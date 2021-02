Ya basta de “guerra sucia”

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

NO SOLAMENTE ES “YA CHOLE”, TAMBIÉN ES YA BASTA, CON LOS ENFRENTAMIENTOS Y MOVIMIENTOS DESTINADOS A “ABLANDAR” A LOS QUE MANDAN PARA QUE AUTORICEN RECURSOS Y PRESUPUESTOS PARA QUE ALGUNOS DIARIOS QUE GOLPEAN CON LA IZQUIERDA Y COBRAN CON LA DERECHA. LA REALIDAD ES QUE MUCHOS MEDIOS Y MUCHOS “PERIODISTAS” SERVÍAN Y SIRVEN PARA “SACRIFICAR” A LOS POLÍTICOS O DIRIGENTES QUE LES ORDENABAN DESTRUIR, POR MEDIO DEL MANEJO DE LA COMUNICACIÓN, ASÍ HICIERON POR AÑOS, ESTO LO SABEMOS MUCHOS, QUE HEMOS SIDO VÍCTIMAS DE ESOS “CHAYOTEROS” POR SUS ACCIONES ORDENADAS DESDE EL PODER. POR ESO ES CLARO QUE TAMBIÉN DEMANDAMOS UN YA BASTA DE QUE ESOS “CHAYOTEROS” ANDEN CON IMPUNIDAD TRATANDO DE DESTRUIR A OTROS SOLAMENTE PORQUE NO LES HACEN ECO PARA QUE ELLOS SIGAN SIRVIENDO A LOS QUE LES PAGAN POR JODER Y POR DESTRUIR HONRAS Y SACRIFICAR A INOCENTES SOLAMENTE PARA JUSTIFICAR SUS FREGADERAS O SUS ACTOS REPRESIVOS EN UN GOBIERNO DE DERECHA, COMO LO SUFRIMOS EN 1968… pero el Presidente deber recordar que “una pulga no mata a un perro, pero no lo deja dormir, comer ni hacer el amor”, pues ya chole con todo esto. Pues la realidad es que cuando buscan “hueso” lo que quieren es estar echado en los patios lamiendo y comiendo, así, ni ladran ni muerden. ASI QUE, “YA CHOLE”.

EN 1968, la dinámica del MOVIMIENTO ESTUDIANTIL demostró que las campañas de prensa destinadas y calumniar a los estudiantes y sus demandas fueron eliminadas poco a poco ante la misma realidad. Cuando la prensa, que operaba desde la Presidencia de la República, decía que éramos delincuentes y solamente andábamos drogados para robar y destruir y atacar la libertad porque queríamos imponer el comunismo y que solamente éramos un pequeño grupo de revoltosos, por ello, cuando la gente se daba cuenta del orden y de las acciones que llevábamos a cabo en las marchas, donde miles y miles de jóvenes “gritaban prensa vendida”, comenzó a entender la gente que efectivamente esa prensa no decía la verdad y cuando se dieron cuenta comenzaron a eliminar su influencia, de tal suerte que sus llamados y consignas para joder a los dirigentes y representantes estudiantiles se fueron por el caño y los estudiantes hicieron lo que ahora podría ser la acción de las redes al operar las BRIGADAS DE INFORMACIÓN POPULAR y las pintas y volantes, CON GRITOS, LA VERDAD Y PINTURA Y VOLANTES se destruyó a la prensa vendida, hasta que posteriormente, en la traición y la represión del 2 de octubre, con la matanza en Tlatelolco, el gobierno volvió a tener el control de la manipulación de la comunicación porque los estudiantes se vieron obligados a recular en sus acciones por miedo a nuevas matanzas y represiones.

Hoy en día, las cosas han cambiado por los medios electrónicos y las famosas redes sociales que se incluyeron en la información y “organización” de la gente denunciando muchas de las marranadas de los hombres del poder, así, en el último proceso electoral, cuando los medios pensaban que tenían una intensa campaña que sería favorable a los que les pagaban, su sorpresa ha sido de que la realidad también los derrotó, cuando la gente, cansada, encabronada y harta de todas las chingaderas de los hombres del poder en sus saqueos, robos y corruptelas, determinaron utilizar la fuerza de su voto en forma masiva para eliminar a los viejos partidos políticos y a sus representantes y así llega al poder Andrés López Obrador, en gran parte porque todos entendíamos que era un dirigente que neciamente había venido denunciando lo que ahora todos veíamos en la realidad en el país y se ganó la confianza de la población y le dieron el voto masivo a su persona, no a su organización, Morena, que también se ha visto a lo largo del tiempo en el poder que sigue siendo un pequeño grupo de tribus que andan en busca de los puestos y presupuesstos, no en el bienestar del pueblo mexicano.

Cuando entendemos este proceso, podremos entender que la verdadera fuerza del Presidente la recibe del pueblo, gracias a su capacidad de respuesta a los actos de provocación y de denostación que realizan los grupos manipulados de la comunicación y no se dan cuenta de que a pesar de todo no llegan a conmover los pilares de la credibilidad y de mover las cosas en contra del Presidente, al contrario, cuando ellos lastiman y mienten para sacrificar al Presidente, el pueblo de México se levanta y le brinda mayor credibilidad y confianza. Sus actos, quieran o no reconocerlo todos esos chacales de la comunicación, están respaldados porque corresponden sus actos a sus palabras y la confianza y credibilidad son válidas para mantenerlo en el poder y brindarle los niveles de confianza que llegan al setenta por ciento a pesar de las intensas campañas de desprestigio orquestadas desde las filas de los mafiosos que siguen controlando muchos medios de comunicación y a sus lacayos, que les sirven en esos intentos.

Así las cosas, querían que el Presidente no tuviera la capacidad de respuesta por medio de las conferencias mañaneras, porque eso les daría ventaja a los que buscan chacalear y sacrificar al Presidente y a muchos de sus hombres y mujeres cercanos, pero se toparon con un hombre necio que ha demostrado entereza y congruencia a pesar de muchos errores y de muchas pendejadas de algunos de sus “colaboradores” pero en fin, no todos son perfectos ni sabelotodo, así que en ese nivel, el Presidente cuando menos va caminando, dejando a un lado la mierda que lanzan esos “chayoteros”, algunos de los cuales siguen en este gobierno recibiendo enormes cantidades de presupuestos como se ha visto y esto, claro está, algún día lo lograremos entender porque se debería de aclarar, al igual que la protección que gozan muchos ricachones que antes eran repudiados como los mafiosos del poder y ahora siguen mamando del presupuesto amparados en los faldones del poder actual.

socrates_campos8@yahoo.com.mx