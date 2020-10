Morris Gilbert anuncia que Mejor Teatro levanta el telón con cinco obras

Parte del elenco de diversas obras se reunieron para anunciar el regreso de los respectivos montajes así como la llegada del streaming del musical “Si nos dejan”

Néstor Núñez, alcalde de Cuauhtémoc, informó que se invirtieron 4 millones de pesos en compra de boletaje anticipados, para teatros y museos de la alcaldía y Mejor Teatro fue uno de los beneficiados, esto, con el objetivo de apoyar a la comunidad artística y sobre todo atraer a la población a sitios seguros.

El productor Morris Gilbert anunció, que levantaban el telón y con ello la llegada del streaming del musical “Si nos dejan”, pero no todo era felicidad pues al mismo tiempo anunció la del actor Juan Navarro, quien dio vida al personaje de “El Rey” en dicha pieza. “Minutos antes de esta conferencia, nos dieron la terrible noticia de la muerte de Juan Navarro, estamos devastados, es una persona que trabajó con nosotros desde ‘El fantasma de la ópera’; trabajamos como familia, por lo cual estamos muy consternados todos”, dijo Gilbert.

El productor comentó que se encuentran en muchos sentidos en estado de vulnerabilidad y es que tienen la sensación de que están en estado de guerra y debido a ello tienen que reaccionar todos los días de acuerdo a las situaciones y las circunstancias. “Hoy ésta es nuestra realidad, si mañana cambia cómo vamos a reaccionar, no lo sabemos porque no ha habido en la historia de la humanidad una situación como la que vivimos. Tenemos que ser optimistas porque en caso contrario no nos queda nada y en este momento tenemos la esperanza”, dijo el productor.

Con la presencia de César Bono, Benny Ibarra, Maca Carriedo, Kika Edgar, Paola Gómez, Rogelio Suárez y Anuar, el productor dio a conocer las medidas de seguridad sanitaria que se tomarán para que el público pueda asistir a las funciones sin problema, y entre otra cosas incluyen tapetes sanitizantes, toma de temperatura, desinfección de los espacios, personal, vestuario, utilería, sana distancia, código QR en lugar de programas de mano, además de proporcionar gel antibacterial y el uso obligado del cubrebocas.

Las obras levantarán el telón, sin embargo, la transmisión de algunas obras vía streaming, seguirá permanente como es el caso de “Si nos dejan”, el 2 de noviembre, el 6 de noviembre “Mentiras multiestelar”, y el 14 de noviembre “El hombre de La Mancha”. En tanto las obras “Defendiendo al cavernícola” y “Mentiras” inician el 30 de octubre, la primera los viernes a las 20:30 horas, sábados a las 17 horas y domingos a las 19 horas en el Teatro López Tarso.

El 31 de octubre llegan “Los monólogos de la vagina”, que se presentará en el Teatro López Tarso, del Centro Cultural San Ángel, los sábados a las 20:00 horas y los domingos a las 16:00 horas. El 6 de noviembre reinicia temporada “Toc Toc”, en el Teatro Fernando Soler. “Mentidrags” regresa al Teatro México el 12 de noviembre, los jueves a las 20:00 horas.

