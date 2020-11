Violencia en Cancún

Desde el portal

Ángel Soriano

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, afirmó que investigará al irresponsable que ordenó a la policía llevar armas y disparar a los grupos feministas que protestaban frente a la alcaldía de Benito Juárez, en Cancún, pues él dio órdenes contrarias: no violencia y no llevar armas a las marchas anunciadas en Othón P. Blanco, Benito Juárez, Solidaridad y Felipe Carrillo Puerto.

La alcaldesa Mara Lezama aseguró que, en el ejercicio de su cargo, jamás ordenará utilizar la violencia en contra de los manifestantes mientras que el jefe policiaco Alberto Capella, con amplia experiencia y trayectoria en el mismo cargo en varias regiones del país, consideró “inaceptable” la violencia contra manifestantes que dejó casi una veintena de heridos.

Y pese a los hechos vandálicos y de violencia, como ocurre en la Ciudad de México con frecuencia, la Fiscalía General reportó que no hay detenidos. Es decir, no hay responsables ni autoridad que intervenga en beneficio de la sociedad y cada quien hace lo que considere conveniente, pues lo que se busca es “que no haya más violencia”.

Así lo reconoció el mismo gobernador: el problema es grave para la sociedad quintanarroense. Y aseguró que actuará con energía en contra de los responsables. Lo que sucede en estos casos es que los policías que dispararon –por órdenes superiores- serán llevados a prisión y los jefes policiacos o políticos se lavarán las manos. El mensaje es a los manifestantes: esto puede ocurrir si siguen causando destrozos.

TURBULENCIAS

No hay vacunas políticas

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell reiteró su dicho que no hay vacuna ni cura segura contra Covid-19 pues se tiene que cumplir satisfactoriamente los protocolos científicos, en varios países las pruebas de los candidatos a vacuna han sido suspendidos por provocar males a los voluntarios en las pruebas. Lo que se anunció en EU, desde luego –salvo que se pruebe lo contrario- es mera propaganda política… Al tomar la protesta al Colegio de Abogados Laboristas de León, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue, afirmó que la entidad se ha distinguido por el apego al estado de Derecho, paz laboral y la tranquilidad, lo que ha sido un atractivo para la inversión que la entidad ocupe el sexto lugar en la economía de México y ejemplo de productividad en el país. La nueva agrupación profesional es presidida por Juan Carlos Luna Pérez… El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Oaxaca se ha comportado vigilante y crítico de las acciones del Poder Ejecutivo, de los organismos autónomos como la Fiscalía General del Estado e incluso del Poder Judicial, acciones con las que lograron hacer realidad el sistema democrático basado en el principio de separación de poderes. La apertura al diálogo con diferentes sectores sociales como mecanismo indispensable para la acción pública, también ha sido característico de esta Legislatura. El diálogo y la construcción de acuerdos han sido muy importantes para la toma de decisiones en el Congreso de Oaxaca, dijo el presidente de la Jucopo, Horacio Sosa Villavicencio al rendir su informe de resultados y destacó la presentación de 22 iniciativas y 28 puntos de acuerdo. El Pleno aprobó la Ley de residuos sólidos que prohíben envases desechables de PET y de unicel, la cual entró en vigor el día 25 de octubre de este año, y la reforma a la Ley de Fomento a las Actividades Artesanales por las cuales ahora se obliga al gobierno del estado a asesorar y asistir a las y los artesanos en lo fiscal y administrativo.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista