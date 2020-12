Sin acceso a vacuna anti-Covid, 35 millones de niños y jóvenes

Faltan estudios de efectividad entre este sector de la población: Ssa

Se han contagiado en nuestro país al menos 29 mil 984 niños y jóvenes

Pese a que la pandemia de Covid 19 ha contagiado en México a 29 mil 984 niños y jóvenes entre 0 y 16 años y han fallecido 341, este segmento de población, un promedio de 35 millones, no tendrá acceso a la vacuna, el los próximo dos años.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, señaló que no existen estudios que demuestren la efectividad de las vacunas contra Covid-19 en menores de edad, por lo cual, esta población no tendrá acceso a las vacunas. Por lo que, en tanto no se tenga garantizado el uso seguro de la vacuna anticovid en menores de 16 años, los 35 millones de niñas, niños y jóvenes que integran este segmento de la población en México se mantendrán sin acceso a la inmunización.

“Nadie en este momento podría ética y legalmente autorizar que se vacune con los productos existentes a menores de 18 años, porque la respuesta inmune y la seguridad de estos productos aún no ha sido probada directamente en menores de 18 años”, explicó López Gatell.

Aseguró que el único ensayo que considera a los jóvenes entre 16 y 18 años es el de AstraZeneca, por lo que en México se vacunará a toda la población, excepto a los menores de 16 años.

De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Salud federal, en este segmento de población son los jóvenes entre 11 y 16 años los que más se contagian, pues ellos concentran el 60.2 por ciento de casos.

Además, son ellos sobre quienes las autoridades sanitarias han emitido advertencias específicas, ya que son quienes más desatienden las recomendaciones de prevención. En tanto, son los niños de 0 a 5 años los que más mueren, ya que acumulan más del 50 por ciento de las defunciones entre los menores de edad.

Según cifras oficiales de la Secretaría de Salud, durante la pandemia se ha reportado la positividad de 29 mil 984 menores de 16 años al virus del covid-19; de ellos, 60.2 por ciento de los casos, es decir 16 mil 2017, se registra en adolescentes de entre 11 y 16 años.

Los adolescentes representan un reto para la pandemia, al ser un grupo que demuestra desinterés y desafía las medidas implementadas por el gobierno federal, poniendo en riesgo su vida y la de sus familias.