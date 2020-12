Los mejores para un gobierno de coalición

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

SATURAN LA BASÍLICA DE GUADALUPE ANTES DEL DÍA 12, MILES DE FIELES SE REÚNEN A SOLICITARLE A LA VIRGEN “EL MILAGRO” Y EL MILAGRITO SERÁ SI NO SE CONTAMINAN Y SIGAN CONTAMINANDO POR NO CUMPLIR CON LA PETICIÓN DEL CLERO DE QUE NO SE REÚNAN. LO MISMO SUCEDE EN JUQUILA, OAXACA, DONDE PEREGRINACIONES, A PIE Y EN BICICLETA PARA FESTEJAR A LA VIRGEN DE JUQUILA EL DÍA 8 DE DICIEMBRE, REÚNE A MILES DE PERSONAS QUE SIN DUDA ANTES QUE NADA DEBEN SOLICITARLE EL MILAGRITO DE QUE NO SALGAN CONTAMINADOS Y NO SIGAN CONTAMINANDO. Y SI LA VIRGEN Y DIOS ESTÁN EN TODOS LADOS, PUES SE PUEDEN VENERAR EN LAS CASAS, SIN ANDAR JODIENDO A LOS DEMÁS…

Y sin ser milagro ni milagroso, resulta que las últimas encuestas le brindan aprobación por encima del 60% a la gestión de AMLO y en encuestas de El Universal se aclara que la preferencia en las votaciones del próximo año está dos contra uno en favor de Morena. Y es que a pesar de los graves conflictos y problemas económicos, de desempleo, de seguridad, salud, educación y conflictos entre grupos políticos, incluso internos en Morena, la credibilidad del Presidente es enorme y su capacidad de comunicación y de impacto en la gente aumenta cada día en las mañaneras y esto es importante porque además digan lo que digan las acciones programadas en beneficio de los más pobres y necesitados de alguna forma están dando resultados y no tenemos los brotes de inconformidad social que se notan en otros lados.

Los grupos mafiosos de los partidos políticos que siguen siendo los beneficiados de los puestos y presupuestos solamente están litigando entre ellos para encontrar niveles de fuerza que en la realidad y en la base social han perdido, no entienden que la nueva acción política no es confrontarse con el poder del Presidente, sino ampliar los temas y dar o buscar proyectos que beneficien a la gente y no se confronten con el poder, es algo así como si necesitaran pedir consejo a Alejandro Murat para entender cómo se pueden lograr acciones conjuntas cuando se tiene la capacidad de negociación y la visión de crecimiento y de salvar vidas y construir un mejor futuro con proyecto económicos que beneficien a los habitantes de sus estados, se tendrá que reconocer a corto plazo que Alejandro Murat demostró capacidad, sobre todo cuando recibe un estado saqueado, robado, engañado por el gobierno de Gabino Cué y confrontado en muchos sitios ya que la corrupción y los malos manejos políticos dividan y jodían a la entidad a tal punto que hasta la secretaria del “desgobernador” tomaba determinaciones políticas que el mismo gobernador, que andaba solamente preocupado por las recolectas de su compadre y cómplice, Jorge “el Coco” Castillo y éeste sostiene que gozan de impunidad porque fueron importantes colaboradores y aportadores financieros a la campaña de AMLO y pues sabe, el asunto es que gozan de sus fortunas robadas y tienen impunidad e incluso intervención política por medio de algunos miembros de Morena. Así que teniendo y recibiendo un estado saqueado y robado, endeudado, Alejandro, ha logrado estabilizar con los apoyos del Presidente y su buena relación y acción conjunta con una paz social entre los grupos y los han canalizado a un trabajo en favor de la entidad antes que por los intereses partidarios y este proceso no es sencillo y deberían copiarse a nivel nacional, porque ahora necesitamos la unidad y la acción de todos para enfrentar el tema mayor, el de la pandemia, porque SALVAR VIDAS ES LA PRIORIDAD, después vendrán las luchas políticas, salvar al país en unidad y en paz es vital y dejar a un lado las ambiciones de los grupitos de la derecha y ultraderecha que no han servido ni apoyado a los mexicanos en toda su historia.

Si alguien pensaba que el Presidente no estaría en la boleta a lo mejor no erró, pero sin duda con su habilidad y fuerza estará en el proceso y su voz tendrá una fuerza importante para conservar, independientemente de las ambiciones de los grupos internos en MORENA y de la falta de solidaridad real de esa organización, para concluir un proceso, la voz del Presidente será de mando y de guía para que se conduzcan las cosas en su favor, esto nos demuestra que incluso habla ya de que: “GANARÁ EL LIBERAILISMO” y deja de hablar de Morena y esto no es malo, porque le brinda la oportunidad de tener los caminos y canales de negociación con los personajes que ahora contarán más que los partidos y serán indispensables para formar un gran núcleo POLÍTICO QUE SE UNIFIQUE PARA CREAR UN GRAN GOBIERNO DE COALICIÓN EN LOS PRÓXIMOS COMICIOS de sucesión presidencial. ÉSTE ES EL CAMINO LÓGICO QUE TIENE AMLO para garantizar un gobierno fuerte que consolide muchas de sus acciones y brinde al pueblo de México la oportunidad de tener paz social y acciones conjuntas de las diferentes visiones en la política salvando vidas, fortaleciendo el empleo y la producción, asegurando la salud, propiciando la seguridad, la educación y el intercambio comercial y las oportunidades que nos brindará el nuevo orden económico internacional que se vislumbra en pocos años. Si tenemos un pueblo y gobierno unidos, estamos del otro lado y AMLO puede lograrlo siempre y cuando se logren las coaliciones entre los mejores hombres de México que se requieren en estos momentos, como en los tiempos en donde Juárez salva y consolida al país. Sí, así sí podrá ganar el próximo proceso, EL LIBERALISMO, que no se nos olvide.

