su salud. A lo anterior debe sumarse que en ciudades con millones de habitantes, un porcentaje considerable tiene que salir a la calle para conseguir recursos económicos para su sobrevivencia. Lo hace por necesidad y quizá tenga razón de hacerlo, pero sí es condenable la conducta de personas que rompen el confinamiento con propósitos sin sentido, como el de sacudirse el aburrimiento del encierro.

Total, que la población corremos el riesgo de ser víctimas del contagio. Por lo menos en ocho estados se regresará al semáforo epidemiológico rojo. No controlaron la Covid-19 y volverán las restricciones en sus actividades. El rebrote se presentará como el enemigo fortalecido al que se debe vencer. Habrá que ver lo que ocurre en Europa y en otros países la manera en que enfrentan al coronavirus. Conocer las fallas que llevaron al reconfinamiento o a los toques de queda en las principales ciudades. Es importante analizar esas situaciones para saber que se podría aplicar en México para frenar el avance de la epidemia.

Mientras, los mexicanos tendremos la oportunidad de poner nuestro grano de arena en la lucha contra Covid-19. ¿Cómo? Pues con una actitud responsable que nos permita cuidar nuestra salud y la de las personas que nos rodean. En esta temporada de fiestas, los invito a no salir de casa; a evitar reuniones, a no asistir a eventos con la presencia excesiva de gente; a mantener encerrado, una de nuestras armas contra el virus es la de quedarse en casa. ¿Usted qué opina amable lector?

