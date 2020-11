Reflexiones para pensar

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

ESA FOTOGRAFÍA DEL MURO CON ESTADOS UNIDOS DONDE LOS POLICÍAS NORTEAMERICANOS NO SE RESISTEN A COMPRAR LOS TAMALES, ROJO, DE RAJAS O DE DULCE DEL LADO MEXICANO ES PARA LLORAR DE ALEGRÍA; SI BIEN DECÍA MI ABUELITA: “A VECES EL AMOR EMPIEZA POR EL ESTÓMAGO”

No hay forma de negar muchas de las cuestiones que toca el Presidente sobre el tema de la enorme corrupción y del despojo y entreguismo de muchos funcionarios de anteriores gobiernos que además contaban con una bien organizada banda de protectores en los medios de comunicación y así pudieron realizar despojos de los bienes nacionales y entregarlos a los particulares que ahora con esos recursos son los primeros que andan jodiendo a todos y en especial tratando de acorralar al Presidente con escandalitos que no tienen nivel ni son iguales a los saqueos, robos y despojos que realizaron durante años.

Lo que también es algo real es que cuando entran las ambiciones y se generan las pasiones por los puestos y presupuestos en la política se van dando muchas cuestiones en las filtraciones de unos contra otros, no importando sean del mismo partido o bando o banda dentro de la política, el caso es que dicen esos ambiciosos que buscan puestos y presupuestos que en la política todo se vale porque es una guerra, olvidando que lo que importaría serían las convicciones tal como dice e insiste AMLO, pero pues le dicen que si y lo tiran de a loquito y hacen de las suyas y siguen algunos con sus propias raterías y esto complica mucho lo que el Presidente pregona porque él sostiene lo que dice, pero sus allegados o simpatizantes que andan a ver qué “cazan” en los puestos, pues no le hacen mucho caso como no le hacen ni las madres ni las abuelitas cuando les pide que les digan a sus hijos y nietos que se porten bien y no anden de malosos ni de abusones ni consumiendo drogas o siendo parte de las bandas peligrosas que matan a chicos o se matan entre ellos…

El asunto es que si bien ahora vemos que hay escándalo destapados de panistas que dicen que no solamente recibieron una sino varias y hasta quince maletas de dinero que les enviaron de fondos desde Pemex para que con ellas convencieran a los que se oponían a las votaciones en favor de las reforma energética y lo grave es que muchos de esos senadores y diputados son ahora hasta gobernadores y como si nada, total es difícil que les comprueben algo de dicho sino no encuentran los fondos de las maletas y los mecanismos del lavado o de cómo se justificaron en sus cuentas, pero el caso es que ahí andan sin problemas ni asustados por los destapes que les hacen, válgame Dios, desde uno de los cínicos y mortíferos diarios del neoliberalismo más reaccionario, total de acusaciones y no de encarcelamientos, pues nadie se llega a afligir.

Por ahí cuentan que uno de esos panistas que se resistía a recibir las maletas para cambiar de opinión, pues le ofrecían más y más hasta que llegaron a varias maletas con su aprobación y entonces el que repartía le dijo: “pues ahora te chingas, porque solamente recibirás una y no las demás”, al reclamarle, éste le dijo: “Solamente quería demostrarte que también te llegan al precio y que aceptas y ahora, pues lo aceptas con el descuento o te chingas” y tan tan, conforme con la maletona, se fue directo al GYM para presumir la nueva maleta deportiva.

Curiosamente, a pesar de todo, el Presidente utiliza a los medios tradicionales para explicar lo que se publica en los mismos, ya sea para combatir a los malosos del neoliberalismo o para darnos clases de historia, moral y ética a los mexicanos, el caso es que a pesar de todo tiene que tener en cuenta lo que se publica en los medios tradicionales así le saquen ronchas por algunas cosas que no le gustan y sería mejor, como dicen los viejitos, aplicar aquellas fórmulas de que se “cazan más moscas con miel que con hiel” y así no sería malo que de vez en cuando se les diera oportunidad a los medios de comunicación de comentar con ellos temas de interés nacional, así, en público, sin dejar que se salten las trancas, hablando a lo machirrín, para que entonces unos y otros entiendan que la labor de los medios es el de comunicar, no el de pelear o enderezar entuertos o hacerle al mensajero ideológico, para ello, suponemos, que los mismos partidos tienen sus mecanismos y medios y es en esas escuelas de cuadros donde deben formar a sus militantes. La comunicación es crítica de uno y de otro lado, se debe entender no como pleito, sino como una manera de mostrar al que debemos mostrárselo que anda mal o se puede mejorar o simplemente reconocer las buenas obras y no hacerla tanto de tos en pleitos y dimes y diretes.

No todos pensamos lo mismo, no todos queremos ser iguales a otros, entendemos que debemos respetarnos y ser tolerantes con los pensamientos y formas de actuar y hacer y tratemos de convivir en los tiempos malos de la mejor manera y no culparnos los unos a los otros por cosas que ni siquiera podemos entender o controlar porque son producto de tragedias o fenómenos naturales o de salud que han salido del control a nivel mundial y es así que en vez de criticar lo que se hace, si estamos convencidos de que hay otras maneras, demos la muestra con hechos y no con críticas y palabrería que ofende y violenta las discusiones. Si tenemos espacios de materializar los pensamientos con candidatos que puedan dirigir sus esfuerzos como pensamos, apliquemos todo lo necesario para que convenzan a los demás y no difamemos a los contrarios levantando falsos testimonios o acusándolos de lo que no son responsables con tal de joderlos. En fin, si los tiempos son malos los podemos mejorar con mejor convivencia y tolerancia, no a lo pendejo como lo tratan de hacer muchos en sus dogmáticas mentes e intolerantes sentimientos. Total, el Presidente ya puede utilizar varias horas para las discusiones y eso pues es bueno, nos obliga a pensar a todos.

socrates_campos8@yahoo.com.mx