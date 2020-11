De jodidos y lealtades

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

MÁS DE 500 MIL MILLONES DE PESOS ES EL PAGO QUE SE HARÁ ESTE AÑO POR LA DEUDA “ETERNA” DE LOS MEXICANOS… CLARO QUE LOS FONDOS LOS TRAEN POR AHÍ ALGUNOS BANQUEROS, POLÍTICOS, EMPRESARIOS Y SOBRE TODO, PILLOS QUE USARON LOS FONDOS Y RECURSOS PÚBLICOS PARA HACER SUS NEGOCIOS PRIVADOS… PERO AHORA, ANDAN EN LIBERTAD, Y LOS MEXICANOS PAGANDO, PAGANDO, PAGANDO… PERO NO NOS PREOCUPEMOS NO SE HAN IDO DEL TODO, MUCHOS SIGUEN, AHORA, YA LIMPIOS DE SER “LOS MAFIOSOS DEL PODER,” CONVERTIDOS EN LOS APOYADORES DEL PODER… ESOS SÍ QUE SON VIVILLOS Y NOS SIGUEN JODIENDO.

Ahora los enconos y las molestias en contra del Presidente dirigidas en lastimar su imagen, ya lastimada por él y sus consejeros, si les hace caso, se enfocan a que deja más jodidos a los del infelizaje del campo para proteger a los “riquillos y fifís de Villahermosa”, y también, porque ya no se mete a andar en el agua y mojarse como “dios manda” y como lo hacía en los tiempos de la oposición y no entendemos que ahora ya no es opositor, es el Presidente de México y se debe de cuidar por el bien de todos, nos guste o no.

Siendo como es un hombre valiente no es imprudente para atentar por simples críticas contra su salud, no se va a arriesgar a dejar de ejercer el poder por andar haciendo payasadas para que le tomen las fotos y caiga en cama en los momentos en que el país no está más que en una terrible crisis de salud, de seguridad, de empleo, económica y de confianza, la pandemia comienza a afectar la confianza y la gente en sus desesperación y necesidad, pues culpa de las cosas a los que andan en el poder, así se ha perdido el nivel de confort de millones de mexicanos, que ya agotaron sus recursos y están en condiciones de depresión y de terror, no saben a qué hora se contagian ni cómo se producen los contagios, y las informaciones son tan ralas y confusas que ya van perdiendo la confianza en lo que se les dicen y tratan de comprobar de que se puede salir y buscar los empleos o buscar el pan nuestro de cada día, porque al final de cuentas los burócratas, pues tienen seguro el “chivo” y los riquillos, pues les sobra y los clasemedieros, pues han perdido todo su nivel y agotan sus reservas y los jodidos jodidos, pues andan peor que cuando estaban jodidos y más jodidos estamos, pues en niveles peligrosos y lo peor es que no existen organizaciones ni partidos que les brinden guía o confianza, los morenistas andan enloquecidos en ver cómo salen de esta crisis interna y de cómo logran conciliar los intereses y ambiciones de las tribus que son las que en verdad mandan a pesar de que el Presidente imponga a Mario en la dirigencia y don Porfirio luch, aún, “contra el dedazo”.

La realidad es que el Presidente, pues tiene razón no tenía de otra y tuvo que optarse por inundar las zonas jodidas en vez de la zona urbana, los daños son más controlables en esas zonas que en las ciudades. Porque al final de cuentas la repercusión nacional e internacional sería más impactante en las zonas urbanas que en las campos jodidos y de los jodidos. Lo cierto es que los cambios climáticos y los cambios tecnológicos han modificado muchos ríos y zonas y no sabemos cómo, finalmente, se comportarán los fenómenos climáticos que ahora son muchos más violentos que anteriormente y no estamos preparados para proteger a la población porque siempre se han usado los fondos y los bienes públicos para que un grupito de hamponcetes hagan sus negocios privados y los siguen haciendo, total, ellos tienen el verdadero poder: el poder económico y el que paga manda y vuelve a mandar.

La verdad es que ahora el Presidente debe y tiene que cuidarse, enfermar o llegar a morir por imprudencia, solamente generaría para el país una enorme crisis que nadie podría parar, a lo mejor por todo ello, el Presidente, que sabe cómo “masca la iguana”, prefirió las lealtades de la milicia que esperar las ambiciones de los políticos, incluyendo a los suyos y por ello les brinda mucho más confianza al Ejercito que a su propio partido, y seguramente desconfía de muchos de sus cercanos cuates que solamente están al acecho para ver que “hueso” dejan en el camino.

A los actuales socios y cuates que son amigos y antes pertenecían a la mafia del poder, pues no les tiene muchos miedo ni desconfianza, pues al fin y al cabo él les sirve para proteger sus inversiones y no se tocan sus intereses y siguen “mamando de la ubre” con los enormes contratos de las obras públicas o de las concesiones que llegan a manos llenas, los ricachones saben que la política aplicada por AMLO sirve para el control de las masas y que no se desborden las protestas ni afloren los resentimientos, los odios y venganzas, más vale hacer justicia y llevar poco a poco a los mafiosos del poder anterior a los tribunales, tal como ahora se ve claramente que se llevará al virrey, Luis Videgaray, al que por cierto nadie encuentra ni sabe dónde anda. Las declaraciones de los miembros de la mafia de la “ESTAFA MAESTRA” lo vienen descubriendo como el verdadero jefe de la misma, que usó su poder para tratar de proteger a su “rey” que andaba loquito con sus señoras y novias y ya dejaba todo en sus manos para que este fuera formando su sucesión al poder, y pues ahora ahí están las consecuencias y “piernas para que te quiero” y sale en corrida a donde nadie lo encuentre, total, hizo con el dinero y el poder muchos cuates, socios y cómplices que le protegerán, mientras cambian los vientos o se calman las aguas o se llega a los acuerdos políticos para que no suceda nada, total, en el cuento de la lucha contra la corrupción, pues de lo que se trate es de dar escarmientos para que se vayan portando bien, aunque al parecer, hay algunos puntos de la 4T que no le hacen mucho caso, como en la “nueva Conasupo” y vaya usted a saber quién más.

