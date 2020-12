Maratón de Lifetime Christmas Movies

Jueves 24 de diciembre, 8:50 horas, tiempo de México

Mayim Bialik, conocida y reconocida por su participación en la serie “The Big Bang Theory”, encabeza este maratón que busca fomentar el espíritu navideño, así como ofrecer contenido para que toda la familia decida quedarse en casa y disfrute una selección de 14 largometrajes que tienen como hilo conductor a la Navidad

En uno de los días más especiales del año, Lifetime te invita a que te sigas quedando en casa y que disfrutes al lado de tus seres queridos de las mejores Lifetime Movies que te llenarán de un espíritu navideño. Para cumplir con el cometido la famosa y consentida actriz Mayim Bialik, reconocida por su trabajo en The Big Bang Theory, protagoniza la cinta “El vuelo antes de Navidad (The Flight Before Christmas)”, pero no es la única sorpresa.

En la víspera de Navidad, Lifetime Movies desea que el espíritu de la celebración en un año atípico, en el que las reuniones con nuestros seres queridos serán remotas, no decaiga y por eso como regalo de flor de nochebuena prepara para los televidentes un imperdible maratón que incluye una selección de 14 largometrajes que tienen como hilo conductor a la Navidad.

Así el jueves 24 de diciembre, desde las 08:50 A.M. en México, 09:45 A.M. en Colombia, 11:45 A.M. en Argentina 10:45 A.M. en Venezuela, los apasionados por la tradicional celebración y también, ¿por qué no?, los menos entusiastas por la fecha, pero sí por el cine, disfrutarán de las Lifetime Movies Navideñas, que brindarán alegría en esta fecha

Para arrancar estará la repetición de una cinta imperdible y que fue un hito de transmisión para Lifetime este 2020, “The Clark Sisters: Las reinas del góspel” y para seguir ya con la celebración navideña llegarán “El regalo de navidad”, “Una acción para Navidad”, Mi sueño de Navidad”, “Canción de Navidad”, “Amor de perros”, “Hotel Navidad” y “Un vuelo antes de Navidad”.

Completan el ciclo de las Lifetime Christmas Movies las imperdibles “Sintonía navideña”, “Reservación para Navidad”, “Amor en la mesa de Navidad”, “Cuatro Navidades y un amor” y “Una Navidad inesperado”, que con su propuesta de comedia y mensajes de unidad no sólo de la familia sino con todos los que nos rodean, serán del disfrute de todos en casa.