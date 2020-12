AMLO-Biden, en favor de migrantes

Ángel Soriano

Una vez que las autoridades electorales ratificaron su triunfo -indudable desde el principio-, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió su felicitación al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, y le recordó que hace nueve años le informó de su ideal de transformación de México y de acabar con la corrupción.

Le indicó que ya en la presidencia de sus respectivos países ambos, tienen la oportunidad de trabajar por mejorar el trato bilateral y en favor de los migrantes de México y del mundo, en especial por los centroamericanos, creando las condiciones adecuadas para la creación de trabajo y empleos que los retenga en su lugar de origen y no los obliguen a salir de su tierra.

Hoy, los migrantes tienen relevante participación en las economías de sus países, tanto de los receptores como de los expulsores, dada las condiciones adversas que tiene el mundo. En México, son pieza clave para el desarrollo rural y detener las inconformidades sociales. Nuestro país les da el trato que —deseamos— merecen como seres humanos y héroes vivientes, a decir del presidente AMLO.

Conocedores de la realidad social de los dos países, México y EU, seguramente con Biden se sentarán las bases para buscar la solución social dando empleo e ingresos a los migrantes, no reprimiéndolos, pues las medidas policiacas están lejos de ser la solución y sí son propicias para crear otro tipo de conflictos en la región. El cambio de gobierno en EU es propicio para ello.

Sin distingo de nacionalidades

La aplicación de la vacuna anti-Covid en México se hará sin distingo de nacionalidades, la población flotante recibirá su dosis correspondiente si así lo desean pues no significan ningún costo adicional para el Gobierno de México y se hace por razones humanitarias, señaló el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell… Aunque enferma de covid-19, la poetisa Natalia Toledo se le requiere en la ciudad de Oaxaca, una vez que renunció a la subsecretaria de Cultura federal, ante la destrucción del Centro Histórico de la ciudad, auspiciada o tolerada desde la administración pública, para encabezar los movimientos de protesta; no es posible que se permita la modificación arquitectónica del Andador Turístico, sobre la colonial calle de Alcalá que va del zócalo a Santo Domingo, por razones comerciales. Y todavía hay supuestas fundaciones filantrópicas que se dedican a recolectar dinero con el pretexto de salvar los laureles de la India. El INAH destruye la fachada del templo de San Agustín y los profesionales de la arquitectura, las organizaciones sociales y los partidos políticos nadie dice nada. Es tiempo de acabar con la destrucción del patrimonio cultural de la humanidad…Una vez que la Cámara de Diputados ha declarado un receso para discutir la reforma al Banco de México para aceptar el manejo de cuentas en dólares, se considera que la decisión final será que los banqueros le bajen a las comisiones a efecto de que la comunidad migrante y sus familias no sufran mermas en el producto de su trabajo y sirvan para aumentar las ganancias de los explotadores históricos. Y aunque evidentemente dan un servicio fundamental en la economía y las finanzas mundiales, su ganancia debe ser adecuada, no la que consideren conveniente, que siempre es la más alta…Con la introducción del city bus en el Valle de Oaxaca, el impulso al desarrollo urbano de los municipios conurbados será definitiva. Y aunque la obra la inició el ex gobernador Gabino Cué, es un medio de transporte definitivo para el Valle de Oaxaca…

