Se fue un Príncipe, pero nació un Rey: Manuel José

Reír… Llorar… Sentir…

Gloria Carpio

Su carrera artística está hecha a pulso y mérito propio

Hablar de Manuel José es hablar de talento puro, de romanticismo, de sensibilidad, de querer comerse al mundo a través de esa voz privilegiada que Dios le dio y que será este próximo domingo 28 de febrero cuando ofrezca una retransmisión del concierto que dio en la Sala Plácido Domingo en Guadalajara, México, cuyos códigos de acceso se pueden adquirir en arema.mx y en latiquetera.com

“Agradezco con el alma que mi público esté todos los días pendiente de mi trayectoria, apoyándome, mandando mensajes, compartiendo, haciendo una campaña maratónica para que gane nuevamente los Fans Choices Awards este año”

Lo que uno siembra es lo que se cosecha y a lo largo de su carrera, el talentoso cantante Manuel José, quien nació con una gran estrella que ahora brilla en el firmamento musical, ha sembrado amor, mismo que ahora recibe a manos llenas de su público que lo sigue de varias partes del mundo y que le profesa un gran amor, lealtad y apoyo incondicional.

Un público que no suelta de la mano a Manuel José y que lo ha llevado nuevamente a estar nominado a los Fans Choice Awards como Mejor Concierto Streaming Artista Masculino y Mejor Baladista-Bolerista, cuyas votación se cierran el próximo 28 de febrero.

En una entrevista exclusiva con DIARIOIMAGEN, Manuel José señala que el reconocimiento más importante en su trayectoria artística es el de su amado auditorio. “Agradezco con el alma que mi público esté todos los días pendiente de mi trayectoria, apoyándome, mandando mensajes, compartiendo, haciendo una campaña maratónica para que gane nuevamente los Fans Choices Awards este año.

Me alegra mucho tener todo ese respaldo tan inmenso y es lo único que hay que ver, es lo único que hay que notar y resaltar, el cariño y el favor tan inmensos del público”, dice con una gran sonrisa Manuel José, quien recuerda con respeto y admiración a José José y asimila la herencia de su música, teniendo claro que su carrera artística está hecha a pulso y mérito propio.

Esta es la tercera entrevista que le realizo a Manuel José, quien amablemente ha aceptado realizarlas a través de un Instagram Live en mi cuenta de dicha red social y he sido testigo del amor tan grande que le tienen sus seguidores, es increíble el apoyo que le dan y lo que más gusto da es que sus miles de seguidores hacen dos peticiones muy importantes, que se le pregunte sobre lo que gira alrededor de su trayectoria profesional y que por favor no se le pregunte de temas que puedan generar polémica, y eso es una gran lección para muchos.

Por lo anterior, Manuel José y su público merecen siempre respeto y que se resalte lo más importante, el talento puro, talento puro que una de su fans, durante el Instagram Live que tuvimos el pasado lunes 22 de febrero, escribió: “Se fue un Príncipe, pero nació un rey”.

Hablar de Manuel José es hablar de talento puro, de romanticismo, de sensibilidad, de querer comerse al mundo a través de esa voz privilegiada que Dios le dio y que será este próximo domingo 28 de febrero cuando ofrezca una retransmisión del concierto que dio en la Sala Plácido Domingo en Guadalajara, México, cuyos códigos de acceso se pueden adquirir en arema.mx y en latiquetera.com

MÉXICO, SU SEGUNDA PATRIA

“Jamás pensé que mi estadía en México se fuera a convertir en algo maravilloso como es recibir la generosidad, el cariño y amor del público, lo cual también se ha podido evidenciar en cada escenario que piso.

Lo único que hago es cantar y el público es quien siempre tiene la última palabra y la elección de que esté nuevamente nominado a los Fans Choice Awards como Mejor Baladista-Bolerista y precisamente como Mejor Concierto Streaming del que ofrecí en la Sala Plácido Domingo de Guadalajara, es algo muy valioso”, apunta Manuel José desde su natal Colombia.

Después de haber obtenido el Fans Choice Awards el año pasado, Manuel José no se imaginaba que este 2021 también estuviera nuevamente nominado. “Recibí la noticia con gran sorpresa y enorme felicidad de saber que se sigue extendiendo este mensaje de amor que nosotros siempre llevamos en nuestro trabajo y en nuestra música. Me emociona mucho las categorías en las que estoy nominado, lo cual es extremadamente valioso porque son los fans que alzan su voz, los que tienen votos, los que de verdad dicen sus preferencias, los que demuestran su verdadero apoyo y trabajo ,me parece excelente.

Estamos haciendo nuevamente el el despliegue publicitario de nuestro concierto streaming de este próximo 28 de febrero, que nos pareció muy buena idea volver a retransmitir dada la coyuntura con esta nominación en los Fans Choice Awards”, exclama Manuel José, quien sustenta su carrera con talento.

“GENTE CON ALMA”

Como un plus a todo lo que está haciendo Manuel José, actualmente forma parte de “Gente con alma”, un proyecto del trompetista y multipremiado productor José Aguirre (7 Grammy Latinos y 5 Grammy Anglo) quien logra una recopilación musical de extraordinarias voces latinoamericanas interpretando boleros y danzones, en donde además de Manuel José con su interpretación “Uno mismo”, también participan Gilberto Santa Rosa, Diego “El Cigala”, Rey Ruiz, entre muchos artistas más.

“Estar al lado de estas figuras que ya tienen tanto reconocimiento en este género es un honor, es una maravilla que me invitara el maestro José Aguirre que ya había tenido el gusto de conocerlo mucho tiempo atrás, he trabajado con su hermano qué es uno de los trombonistas y arreglistas más reconocidos de nuestro país que es el maestro Leo Aguirre, también de la ciudad de Pereira, entonces al tener una cercanía con ellos y conociendo mi trabajo en el género del bolero y la balada, me e invitan para interpretar ‘Uno mismo’, que eligió el maestro José Aguirre”, indica el intérprete de “Deja ya ese hombre”.

Manuel José resalta que “Gente con alma” se hizo durante la cuarentena del año pasado, cada artista grabó desde su casa para evitar un encuentro físico. Cada cantante grabó su tema de forma individual y se le envío por internet al maestro José Aguirre, quien radica en Miami, Florida, juntó todo el trabajo e hizo una producción magistral, que incluso pueda estar incluido dentro de los próximos Premios Grammy, será un disco que le va a llegar al alma a quien lo escuche porque para eso se hizo ‘Gente con alma’, de los boleristas que aman este género”.

GALARDONADO CON EL MICRÓFONO DE ORO

POR SU VOZ ÚNICA E INIGUALABLE

Fue a finales del año pasado que Manuel José se presentó con gran éxito un par de veces en el Teatro del Parque Interlomas, y durante su estancia en suelo azteca recibió el Micrófono de Oro por su voz única e inigualable, máximo galardón que otorga la Asociación Nacional de Locutores de México AC, a cargo de Rosalía Buaún.

“El recibir un premio me impulsa a seguirme preparando de la mejor manera y pulirme cada día”, manifiesta Manuel José.

EXTRAORDINARIA FUSIÓN DE MANUEL

JOSÉ CON RODRIGO DE LA CADENA

Durante su estancia en México el año pasado, Manuel José y Rodrigo de la Cadena se juntaron para grabar a dúo “Ven a mi casa esta Navidad”, entre otros temas, lo cual dio como resultado una fusión extraordinaria. “Rodrigo de la Cadena es un orgullo mexicano, es una enciclopedia viviente del bolero y de la música, canción que uno le pida la canta a la perfección porque tiene un oído privilegiado que Dios le regaló, además de su don de gente. Tuvimos la oportunidad de coincidir en él en la Ciudad de México y preparar grandes temas que se pueden disfrutar también en YouTube”.

TRABAJA EN SU TERCER DISCO

Para Manuel José, la mejor manera de perfeccionarse o de salir adelante es es luchar contra uno mismo y no ver en los demás con quién combatir o a quién enfrentar “porque el principal opositor es uno mismo, con sus propios errores y defectos, entonces eso es lo que yo constantemente siempre trato de hacer. Vienen muchos proyectos musicales que nos tienen muy emocionados y muy contentos, se ve como una luz más cercana a toda esta situación y también una luz más próxima a nuestros proyectos porque son cosas que quedaron suspendidas desde muchos meses atrás que ya teníamos muy adelantadas que estamos retomando.

Estamos trabajando en mi tercer disco, que será lo más importante que realice en este 2021 porque vamos a consolidar la la imagen, el sello y la autenticidad del artista porque no es momento de mirar atrás, no es momento de estar pegado al pasado con espejo retrovisor, con apegos que a veces no traen nada.

Estamos avanzando con una gran compañía, no solamente mi disquera, sino también de compositores que se están volviendo amigos, que están aportando a mi vida canciones de su experiencia y mi experiencia, estamos haciendo cosas verdaderamente maravillosas para este próximo disco, que aún no tiene nombre. También retomaremos los conciertos que quedaron pendientes, donde está incluido México y que se anunciarán una vez que la pandemia lo permita”, anuncia Manuel José, una de las voces más bellas de habla hispana.

Los compositores que formarán parte del tercer disco de Manuel José, cuyos temas seguramente son una joya, están: “Nancy Castro, con quien hice una muy bonita amistad, aparte de que es una gran persona tiene también una nobleza increíble y una gran sabiduría; está el maestro Alejandro Jaén, un señor con un gran reconocimiento musical en su trayectoria internacional y por ahí tenemos algunas sorpresas que quisiera guardarlas para más adelante”, afirma Manuel José.

“MI MADRE ME INCULCÓ AMOR A DIOS,

HUMILDAD, RESPETO Y EDUCACIÓN”

– De acuerdo a especialistas, la niñez que tuvimos marca los patrones en nuestra etapa adulta, tus mensajes siempre son de amor, fe y esperanza, con tu voz transmites amor. De hecho quisiste dedicarte al sacerdocio, pero finalmente la vida te llevó para lo que naciste, que es cantar. Seguramente de tu mamá has recibido siempre amor…

Según los conocedores, los primeros 5 años de la vida de una persona son definitivos para la formación de su carácter y su comportamiento en el futuro. De verdad que mi madre (Isabel Cristina) tuvo un cuidado muy especial en mi formación, en mi educación, siempre estuvo muy al pendiente de todas mis relaciones interpersonales, siempre al pendiente del trato con las demás personas, me inculcó respeto y amabilidad hacia los demás, así como ser educado y humilde. Mi madre siempre me fomentó la oración, la espiritualidad, la importante conexión con Dios, lo cual tiene que venir desde el hogar.

A LA EDAD DE 3 AÑOS DE EDAD MOSTRÓ SU CAPACIDAD HISTRIÓNICA

—Hay una anécdota muy linda tuya de cuando estabas vestido de payasito a los 3 años de edad.

Era muy pequeño, tenía como 3 o 4 años de edad, estaba lloviendo muy fuerte por lo que nos metimos a una cafetería a refugiarnos del aguacero y ahí entre toda la gente me puse a hacer maromas y a payasear, quería hacer reír a la gente en ese momento y me tiré al suelo y recuerdo a la gente riéndose conmigo.

Creo que esa es la capacidad histriónica con la que uno nace, imagínate quién le va a decir a un niño de esa edad que haga algo así en ese momento, eso simplemente nace y es una capacidad histriónica.

—Ya participaste en una bioserie, pero podría llegar un momento en que realices tu propia bioserie.

Estamos en otros proyectos, digamos que mi vida la voy contando tal y como va sucediendo, ustedes la van viendo y la comparten conmigo.

—Tus fans tienen curiosidad por saber qué perfume usas.

Soy muy fanático de los perfumes, siempre me gusta estar cambiando, no me quedo con uno solo, me han regalado muchos perfumes, por lo que trato de usarlos todos.

“HAY QUE HACER LAS COSAS SIEMPRE

LO MEJOR Y NO ARREPENTIRSE DE NADA”

—El pasado mes de enero llegaste a los 30 años de vida. ¿Cómo te sientes al llegar al tercer piso?

Como ya lo dije, llegué a la tercera edad (risas).

Estoy en otra etapa de la vida y no cambia mucho porque uno viene con una constancia en su vida y hay que tomarlo de una manera natural, se sabe que el tiempo pasa, los años pasan, hay que aprovechar la experiencia que se va teniendo y asumiendo durante todo este tiempo. Hay que aprovechar las oportunidades que Dios nos da para vivir cada día al máximo, disfrutar la vida, dejar siempre cosas buenas y tratar de hacerlo lo mejor y no arrepentirse de nada.

—¿Tienes alguna frase que te sirva cuando estás atravesando momentos difíciles?

Más bien lo que hago es orar. Hay una frase que nos puede ayudar mucho para quienes sean creyentes: “María Auxiliadora ruega por nosotros” es una frase poderosa, nuestra madre nos ama, nunca nos desampara en los momentos difíciles y los auxilios de verdad.

—Eres muy devoto de la Virgen de Guadalupe, ¿has ido a visitarla cuando estás en México?

He ido a la Basílica de Guadalupe en muchas ocasiones, incluso en mi casa tengo varias imágenes de la Virgen de Guadalupe, me he traído réplicas, al lado de mi cama tengo una imagen de la Morenita del Tepeyac, quien me acompaña cuando duermo, es mi madre que me cuida y bendice.

LE ENCANTA EL GÉNERO MUSICAL SALSA

—¿Cuál es la canción que le dedicas a tu mamá Isabel Cristina y cuál es la canción que más te gusta cuando vas en el coche?

Hay algo muy curioso, en México me piden mucho en los conciertos que interprete “Gotas de fuego” y es la canción que más le gusta a mi mamá. Cuando voy en el coche me gusta escuchar salsa, soy fanático del género de la salsa.

—¿Has pensado grabar en inglés?

Existe la posibilidad, pero no me dañes todas las sorpresas, por favor (risas).

—Algo que desees agregar.

Agradecerle al público todo su amor y apoyo. El único trofeo que me llevo en el corazón y el que más me importa e interesa es el reconocimiento del público, por lo que me considero el más afortunado de todos, el más feliz del mundo.

No olviden que este 28 de febrero tenemos una cita con la retransmisión del concierto que ofrecí desde la Sala Plácido Domingo en Guadalajara, cuyos códigos de acceso pueden adquirir en arema.mx y latiquetera.com

Aunque su interés y dotes musicales iniciaron siendo apenas un niño, es hasta 2010 cuando al formar parte del reality colombiano “Yo me llamo” que la vida personal y profesional de Manuel José da un importante giro, después de conocer al empresario y manager Hugo Sposito..

Dos años más adelante, Manuel José inicia sus presentaciones personales por toda Colombia y en 2013 tiene la oportunidad de salir de su país iniciando su internacionalización.

En 2015 participa en su segundo reality, “Yo me llamo, la conquista de América”; en donde tiene la oportunidad de interpretar un tema frente a José José. Después de esto viaja a Estados Unidos para presentarse en varios programas de televisión y llegar por fin a México, en 2016, y realizar varias presentaciones impactando a propios y extraños con sus dotes vocales.

En 2017 realizó dos producciones discográficas: “Herencia romántica”; y “Dos generaciones”, el mismo sentimiento, este último grabado en vivo en la CDMX teniendo como escenario el Centro Cultural ‘Roberto Cantoral’.

Ese año participa en las series realizadas por las cadenas Univisión y Telemundo, respectivamente, sobre la vida de José José a las que fue convocado por su gran parecido vocal y armónico.

Desde entonces ha logrado una brillante trayectoria artística, cuyo nombre Manuel José escribe con letras de platino.

¡Gracias Manuel José por esta gran charla!