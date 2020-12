Perder mayoría en la Cámara de Diputados, la preocupación de Mario Delgado Carrillo

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

¡Quién lo diría!, como en los mejores tiempos del poderío del PRI, ahora en Morena, hombres y mujeres acudieron a registrar sus aspiraciones, sabedores de que serán ellos y ellas, los que obtendrán el triunfo en las urnas en el 2021. Sin embargo, se presentan otros signos que denotan que en el partido oficial hay cierta inquietud porque en la oposición, PAN, PRI y PRD han acordado establecer alianzas de cara a dichos comicios, ya que esa sería la única forma de quitarle al partido del presidente la posibilidad de que obtuviera “carro completo”.

Ahí están como ejemplo palpable, los comentarios socarrones que han hecho tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador, como el líder de su instituto político, Mario Martín Delgado Carrillo sobre dichas alianzas que se concretaron cuando el Consejo Nacional del PAN aprobó que postulará junto con el PRI y el PRD candidatos comunes en 158 de los 300 distritos.

El Ejecutivo se ríe, mientras que Delgado Carrillo -tratando de mostrarse muy sobrado- advirtió que la alianza PAN-PRI-PRD, viene a conformar que “sí existe la mafia del poder”. Aquí el punto es que la principal preocupación del ex coordinador morenista en San Lázaro, es que los acuerdos signados por la oposición, se dieron principalmente para contender por la Cámara de Diputados federal, cuya aplastante mayoría la tiene el partido oficial y la quiere conservar.

¿Qué resultados entregaría el diputado con licencia Delgado Carrillo en caso de perderla?, más aún si se recuerda que el presidente López Obrador le dio la “bendición” (ahora en tiempos de llamada Cuarta Transformación, ya no es espaldarazo) desde palacio Nacional, la venganza y el escarnio serían terribles.

Lo que tampoco debería soslayar Mario Delgado, es que el desencanto hacia López Obrador, crece cada día más, paulatina, pero consistentemente y diversos analistas coinciden en señalar que desde luego, se reflejará en las elecciones del año entrante; aquellos decepcionados de haber votado por el tabasqueño y no ver resultado alguno, acudirán a las urnas.

Municiones

*** “Confirmando el compromiso con el combate a las prácticas irregulares que tanto daño han causado a la hacienda pública y a la nación, se realizará una investigación exhaustiva de cómo se llevaron a cabo los concursos”. Esto se puede leer en uno de los párrafos que emitió Pemex, con respecto a los múltiples beneficios que recibió ni más ni menos que Felipa Guadalupe Obrador Olán, uno de los muchos orgullos del nepotismo de López Obrador. Además, se supone que el flamante director de la paraestatal, Octavio Romero Oropeza, rompió su habitual silencio para girar sus apreciables instrucciones y se le rescindiera cualquier contrato a la empresa Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de la prima favorita de esta llamada Cuarta Transformación.

*** Mal y de malas le fue a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum en su segundo Informe, que tuvo lugar el pasado sábado. Llegó con muchos pendientes y eso sí, al contrario de su jefe, el Presidente, la señora Sheinbaum no presumió que había cumplido la mayoría de los compromisos hechos. Lo único que pudo confirmar, es que carece de poder de convocatoria y su gobierno no tiene una ruta trazada. Su cara larga, con gesto hasta de frustración, se podía percibir hasta debajo del cubrebocas pues se le han puesto enfrente varias pruebas de fuego. Una es que apenas hizo por “las benditas redes”, la televisión y el radio, varios llamados para que ante el repunte de contagios de Covid-19 la gente procure mantenerse en sus casas y romper así la cadena; prácticamente nadie le hizo caso, amén que ya pesa sobre su espalda la saturación de camas para pacientes y se resiste a decretar el color rojo en la capital, porque se le vendría un problemón que no puede controlar. Además, se ingresó ya en la cuenta regresiva para que miles de fieles lleguen a los alrededores de la Basílica de Guadalupe y tampoco nadie hace caso a los llamados de la jefa de Gobierno. La Iglesia tuvo que recurrir a los líderes de opinión para tratar de evitar el arribo de feligreses al santuario guadalupano. No sobra añadir que para la funcionaria capitalina, la inseguridad se ha vuelto otro de sus grandes pendientes. Por ejemplo, con “bombo y platillo” anunció que los granaderos habían desaparecido para no reprimir al “pueblo sabio y bueno” y los tuvo que sacar de nuevo a la calle ante los desmanes que causan jóvenes embozados en diferentes manifestaciones.

*** Y hablando de los llamados de la Iglesia para evitar cualquier aglomeración el 12 de diciembre, en el semanario Desde la Fe, la Arquidiócesis de México hizo un urgente llamado “a todos los ciudadanos a limitar sus salidas, a evitar las reuniones innecesarias (especialmente en espacios cerrados), a extremar las medidas de prevención y a reaccionar lo más pronto posible si existe la mínima sospecha de ser portadores del virus”. Desafortunadamente, muchas plazas comerciales de la capital de la república y sus .inmediaciones, estaban llenas.

*** En la FIL de Guadalajara, se llevó a cabo de manera virtual el Seminario Internacional Federalismo y combate a la corrupción en América Latina, en el que participaron en la mesa “Hacia un nuevo pacto social en México” los miembros de la Alianza Federalista y gobernadores de Chihuahua, Jalisco y Michoacán respectivamente, Javier Corral Jurado, Enrique Alfaro Ramírez y Silvano Aureoles Conejo, así como los mandatarios estatales de Puebla y Tlaxcala, Luis Miguel Barbosa y Marco A. Mena. Los gobernadores aliancistas reiteraron el llamado al Presidente para que respete sin reducciones, el presupuesto otorgado a los estados en 2020 para el 2021; el carácter inequitativo y desfasado del Sistema de Coordinación Fiscal; la construcción de un modelo de combate a la corrupción integral; y las consecuencias y retos a enfrentar por la pandemia por Covid-19 en el país.

*** En la Ciudad de México se ha trabajado para lograr una alianza entre el PRD, PAN y PRI para el proceso electoral 2021, declaró la presidenta del PRD en la capital de la República, Nora Arias Contreras. Dijo que a lo largo de 9 meses han sostenido reuniones de trabajo con los dirigentes del PAN, Andrés Atayde y del PRI, Israel Betanzos, con quienes se han encontrado puntos de coincidencia que han permitido transitar hacia una sólida coalición. “La cadena de errores de los gobiernos de Morena en la Ciudad, ha llevado a que los capitalinos observen con buenos ojos un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas de oposición con miras a las elecciones del próximo año”. La presidenta del PRD también consideró de vital importancia el interés de diversas organizaciones de la sociedad civil que se han acercado al partido del sol azteca, como la única y verdadera opción de la izquierda no sólo en la Ciudad, sino en el país.

morcora@gmail.com