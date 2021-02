Proponen Oficialía Electoral para vigilar “procesos de vacunación”

Ante el uso político-electoral que se le ha dado a la aplicación de la vacuna contra Covid-19, y que ha quedado evidenciado en algunos casos con gráficas o videos, el diputado Diego Garrido propuso una solución: Que intervenga el Instituto Electoral de la Ciudad de México para vigilar éste y futuros procesos de vacunación.

Con este fin, Garrido formalizó ante el IE capitalino su petición de activar cuanto antes la Oficialía Electoral para fiscalizar futuros procesos de vacunación contra el coronavirus en la capital, y evitar el lucro político-electoral, tomando fotografía a la credencial de elector y a la persona, so pena de no recibir la segunda dosis si no “coopera”.

Hay claras evidencias de la forma en la que el gobierno local y federal pervirtieron el esquema de vacunación de adultos mayores durante la semana pasada en las alcaldías de Milpa Alta, Magdalena Contreras y Cuajimalpa, con el requerimiento de credenciales de elector y el uso de emblemas partidistas, señaló el panista.

En un oficio dirigido al IECM, Diego Garrido expuso que el uso político de esta acción de Gobierno, trasgrede el artículo 134 de la Constitución federal, así como los principios de la Ley General de Procedimientos Electorales y aspectos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales CDMX.

Por esta razón, el legislador insistió en que se debe activar la Oficialía Electoral para eliminar diversos actos ilegales que se manifestaron en los puntos de vacunación en días pasados. Entre las anomalías, el legislador destacó que se les daba propaganda y publicidad a los adultos mayores en alusión a partidos políticos y funcionarios.

Es decir, “se promocionaban a costa de la vacuna. También dentro de los puntos de vacunación había gente con chalecos guinda, con el logo de Morena, lo cual también es ilegal. No queremos que se siga utilizando la vacuna con fines político-electorales y por eso pedimos la intervención de la Oficialía Electoral del Instituto Electoral”.

Igualmente denunció que durante esta segunda etapa, a los asistentes se les pedía exclusivamente como medio de identificación oficial su credencial para votar con fotografía; a los siervos de la nación se les vio tomando fotografías a esos documentos, así como al ciudadano, poniendo en riesgo su salud, pues le pedían se retirara el cubrebocas para la foto.

De igual manera, expresó su preocupación al señalar que varios ciudadanos han denunciado la presencia de personas en los distintos módulos de vacunación con chalecos guinda con el logo del partido político Morena, quienes exigen a las personas su credencial de elector para tomar datos y en caso de negarse a entregarla, los amenazan con negarles la aplicación de la segunda dosis de vacunación.

“Es lamentable, dijo, que distintos servidores públicos, tanto los denominados “servidores de la nación” como legisladores, se estén aprovechando de la necesidad y del desastre en materia de salud, promoviendo su imagen a través de regalar envases con gel antibacterial con el nombre de servidores públicos”.

“Todos estos hechos, agregó Garrido, constituyen violaciones al principio de equidad en el proceso electoral y el Instituto Electoral capitalino debe realizar las investigaciones pertinentes e imponer las sanciones correspondientes, así como de vigilar que esta campaña de vacunación contra Covid-19 no influya en el proceso electoral en curso.

Aumentan “pensamientos suicidas”

Uno de los efectos colaterales derivados del aislamiento a causa de la pandemia del coronavirus, y que preocupa a legisladores, es el incremento de violencia y “pensamientos depresivos” entre los jóvenes, lo cual los empuja, en algunos casos, al suicidio.

El secretario de Juventud del Partido Verde Ecologista de la Ciudad de México, Erick Ortiz José, explicó que de acuerdo con un estudio realizado por la organización no gubernamental Internacional Population Council, junto con el Instituto Mexicano de la Juventud (en el que se busca saber cómo afecta la pandemia a este grupo se la sociedad), ocho de cada 100 jóvenes encuestados han tenido pensamientos suicidas o autolesivos.

El estudio también revela que se ha incrementado el estrés en los hogares debido a factores como la situación laboral de los padres, la falta de convivencia con otros jóvenes, el aislamiento y la incertidumbre sobre el futuro.

Detalla que la violencia en los hogares ha crecido, tanto en frecuencia como en severidad, según los jóvenes encuestados, por lo que Erick Ortiz urgió a las autoridades a tomar cartas en el asunto y crear acciones para ayudar a los jóvenes a tener elementos que los ayuden a transitar durante la pandemia de la mejor manera posible.

