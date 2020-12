Un gran comercial con cifras maquilladas

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Enésimo informe del presidente López Obrador

Hace un año, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que no le fallaría a México, de hecho, desde que asumió los destinos del país, pero a dos años, el fracaso es casi total. Por eso no deja de llamar la atención que siga teniendo índices de aprobación de poco más del 50 por ciento, de acuerdo a diversas casas encuestadoras, pero el líder de esta llamada Cuarta Transformación conserva los niveles de aprobación que en su momento tuvieron antecesores como Vicente Fox, Felipe Calderón e incluso, Enrique Peña Nieto.

Ayer, en una austera ceremonia que se llevó a cabo en Palacio Nacional, con los anunciados 70 invitados, el Presidente hizo de su enésimo informe de supuestos logros, desde luego, con cifras maquilladas, un enorme comercial en el que destacó sus programas sociales a los que refuerza para poder obtener el voto a favor del partido oficial en las elecciones trascendentales del año entrante, porque es un hecho que siente, como dice un conocido refrán “pasos en la azotea” por las alianzas que la oposición ha venido concretando.

¿Será por eso que los aplausos que se escucharon en Palacio Nacional se oyeron tan, pero tan forzado? Además, no dejó de causar admiración que el tabasqueño dijera que de 100 compromisos hechos el año pasado, 97 se han cumplido, ¿y dónde está el sistema de salud igualito al de Dinamarca? Ésa sería tan sólo una de las muchas preguntas para las que no tiene respuesta el Ejecutivo.

De entrada, en un discurso en el que la constante fue -para variar- culpar de absolutamente todo -vicios, caos, corrupción, desastre- al pasado, López Obrador dijo que su llegada a Palacio Nacional se dio para -según él- hacer realidad la transformación, lo cual dependía de combatir la corrupción y anteponer la honestidad “que es la mayor riqueza de nuestro pueblo”. Bueno, hasta aseguró que ya están sentadas las bases para su tan anhelada transformación, ¿y dónde estarán?

Lo cierto es que su tan llevada y traída lucha contra la corrupción dista mucho de concluir. En esta llamada Cuarta Transformación se ha venido dando una corrupción, digamos, de cuarta, en la que los únicos beneficiados son los cercanos ni más ni menos, que al inquilino de Palacio Nacional.

Por ello, suena hasta hueco que el tabasqueño diga que “en mi gobierno la autoridad no se asocia con la delincuencia y aunque falta mucho para pacificar al país se revirtió al alza la mayoría de los delitos que se cometían”. ¿Se le habrán olvidado a López Obrador sus vínculos con Ovidio Guzmán y su abuelita Consuelo y la manera en la que le ofrece disculpas públicas a “El Chapo” Guzmán?

Agregó el Presidente que él ejerció una política diferente y destacó detalles como que en el primer día de su gestión, llegó en un carro normal él y su esposa, “sin el aparato del Estado Mayor”, pero eso no es un gran logro, alguien debería recordárselo. Aún así, el tabasqueño sostiene que gobierna sin lujos y sin frivolidades.

Recordó que cuando llegó a Palacio Nacional, prometió no mentir, no robar no traicionar y dar cumplimiento a 100 compromisos básicos, “sabíamos qué cambios debían hacerse”, pero ¿en qué momento se le perdería la ruta?

Definitivamente, lo que es considerado el octavo Informe de gobierno, López Obrador fue muy benévolo consigno mismo. Señaló que su austero gobierno ha ahorrado un billón 300 mil millones de pesos, pero ¿dónde están?

“La austeridad y la cancelación de fideicomisos que se manejaban de manera discresional en beneficio de minorías nos han permitido liberar más presupuesto en beneficio del pueblo”. Lo mismo, quién sabe dónde estarán esos dineros.

“Mucho habíamos avanzados cuando en marzo llegó el coronavirus que además de la pérdida de vidas nos obligó a tomar medidas de mitigación que paralizaron la economía. En vez de quedarnos de brazos cruzados decidimos enfrentar con entrega, eficacia y estrategias no convencionales que nos ha permitido ir saliendo de la adversidad por el bien del pueblo” y agregó que “no nos hemos visto rebasados, hemos procurado que a ningún enfermo le falte atención hospitalaria”. No, pues sí, sólo bla, bla, bla.

Municiones

*** El gobierno de Mazatlán, encabezado por Luis Guillermo Benítez Torres, implementó el servicio gratuito de tricicletas para personas con capacidades diferentes. A iniciativa de Gabriela Peña Chico y con el respaldo de DIF Sinaloa se impulsa la igualdad en derechos y oportunidades en espacios recreativos para niñas, niños y adolescentes y adultos con capacidades diferentes y sus familias. Con ello, se fortalece la política municipal de inclusión que busca la igualdad de oportunidades y el respeto para todas las personas.

*** El INE, que encabeza Lorenzo Córdova, formalizó este día la instalación de los 300 Consejos Distritales del país, órganos de dirección electoral que se encargarán de la organización y vigilancia del Proceso Electoral Federal (PEF) 2020-2021, para renovar la Cámara de Diputados y de las 32 elecciones concurrentes locales del próximo 6 de junio de 2021, dando seguimiento a todas las actividades que componen la cadena de confianza en la organización de los comicios.

*** En un video difundido por “las benditas redes”, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, indicó que el nivel de aprobación a la administración del presidente López Obrador “no sólo es alto, sino que va en aumento porque ha cumplido con los compromisos que hizo ante el pueblo de México”. ¿Será? El caso es que el senador zacatecano resaltó el buen gobierno a pesar de la adversidad en salud y económica que enfrenta el país. Concluyó que “se han fijado las bases jurídicas, políticas y económicas para continuar consolidando el cambio de régimen”.

*** Por su parte, el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, René Juárez Cisneros, al evaluar la gestión del tabasqueño, consideró que este año “está marcado por la pandemia. Cualquier evaluación objetiva, responsable, serena y prudente, tiene que partir de esa realidad, es decir, vivimos todo el año prácticamente en una crisis de salud que no tiene precedente. me parece que el gobierno ha tenido aciertos y algunas insuficiencias. Aún tenemos que reconocer que hay pendientes, como el de la seguridad. Hoy, niñas y niños aún no disponen de las medicinas oportunamente y suficientemente, digamos, suministradas. Es el año más violento del que se tenga registro. Creo que hay un pendiente que tiene que ver con la reactivación económica que, sin duda, fue afectada por la pandemia, la economía de nuestro país. Y esta reactivación se ha complicado para poder generar los empleos que demandan las y los mexicanos. Y, por otro lado, habrá que reconocer el combate a la corrupción. Creo que ese es un acierto del gobierno. Insuficiencias y aciertos”.

morcora@gmail.com