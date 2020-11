“40 y 20” estrenó su irreverente y elevada de tono 5ª temporada

Los actores aseguran que en su forma de hacer comedia no se llega a lo vulgar

La serie 40 y 20 estrenó su quinta temporada, con un alza en el tono de su humor, pero sin llegar a lo vulgar, afirman Jorge Van Rankin como Paco, Mauricio Garza encarnando a Fran, Michelle Rodríguez en el papel de Toña y a Mónica Huarte como Rocío.

Los cuatro personajes siguen con su carácter irreverente y sarcástico en esta nueva entrega a cargo de Gustavo Loza, quien asegura que la clave del éxito de esta serie es su acercamiento con la realidad.

En esta nueva entrega se podrá ver como Toña pasará de ser despedida a ser recontratada, mientras que Fran seguirá conquistando a más mujeres que le doblan la edad, mientras que Paco busca cambiar de personalidad a algo más raro de lo que es.

Si no has visto esta temporada no te pierdas la participación de Begoña Narváez como Miranda, Armando Hernández, quien da vida a Brayan Daniel, Roberto Palazuelos, Beto y Oswaldo Zárate, el Borrego.

De esta manera es que la serie mexicana "40 y 20" estrenó su quinta temporada el viernes pasado, subiendo el tono del humor para ver hasta que punto pueden llegar y para aportar más entretenimiento a su público, expresó en entrevista el productor Gustavo Loza.

“Aprovechando la hora de trasmisión, a las 11 de la noche, quisimos subirle un poco el tono a algunos capítulos. Tenemos que innovar y ver hasta dónde funciona pero sin ser ofensivos ni vulgares, es ir un paso más allá”, dijo Loza.

Loza dijo que justamente esta barra de comedia que va después de las noticias es justamente para que la gente no se vaya a dormir con un mal sabor de boca, angustiado y preocupado. Considero que, después de un aluvión de información sobre “violencia y narcotráfico”, desde la comedia llega tranquilidad y risas, algo que motiva mucho a todo el equipo para seguir trabajando.

Para la quinta temporada, decidieron ampliar el elenco fijo, además de los ya reconocidos cuatro protagonistas, con Begoña Narváez (Miranda), Armando Hernández (Brayan Daniel), Roberto Palazuelos (Beto) y Oswaldo Zárate (Borrego).