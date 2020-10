La tropa

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

La tropa mexicana ya no aguanta a AMLO. ¿Desde cuándo la relación AMLO, Ejército mexicano y Armada de México es desastrosa? Si Lázaro Cárdenas del Río dividió al Ejército mexicano en dos, creando dos secretarías de Estado: Armada de México y Defensa Nacional, ¿AMLO volvió a dividir al Ejército creando la Guardia Nacional? ¿Se gesta una sublevación armada en México contra su Comandante Supremo?

Esas y muchas preguntas más me formulan mis tres lectores y radioescuchas y trataré de dar respuesta a tales inquietudes.

La puerca torció el rabo cuando AMLO andaba de “luchador social” tomando pozos petroleros en Tabasco y fue desalojado por la tropa y la historia se repitió en 2006 cuando López Obrador protestaba estrangulando las principales calles en la capital del país por el supuesto fraude electoral que le hizo Vicente Fox y Felipe Calderón, sobre el cual, el tabasqueño no aportaba ninguna prueba y nuevamente tuvo que ser desalojado por la tropa, cuando ya se había autoproclamado “presidente legítimo de México”.

Luego, a principios de 2019, AMLO declaró a La Jornada, que dirige su comadre doña Carmen Lira “si por mi fuera, desaparecería al Ejército”, lo cual no gustó nadita de nada a la tropa y no pocos generales se pusieron bien trompudos, la mayoría en retiro se declararon en pie de guerra hasta que el tabasqueño dialogó con los mandos superiores, pero la relación siguió siendo desastrosa.

Cuando AMLO decide dividir al Ejército y formar la Guardia Nacional, lo primero que hizo fue echar mano de los soldados del Ejército y de la Armada de México, y lo que hoy se sabe es que solamente unos 2 mil de los 97 mil han sido reclutados entre la ciudadanía, es decir que son civiles. Inconformes 95 mil soldados por ser parte de la conformación del emblemático cuerpo militar creado por AMLO -la Guardia Nacional-, pero tuvieron que apechugar.

Hoy, cuando en México brotan como hongos los movimientos sociales que repudian las antipopulares, aberrantes y ocurrentes acciones de gobierno de AMLO, numerosos grupos de la tropa, tanto del Ejército Mexicano como de la Marina se han dado a la tarea de lanzar videos y manifiestos que revelan que la tropa ya no aguanta a AMLO, los soldados de México no están dispuestos a permitir que se le use en labores de seguridad policiaca y truenan contra la militarización del país.

Denuncian también, que son obligados a realizar labores que no les competen, incluyendo la de albañilería en el Aeropuerto de Santa Lucía. También revelan que el alto mando castrense ha recibido la orden para que, en las próximas elecciones federales del 6 de julio, se instalen urnas electorales en todas las instalaciones militares en el país para que la tropa no vote en sus lugares de origen y por el partido que sea de su preferencia, sino que tendrán que votar por Morena. ¿Pues no que los delitos electorales ya se castigarán con cárcel y sin derecho a fianza porque supuestamente serán delitos graves?

Pero, ¿qué nos dice el descontento de la tropa mexicana contra AMLO? Pues que esa desastrosa relación histórica podría terminar en un golpe de Estado o pronunciamientos militares como ocurrió después de la Independencia nacional y hasta 1913 cuando fue el derrocamiento del usurpador Victoriano Huerta Márquez que tomó el poder con las armas, pero antes, en México se producirían más de 200 sangrientas asonadas, intentos de golpes de Estado y pronunciamientos militares que terminaban siempre con arrebatos del poder presidencial.

Lo malo es que AMLO no escucha, no ve y no entiende que está llevando al país a la ruina, pues a toda costa busca instituir la nueva dictadura de América Latina y el comunismo en México.

No son pocos los estudiosos que dicen que es más fácil encontrar agua en la luna que hacer entender a López Obrador. Ni hablar, en el pecado llevará la penitencia.

