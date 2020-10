“Herederos por Accidente 2”, la serie protagonizada por Maite Perroni

Gloria CARPIO

Claro Video trajo a su catálogo “Herederos por Accidente 2”, teniendo como protagonista a Maite Perroni, esta producción original de Claro Video te hará pasar grandes momentos, pues después de su primera temporada, esta comedia romántica sin duda es una divertida propuesta de la cual habló en conferencia la actriz, quien además, aseguró que recuerda con añoranza RBD.

La serie está conformada también por Consuelo Duval quien con Maite Perroni son protagonistas de la serie, donde en esta historia por azares del destino, dos familias –una española y una mexicana–, deben convivir y sobrevivir.

“En esta segunda temporada podremos disfrutar de nuevas aventuras que te mantendrán al filo de tu asiento con el mismo reparto, es una propuesta divertida y llena de matices ideal para esta época”, dijo Perroni, quien comparte créditos con Cuca Escribano, Norma Angélica, Manu Vega, Agustín Arana, Michel Duval, Mara López, Álvaro Fontalba y más.

En esta ocasión, después de que Lupe y Rocío tuvieron sus respectivos bebés de manera simultánea, parece que la herencia tiene varios dueños. Rosa es consciente de que ha perdido el control, no sólo del dinero sino de su propia familia. Diego se entera de una realidad que podría cambiar su destino con Rosa. No todo es ambición en esta nueva etapa familiar. ¿Se unirán en paz y armonía finalmente ambas familias?

Esta segunda temporada cuenta con 13 nuevos capítulos que en este mes de octubre ya están disponibles en todo Latinoamérica, sólo con Claro video, la plataforma de series, películas y documentales para toda la familia.

“El humor es un idioma universal, no importa en qué parte del mundo estés, las situaciones graciosas nos causan risa. En este caso eso fue lo que nos unió, a lo mejor en tu vida sucede algo que no te deja ver la luz, y sabes que ya superaste ese momento cuando te puedes reír. Creo que no hay diferencia, la comedia será todo lo que está sucediendo, y eso sí no tiene nada que ver con el hecho de estar en España, en Italia o en Grecia”, dijo en su turno Consuelo Duval, quien da vida a Silvia.

En su turno Maite dijo: “Al final la familia es como nuestro centro de amor, de unión y de fuerza. Es donde más intensidades encontramos, pero también aprendemos muchas cosas, y nos aceptan con nuestras locuras. En esta serie contamos con todos estos conflictos, y cómo estas personas se integran, y al final entre tanto amor y odio, se quieren aunque no lo parezca”.