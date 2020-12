AMLO: echeverrismo trasnochado

Espacio Electoral

Eleazar Flores

AHÍ LA LLEVA-. A imagen y semejanza de los lejanos y mal recordados setenta, el gobierno de la Cuarta Transformación va imitando al régimen del ex presidente Luis Echeverría Álvarez en cuanto a aumento salarial elevado por decreto, inflación, pelea con el empresariado y etc, etc.

La única diferencia, hasta ahora, es la pelea con los intelectuales, creadores y medios de comunicación locales, pues mientras Echeverría los consentía y peleaba con los yanquis, AMLO también agrede a medios pero genuflexión ante las autoridades nortamericanas.

PORMENORES-. La semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un aumento del 15% a los salarios mínimos, con la oposición abierta de todos los organismos cúpula del empresariado nacional como Consejo Coordinador Empresarial, CCE, Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex y Confederación de Cámaras Industriales, Concamin.

Los empresarios advirtieron del riesgo que provocaría ese incremento del 15 por ciento como el cierre de pequeñas y medianas empresas que son las más, así como su paso inevitable a la informalidad, campo en el que ni empresarios ni trabajadores aportan impuestos al gobierno federal, pero nada de eso inmutó la decisión presidencial.

ECHEVERRISMO-. En el sexenio del presidente Luis Echeverría Álvarez se registró una abierta complacencia al sector laboral por lo que se llegaron a dar incrementos salariales hasta dos veces por año, y aumentos considerables, lo que trajo como consecuencia inmediata una galopante inflación padecida en el aumento a los productos básicos.

También en el echeverrismo se dio la primera fractura cupular gobierno-empresarios, principalmente de Nuevo León que incluso registró el asesinato del empresario regiomontano Eugenio Garza Sada. A su sepelio acudió el presidente Echeverría quien fue fríamente recibido y algunas crónicas descubren hasta agresiones al mandatario.

En estos tiempos de la Cuarta Transformación, sobre todo en los inicios, el mandatario repetía una y más veces su agresión al empresariado con calificativos denostadores, tanto como a los creativos, investigadores y científicos cuyas dependencias sufren rectores y han sido víctimas de los odiosos despidos

En tiempos del echeverrismo los intelectuales eran consentidos y prueba de ello, la incorporación de muchos de ellos a los cuadros gubernamentales como Porfirio Muñoz Ledo, Carlos Fuentes, Fausto Zapata Loredo y muchos más. Los intelectuales de hoy los encabeza el hispano mexicano Paco Ignacio “jaibol” dos, perdón, Taibo dos, el yanquimexicano John Ackerman y demás.

Lo peor de todo este escenario en el que nos invitan a estar los de la cuarta transformación es que la amlodemia nos hace pensar que vamos bien, la pandemia está controlada” y tantas frases que como nos las repiten a diario y muchas veces a la semana, tarde y noche, pues terminamos por creerlas.

