López Obrador sigue gastando en pasquines

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Aprueba el Senado suprimir fuero al Presidente de la República

Resulta verdaderamente lamentable que el presidente Andrés Manuel López Obrador siga obstinado en “gobernar” -si es que así puede llamársele- en el mundo de lo absurdo que él mismo ha construido. Es así que ayer, en su gustadísima conferencia de prensa mañanera, le cedió el micrófono a su no menos incompetente vocero, Jesús Ramírez Cuevas, para presentar “La Guía Ética de la Transformación de México”, un pasquín más que presenta esta llamada Cuarta Transformación ante su total incapacidad de gobernar, pues con cumplir con la Constitución bastaría. Antes, vieron la luz la Cartilla Moral, a los inicios de la presente administración, y luego una historieta titulada “¿Qué te estás tragando?”, a principios de noviembre pasado, una dizque Guía Nutricional, por aquello de que las bebidas azucaradas y la comida “chatarra” son las culpables de la pandemia de Covid-19, además del neoliberalismo, que ahora, a los ojos del tabasqueño, ya se volvió un “fruto prohibido”.

La pregunta es obligada: ¿Cuánto se gastó en estas ocurrencias totalmente innecesarias el Ejecutivo?, porque de esta última Guía Ética, se imprimirán 10 millones de ejemplares; nunca peor utilizados recursos que podrían destinarse por ejemplo, a los damnificados en Tabasco, donde por cierto, la Secretaría del Bienestar, que encabeza Javier May, trabaja más lento que una tortuga con eso de los censos a los afectados, mientras que el agua sigue subiendo.

Podrían también destinarse para la contingencia sanitaria, ahora que no sólo en la Ciudad de México, no hemos salido del constante repunte y todo se dirige para peor.

Nadie de su círculo cercano, se atreve a decirle no al Presidente, pero basta revisar el contenido de esta guía, para comprobar que por enésima ocasión, el tabasqueño quiere tapar como sea, su total incapacidad para revertir las dramáticas cifras de inseguridad que agobian al país. Ahí está que en el punto 10 de esta aberración, como si estuviera en el púlpito de una iglesia, López Obrador establece que “no se debe enfrentar el mal con el mal”, porque, “desde una perspectiva humanista, los criminales y corruptos pueden redimirse por medio de la reflexión, la educación y terapia psicológica, sin renunciar a la posibilidad de sanciones como la privación de la libertad”, ¿y dónde habrá quedado la ter´´ia de la chancla y el acusar a los criminales con sus progenitoras?, pero también como condición indispensable, hay que otorgarles el perdón.

Eso sí, todavía el mandatario se atreve a declarar en su gustadísima conferencia mañanera que, la víspera del 1 de diciembre, ha cumplido con la mayoría de los compromisos que hizo al iniciar su gestión.

Municiones

*** El diputado federal Ricardo Gallardo Cardona manifestó una profunda consternación por la muerte de José Manuel Mireles, a quien calificó como un guerrero que contribuyó a cambiar este país y con el que compartió celda en 2015, al estar ambos acusados de manera injusta. “Me duele en el alma la partida de mi amigo, el doctor José Manuel Mireles Valverde, un hombre que defendió a su tierra y su gente con valentía; compartimos celda, acusados de manera injusta; recibí consejos, me contagió su fuerza para sobrellevar el encierro”, expresó el también aspirante a la candidatura del PVEM a la gubernatura de San Luis Potosí.

*** Con 89 en favor y 23 en contra, el Senado de la República aprobó, en los términos enviados por la Cámara de Diputados, la minuta que reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución para suprimir el fuero al Presidente de la República y pueda ser juzgado por cualquier delito. El proyecto de decreto fue enviado a las legislaturas de las entidades federativas para sus efectos constitucionales. Previamente, la asamblea votó en contra del dictamen de las comisiones dictaminadoras, el cual incluía modificaciones a la minuta de la colegisladora. Dichos cambios pretendían eliminar también el fuero a los integrantes de las Cámaras del Congreso de la Unión. Así, se avaló establecer en el artículo 108 que, durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano común. En la tribuna, el senador Ricardo Monreal Ávila explicó que se llegó a un acuerdo con los grupos parlamentarios para que la minuta se aprobara en sus términos originales, a efecto de que no regresara a la Cámara de origen y se envíe a las legislaturas locales para que concluya su trámite constitucional.

*** Por cierto, con una calurosa bienvenida, en el Senado fue recibido José Antonio Álvarez Lima, quien se reincorporó a sus actividades legislativas y muy a su pesar, dicen, tuvo que dejar la dirección del canal oficial del inquilino de Palacio Nacional, el Once.

*** Continuando con lo que sucede en el Senado de la República, más de un legislador se admiró —incluso de Morena— cuando la distinguida senadora Lucía Trasviña, anunció que se separa de su cargo para buscar ni más ni menos que la candidatura del partido oficial al gobierno de Baja California Sur. Según se sabe, una buena parte de la militancia morenista, no quiere a una persona tan vulgar -por decir lo menos- como abanderada al gobierno de dicha entidad. Trasviña se ha caracterizado por desconocer lo que es la labor legislativa y es bien conocido que solo sabe insultar a sus compañeros en la Cámara alta. ¿Con ese nivel, Lucía Trasviña puede aspirar? Sin duda, no, además no se puede olvidar que el superdelegado en BCS, Víctor Castro Cosío, pidió licencia como corresponde y desde hace tiempo se encuentra trabajando para lograr esa candidatura y por si lo anterior no resultara suficiente, es de los más cercanos al presidente López Obrador y contar con la “bendición” del tabasqueño, es indispensable para aspirar, ¿o no?

*** La firma sueca Dignitana diseñó el sistema DigniCap para utilizarlo de manera regular en personas que padecen cáncer, como parte del tratamiento de quimioterapia a nivel mundial. El objetivo es brindar calidad de vida a los pacientes al lograr la conservación de su cabello. Dicho sistema funciona con el frío continuo a través de una gorra de silicón conectada a una unidad central computarizada, que permite a los vasos sanguíneos alrededor de los folículos pilosos se contraigan (efecto de vasoconstricción) para que la quimioterapia llegue en menor cantidad a las células capilares logrando la reducción de la pérdida de cabello. El DigniCap se utiliza 20 minutos antes de iniciar la quimioterapia, durante la aplicación del tratamiento indicado.

morcora@gmail.com