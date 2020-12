Explota el CCE contra López Obrador

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Con pifias, América Orellana reaviva conflicto entre Ebrard y López-Gatell

Una prueba más de que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere a toda costa centralizar el poder y ser él y solo él el que tome todas las decisiones en este país, es que una vez que Alfonso Romo Garza le presentó su renuncia a la jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República, que dicen, ya estaba en el escritorio del Ejecutivo con anterioridad, el tabasqueño simplemente, desapareció dicha oficina porque todo indica que tarde se le hacía para eso.

Ayer, en su gustadísima conferencia de prensa mañanera, López Obrador justificó esa nueva salida que sin duda debilita a su ya de por sí frágil gabinete, al señalar que Romo, “no cobraba. La mayor parte de su equipo trabajaba de manera voluntaria, pero ya no hace falta esa oficina”

Y una vez desaparecida, porque ya dijo que no hace falta, terminó de tensarse la relación entre el Presidente y la Iniciativa Privada y no pasó mucho tiempo -casi nada- para que explotara. Ya se consignó en este espacio en anterior entrega, que el tabasqueño no hizo más que romper lanzas con los empresarios y ello quedó demostrado cuando el presidente del Consejo coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, quien se rebeló en el tema de desaparecer el outsourcing, porque es evidente que todavía no hay acuerdo.

Agregó Salazar Lomelín que “la política pública no se la podemos dejar nada más a los políticos porque sus intereses o son de muy corto plazo o no tienen un análisis profundo de las consecuencias que eso tiene en nuestras propias actividades” y evidentemente esa es la actitud que ha asumido López Obrador frente al empresariado que, como es bien sabido, los considera sus adversarios.

También pronosticó que el país terminará el sexenio con una economía “más chiquita” a diferencia de como empezó. Pues los funcionarios lopezobradoristas le recomendarían al presidente del CCE que no ande haciendo esas declaraciones; que se vea en el espejo de Alfonso Romo, que por andar diciendo que la llamada Cuarta Transformación maneja al país como si estuviera creciendo al 9%, cuando es exactamente al revés, decrece a ese porcentaje, lo corrieron. Lo bueno es que Salazar Lomelín no es funcionario público.

Municiones

*** Se inaugura la Comisionada de Autorización Sanitaria (CAS) de Cofepris, América Orellana Sotelo, con una pifia que pone en problemas a la oficina del canciller Marcelo Ebrard, reavivando el conflicto ni más ni menos que con el flamante subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien la puso en ese puesto. Como se recordará, el pasado 3 de noviembre, “con bombo y platillo” López-Gatell nombró a Orellana Sotelo como titular de la Comisión de Autorización Sanitaria, (CAS). Pues justo cuando la funcionaria cumplió un mes, el tres de diciembre, durante la Segunda Sesión Informativa Abierta, realizada por la UNOPS, la no menos flamante Comisionada de Autorización Sanitaria (CAS) de Cofepris, América Orellana, dijo que es falso que en la licitación internacional de medicamentos se vaya inundar el mercado con productos chinos, indios, tal vez hasta de Tailandia. “No estamos metiendo en ningún momento algún otro país que pudiera poner en riesgo a la población mexicana”. ¿Será?

*** Por cierto y sobre este mismo tema, se supone que el lunes, en Reino Unido ya habrá un primer vacunado contra Covid-19, mientras aquí en México, se supone que el también llamado “rock-star” de esta tan llevada y traída Cuarta Transformación, estará muy trabajador ultimando los detalles del plan de vacunación y armando la logística de éste, del que tanto alardea López Obrador, pero ¿qué tan confiable es el cuestionado López-Gatell? Eso sí, lo que no puede soportar el subsecretario, es que haya sido el titular de la SRE el que consiguió que a nuestro país lleguen las dosis de la anhelada vacuna.

*** El senador priísta Jorge Carlos Ramírez Marín, solicitó a la Junta de Coordinación Política de la cámara alta, que lleve a cabo las medidas necesarias para proteger la economía de los pescadores y puertos de Yucatán. En una intervención durante la sesión plenaria, el político yucateco pidió que se realicen las gestiones a fin de que se posponga la veda para pesca de pulpo hasta el próximo 15 de enero de 2021. Cabe destacar que la veda debería entrar en vigor el próximo 16 de diciembre, sin embargo, Ramírez Marín explicó que luego de que Yucatán enfrentó dos fenómenos meteorológicos consecutivos no existieron las condiciones para que pescadores y puertos cumplieran con sus labores y metas. “Por difícil que sea, por increíble que parezca, tuvimos dos fenómenos meteorológicos que prácticamente paralizaron a los puertos de Yucatán agravando la situación social de pescadores y económica de cada uno de los puertos, que de por sí, ya era frágil.

*** Con la demanda de Aguascalientes, suman ya seis controversias constitucionales de la Alianza Federalista, las cuales corresponden a los acuerdos entablados en la reunión plenaria de Jalisco. De tal forma, el gobernador Martín Orozco Sandoval, acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a presentar una controversia constitucional en contra de esta decisión que impacta negativamente en el desarrollo del país. El mandatario estatal señaló que dicha acción legal que han tomado los gobernadores que integran la Alianza Federalista, tiene el objetivo de alzar la voz a nombre de investigadores y académicos, cineastas, deportistas de alto rendimiento, activistas de derechos humanos, personas afectadas por desastres naturales, entre muchos otros mexicanos que verán perjudicado su futuro y su labor diaria. Orozco Sandoval confió en que la Suprema Corte de Justicia resolverá favorablemente esta controversia protegiendo a los afectados directos, pues la resolución podrá evitar que los recursos sean utilizados de forma arbitraria. Asimismo, recordó que con la desaparición de los fondos y fideicomisos, más de 68 mil millones de pesos dejarán de invertirse para el beneficio de la sociedad en general, aunado a la pérdida de financiamientos internacionales para diferentes sectores procedentes de instituciones extranjeras y que permite el impulso en lo científico, educativo y tecnológico.

