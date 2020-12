Supera 70 por ciento ocupación hospitalaria en CDMX y Edomex

Alerta del Cenaprece

La zona del Valle de México tiene la mayor ocupación de camas a nivel nacional, por lo que el director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), Ruy López Ridaura, lo consideró “una alerta” por la poca disponibilidad ante el repunte de contagios de Covid-19.

La Ciudad de México tiene una ocupación del 83 por ciento de sus camas generales, mientras que el Estado de México alcanza el 71 por ciento, rebasando la línea de seguridad impuesta por el gobierno federal. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró el fin de semana que la ocupación se ubicaba en 74 por ciento en la capital.

En camas con ventilador, la capital del país tienen una ocupación del 71 por ciento. Sin embargo, para el Estado de México la cifra se ubica en el 53 por ciento, debajo de entidades como Aguascalientes (65 por ciento) y Baja California (63 por ciento).

La ocupación nacional se ubicó en el 42 por ciento en camas generales y 35 por ciento en camas con ventilados. Campeche y Chiapas son los estados cuya ocupación no supera el 5 por ciento.

El titular del Cenaprece afirmó que se sigue trabajando en la expansión hospitalaria para contener la pandemia en la zona metropolitana del Valle de México, reiterando que el número de ocupaciones de camas se irá modificando en los próximos días.

Llamó a la población a resguardarse en casa, seguir las medidas de mitigación y contención de la pandemia, y en caso de requerir hospitalización enfatizó que debe ir inmediatamente al médico para evitar complicaciones.

Llamado urgente a la población

La Secretaría de Salud hizo un llamado urgente a la población del Valle de México a implementar cinco reglas para reducir los contagios de coronavirus así como las hospitalizaciones: 1. Quédate en casa, si no tienes que salir no lo hagas. 2. Si es indispensable que salgas usa cubrebocas y mantén sana distancia siempre. 3. No fiestas, no posadas, ni reuniones con amigos y familiares. 4. Las compras las deberá realizar solamente una persona del hogar. 5. Si eres positivo a covid-19 aíslate 15 días y llama a Locatel al 5556581111 para seguimiento médico.

“Ya estamos hartos”, coincidió López Ridaura con el hartazgo de algunos jóvenes que ante los meses de confinamiento rompen las medidas sanitarias al hacer fiestas, pero hizo el llamado a no realizar estas actividades.