Washington.- Aunque la tendencia es definitiva, de acuerdo al resultado de los comicios, y favorable a Joe Biden, todo hace indicar que Donald Trump llevará hasta sus últimas consecuencias la lucha por quedarse como inquilino de la Casa Blanca.

La apuesta es llegar a la Corte y que, con mayoría de votos de tres de los jueces más influyentes pueda lograr el triunfo. Sin embargo, aquí está en juego la credibilidad del poder judicial estadounidense, por una parte, y la legitimidad de la democracia (bandera del vecino de Norte desde que es independiente).

Por el momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador hace un voto de silencio para felicitar al ganador, hasta que sea definitiva la definición de las elecciones. Lo que sea de cada quien, es prudencia política y diplomática.

PODEROSOS CABALLEROS

GERMÁN MARTÍNEZ: La cadena de traiciones de Germán Martínez, hoy senador de la Cuarta Transformación, se define en un solo factor: le muerde la mano a quien lo apoya. Primero fue un ferviente panista que estuvo bajo el cobijo de Felipe Calderón, quien lo proyectó a posiciones insospechadas. Al no recibir apoyo del ya Presidente de la República, para su ambición política de irse como gobernador de su natal Michoacán, lo traiciona. Después se va a Morena, al lado de Andrés Manuel López Obrador, quien lo apoya para tener una senaduría y luego le da el IMSS, al que renuncia por que no le dejaron meter mano al presupuesto (eso comentan sus cercanos colaboradores). Por ello, nadie se explica cómo Germán Martínez, un neoliberal de toda la vida, se pasó a las filas de Morena. Ni siquiera la gracias le ha dado a Calderón por hacerlo presidente del PAN, ni representante de ese partido ante el INE (gracias a FCH). De pronto, traiciona sus principios ideológicos ahora es “socialista”. Fue uno de los principales promotores de la campaña contra AMLO “un peligro para México” y criticó públicamente la formación académica de AMLO al decir que no tenía los créditos suficientes para obtener el título de licenciado en Ciencias Políticas y Sociales. Como funcionario público no se ha distinguido como un factor de cambio y honestidad profesional. En su paso como secretario de la Función Pública, con Calderón, sirvió de tapadera de grupos de corruptos que militaban en las filas panistas. Casos icónicos como la corrupción con las concesiones de los casinos, así como una larga lista de actos corruptos del equipo de Vicente Fox. Como líder del PAN, perdió la mayoría en diputados, y como senador, sólo busca notoriedad mediante casos de relumbrón. Nada emanado de su creatividad. German, su salario, es un gasto presupuestal tirado a la basura.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

UNIVERSIDAD ANÁHUAC: La Universidad Anáhuac México entregó el Doctorado Honoris Causa al arquitecto Agustín Hernández Navarro, como un reconocimiento por su compromiso con los valores humanos y por su innovadora contribución a la arquitectura moderna mexicana. Es el último representante de los grandes arquitectos mexicanos del siglo XX. Sus obras tienen su huella a través de elementos prehispánicos que hacen de sus proyectos un compromiso real con el país y su historia. Diseñó el Heroico Colegio Militar, inspirado en las zonas arqueológicas de Monte Albán, Oaxaca, y Teotihuacán. Recibió el Premio Nacional de las Artes en 2004 y el Premio Nacional de Arquitectura en 1999.

