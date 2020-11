De forma gratuita gana hasta 250 mil pesos con HypeRally

En estos tiempos en que la pandemia por COVID-19 ha causado una severa y agonizante crisis económica, nos cae como anillo al dedo saber que hoy en día nos podemos ganar hasta 250 mil pesos y que a cambio, nuestra única inversión será nuestro conocimiento en cultura general.

Gracias a quienes crearon la plataforma digital HypeRally, que es completamente GRATUITA, puedes ganar dinero si respondes correctamente las trivias, por eso si tu cerebro guarda datos que van desde historia y geografía hasta novelas o relaciones amorosas de tu artista favorito, HypeRally, una app 100 por ciento hecha en México, por mexicanos y para mexicanos y que está disponible para los sistemas iOS y Android, te hará ganar dinero, lo cual es una gran noticia para estos tiempos tan difíciles que atraviesa México y el mundo.

Además, esta divertida app busca entretener y ofrecer mayores posibilidades de ganar a quienes respondan correctamente las 50 preguntas que se lanzan diariamente. “Efectivamente aprovechamos la cultura mexicana para crear HypeRally, hay muchas juegos para teléfonos muy padres, muy interesantes, pero no tienen un enfoque hacia lo mexicano, entonces nosotros quisimos retomar el conocimiento general del público, de las telenovelas, de programas como los de “Chespirito”, de hechos históricos, de geografía, civismo, en fin, de cultura general y lanzar 50 preguntas diarias para que la gente gane desde 5 mil hasta 250 mil pesos con HypeRally.

Todos tenemos momentos de ocio y a lo mejor hoy más que nunca, pero si vas en el pesero, vas en el Metro, puedes abrir la aplicación y en unos minutos estarás jugando, contestando ese tipo de preguntas”, señala en entrevista con DIARIO IMAGEN, Iván Lira, quien es socio fundador y RP (Relaciones Públicas) de HypeRally.

Existen 4 tipo de recompensas: de $5 mil a los 10 “Hypers” con los mejores resultados semanales; por etapa, de $10 mil para los puntajes más altos de cada estado del país; de $20 mil a los 5 jugadores inviten a más amigos a participar; y finalmente, el premio mayor, se otorga a final de la etapa, quien haya sido el primero en responder correctamente la mayor cantidad de preguntas.

– ¿Puede llegar haber empate entre los ganadores y quién da legalidad de este concurso?

Con la tecnología tenemos criterios de desempate y si se diera el caso que hasta el momento no será que dos personas contesten la misma cantidad de preguntas y tengan la misma cantidad puntos nosotros nos vamos a lecturas del servidor y vemos ahí quién fue el que primero le dio click de enviar su respuesta, por eso no hay empates que eso es algo que cuando hicimos nuestra prueba beta, por así llamarlo, mucha gente nos decía que en otros juegos dividen entre varias personas la cantidad del premio, y que eso hacía que se perdiera el interés, por lo que nosotros decidimos que son premios únicos para personas únicas, no lo dividimos.

Sobre la legalidad, todos nuestros datos están abiertos en redes. No se considera un sorteo porque no es de azar, sino es un concurso de conocimiento, pero como es ganar sobre lo que tú sabes entonces no depende de nadie más para ganar. Al finalizar cada periodo, HypeRally se pone en contacto con el usuario ganador, para validar su identidad y generar un pago a través de Paypal.

-¿Cómo se protegen los datos del usuario concursante?

Para poder participar en HypeRally únicamente se necesita ser mexicano y tener más de 18 años. Para comprobar estos datos, la aplicación solicita una identificación oficial para poder dar de alta al jugador.

Todos estos datos se protegen bajo la Ley de Protección de Datos Personales, que asegura el correcto uso de los mismos y que aparece en el aviso de privacidad de la plataforma.

– ¿Es ilimitado el número de concursantes?

HypeRally y ya cuenta con más de 40 mil usuarios, vamos a llegar hasta el 31 de enero del próximo año con nuestra cuarta vuelta y ya tenemos 40 mil usuarios que están pendientes de la aplicación y de los cuestionarios que vamos soltando día con día, que es para mayores de 18 años, porque está involucrado un tema de dinero.

– ¿Por qué hacer la aplicación HypeRally de forma gratuita?

A nosotros que nos encanta usar el teléfono en todos momento, decidimos que fuera gratuito y que la gente no tuviera que invertir absolutamente nada como en otros juegos que ganas mil pesos, pero que le invertiste 700 pesos o hasta más de lo que ganaste, por todo ello nosotros decidimos hacer la aplicación completamente gratuita.

– ¿En HypeRally pueden participar personas de todo el mundo o únicamente mexicanos?

Pueden participar personas de cualquier parte del mundo, evidentemente el 95 por ciento de nuestros usuarios son mexicanos, pero ya nos estamos abriendo un poco más hacia Latinoamérica porque con los influencers que han apoyado el proyecto notamos que en cuanto ellos posteaban nuestra información teníamos requerimientos de Colombia, Costa Rica, Perú, Chile y Panamá. Algo interesante también es que nosotros creímos que nuestros usuarios se van a quedar de los 18 a los 35 aproximadamente por el tema de la brecha tecnológica, pero poquito más del 10% nuestros usuarios son de arriba de 40 años, inclusive ganadores, ya que tenemos ganadores de arriba de 40 años y por ahí un par de arriba de 50 años, lo cual nos sorprendió y eso nos obligó hacer otro tipo de cuestionarios, por ejemplo, de los tesoros de México y de datos reales históricos de México como por ejemplo se celebra el 20 de noviembre la Revolución Mexicana, cuando en realidad se creó el 19 de noviembre.

– ¿Cómo nace HypeRally?

En la empresa nosotros nos dedicamos a comprar y vender mercancía la idea de crear esta aplicación surgió del confinamiento por la pandemia del coronavirus. Esto salió de un momento de ocio, de un tema de pandemia, donde dijimos que teníamos que generar dinero de otra forma. La aplicación va generando ingresos conforme los usuarios ven videos de publicidad. Eso se puede ir monetizando, no solamente ganas contestando, sino utilizando los boots que ponemos en la aplicación.

Hicimos dentro del equipo de trabajo una lluvia de ideas y optamos por esta parte de HyperRally, la verdad no pensamos que jugar en casa tanto tiempo iba a ser un producto de primera necesidad a lo que íbamos a estar encerrados así es cómo nace la empresa. Contratamos en su momento a los chicos que hicieron la parte de programación, buscamos ayuda con una empresa encargada de la imagen. Aunque la app es mexicana decidimos ponerle un nombre anglosajón, por ello HypeRally, para que cuando saliéramos en un futuro a otros lados, en la lengua anglosajona es más penetrante con la población, lo pudieran entender más fácilmente y aceptar el concepto más fácilmente .

– Algo que deseas agregar.

Pueden bajar HypeRally en App Store y Google Play, con la finalidad de enaltecer la idiosincrasia mexicana. Este valor se refleja en sus entretenidas preguntas basadas en la cultura popular, con la que la plataforma genera mayores posibilidades de ganar premios de conocimiento, con recompensas de hasta 250 mil pesos. Si entras hoy no significa que no puedas alcanzar a los que van en el ranking es algo que también hemos cuidado bastante por eso metimos en nuestros redes sociales todo el tiempo están mandando tips de cómo generar más puntos a partir de las preguntas entonces si alguien le gusta mucho la aplicación se puede meter y dedicarle un tiempo de 5 a 10 minutos para ganar desde 5 mil hasta 250 mil pesos.

