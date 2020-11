Nueva tormenta

Desde el portal

Ángel Soriano

Un nuevo huracán que azota ya en Centroamérica es nueva amenaza para los inundados estados de Tabasco, Chiapas y Veracruz y el presidente Andrés Manuel López Obrador informó del desalojo de aguas de las cuatro hidroelécrica que turbinan en Tabasco para recibir las nuevas que llegarán con el fenómeno.

Esto quiere decir que las obras que se pongan en marcha deberán ser de tal magnitud que enfrente las cíclicas embestidas de los fenómenos de la naturaleza y el mismo Presidente ha dicho que desde niño auxiliaba a sus coterráneos de las inundaciones y en muchos casos los sacó de los pantanos con el agua hasta el cuello.

Nadie desconoce que las inundaciones forman parte de los pueblos costeros no sólo en México sino en el mundo y las afectaciones lo mismo que los beneficios, los enfrentan con valor y decisión sus pobladores; lo mismo que lo disfrutan propios y extraños cuando se deja ver la naturaleza en todo su esplendor.

En base a la experiencia que vive la humanidad, seguramente habrá de encontrarse la solución, con obras de gran envergadura no sólo que proteja los bienes y las vidas de las comunidades, sino que se aprovechan las aguas para el desarrollo de los estados y los países, que sea para bien. Eso esperamos todos.

TURBULENCIAS

La vacuna no será panacea

El director de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, señaló que la Organización Mundial de la Salud duda de la eficacia hasta en 94% de una nueva vacuna, y aun cuando sea lo más efectiva, no detendrá el número de enfermos ni de defunciones, pues seguirá la epidemia hasta lograr la inmunidad que se ve lejana. En tanto, gobiernos y laboratorios continúan con la lucha por detener los contagios, las muertes y la normalización de actividades que, en algunos estados del país como es el caso de Chihuahua, sus hospitales se encuentran saturados y el gobernador Javier Corral continúa su enfrentamiento con el empresario Ricardo Salinas Pliego, en una lucha de intereses políticos y económicos más que por cuestiones de salud… El presidente Andrés Manuel López Obrador dio instrucciones a Jesús Ramírez Cuevas para atender el caso de la conclusión del comodato para la ocupación del inmueble de Humboldt 5 en la alcaldía de Cuauhtémoc que alberga al Club Primera Plana y que se niegan a renovar los encargados de los bienes inmobiliarios de la nación. Hay que recordar que los funcionarios son administradores –no dueños- del patrimonio nacional y el ejercicio del periodismo es una actividad esencial para la vida de los pueblos y, en consecuencia, el Estado debe considerar su actividad como fundamental. Cuando menos así lo observaron sucesivas administraciones federales durante más de tres décadas, hasta que nos topamos con quienes piensan lo contrario. Cuando menos deben informar cuál será, en el remoto caso que no se renueve el contrario, el destino del inmueble. Y en caso de que continúe al servicio del gremio, cuando menos deben darle una manita de gato a la zona… En tanto, siguen las quejas y las denuncias en contra de la administración del alcalde Oswaldo García Jarquín, que mantiene destrozado no sólo el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca, sino a la capital en su conjunto. Claman la intervención de autoridades federales y de organismos internacionales por la recuperación de la Nueva Antequera… Sentida muerte del arquitecto Rafael Vergara Rodríguez, impulsor de la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad de la ciudad de Oaxaca e impulsor de la fundación que pugna por su rescate. La comunidad universitaria está de luto pues fue un distinguido académico. Nuestro sentido pésame a su familia.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista