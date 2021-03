BellaBerly cautiva a más de 1 millón 400 mil en TikTok

Reír… Llorar… Sentir…

Gloria Carpio

Su nombre de pila es Kristberly, una conjugación

que su mamá hizo de “la belleza de Cristo”

La famosa tiktoker, que combina los videojuegos y las artes marciales, no descarta incursionar en el mundo de la actuación

Entre sus proyectos está tener su propia marca de productos gamer, su línea de ropa y accesorios

Será el próximo 4 de marzo cuando Kristberly Vásquez, la reconocida tiktoker, que combina sus dos pasiones: los videojuegos y el deporte, cumpla 19 años de vida.

Hace casi dos años que llegó a radicar a México, procedente de su natal Venezuela, junto con sus papás y sus tres hermanos.

Cuando Kristberly pisó suelo azteca ya había concluido la preparatoria en Venezuela, pero México le cambió la vida de forma positiva. “Me sorprendí cuando vi un Gatorade de 2 litros, no lo podía creer. En Venezuela no hay muchas cosas, la vida es difícil. Me gustaría estudiar diseño de modas y/o ingeniería civil”, dijo con una gran sonrisa esta hermosa jovencita, quien gracias a sus videos en Tik Tok, donde tiene más de 1 millón 400 mil seguidores ha dejado ver su carisma, por lo que no dudamos que próximamente la veamos en el medio artístico, como actuando en una telenovela, película u obra de teatro, además, que sí le gustaría ser actriz y créanme que tiene mucho ángel.

En sus redes sociales, donde tiene millones de seguidores, la conocemos como BellaBerly KV, el cual ella eligió, pero su nombre de pila es Kristberly que es una conjugación que su mamá hizo de “la belleza de Cristo”.

Lo curioso es que Kristberly no quería ser influencer, pero la vida la llevó a serlo. Incursionó en las redes sociales por una apuesta que hizo con unos amigos y atrapó tanto a la gente que hoy tiene millones de seguidores. “Me encanta el apoyo de personas de tantas partes del mundo, pero a mí no me interesa la fama porque es momentánea, lo que quiero es llegar al éxito profesional y mantenerme que es lo más complicado. Entre mis metas está tener mi propia línea de videojuegos y viajar”, comenta Kristberly, en una entrevista exclusiva para DIARIO IMAGEN.

SU MAMÁ LE AYUDA A CREAR CONTENIDO EN TIKTOK

Y SU PAPÁ LA APOYA EN LAS ARTES MARCIALES

Crear contenido para las redes sociales no es fácil, requiere de un trabajo, por lo que Kristberly agradece el apoyo de su mamá, “ella es uno de mis pilares, me ayuda a grabar los videos, los cuales realizo a través de un aro de luz y mi mamá me da muchas ideas. En cambio, mi papá, no es de usar mucho el teléfono, mi papá me apoya mucho en el deporte, en las artes marciales, a mis hermanos (dos mujeres y un hombre) y a mí nos ha enseñado a defendernos y a practicar las artes marciales como una disciplina y también para controlar nuestras emociones. Somos una familia muy unida”, exclama con una gran sonrisa Kristberly, con quien conversé a través de un Instagram Live.

LE ENCANTA LA APLICACIÓN TWITCH

A BellaBerly le encantan los videojuegos y jugar también con sus seguidores, por lo que creó una cuenta de Twitch, una plataforma que permite realizar transmisiones en vivo, la cual se destaca por su función para transmitir en directo partidas de videojuegos: Me encanta jugar con mis seguidores y platicar en el tiempo exacto”, indica muy emocionada BellaBerly, a quien constantemente sus seguidores le aplauden su forma de ser angelical, así como su belleza interior y exterior.

Y al tener tantos piropos, le pregunté cómo sería el chico de sus sueños: “no me enfoco mucho en el físico, pero siempre me atrae la personalidad, que sea caballeroso, educado, que tenga buenas intenciones, porque las acciones hablan más que las palabras. No tengo novio, pero sí tengo muchos amigos a los que quiero”.

—¿Estás dispuesta a ser actriz?, ya tienes el apoyo y cariño de millones en tus redes sociales.

Muchas gracias, me encantaría actuar, pero primero voy a tomar clases de actuación y de ahí tocar puertas, conocer gente.

—¿Combinarías una carrera de actuación con el diseño de modas?

Claro, hace tiempo hacía pulseras y me encanta el tejido. A mi mamá le heredé el gusto por el diseño de modas, ella hace trabajos de alta costura, confecciona vestidos de novia, me hizo mi vestido de 15 años, hace vestidos que son una joya.

LAS ARTES MARCIALES HAN AYUDADO MUCHO

A MI PSICOLOGÍA, A NO DAÑAR A LAS PERSONAS

—Además de las artes marciales, que eres cinta negra, tu papá te ha inculcado practicar box.

Las artes marciales no dejo de practicarlas y el box lo hice durante dos años. Gracias a mi papá pude ir a mundiales, a juegos centroamericanos, juegos panamericanos, y saber que representas a tu país y lo reconozcan, es un orgullo.

El que me sepa defender no quiere decir que lo vaya a usar como un arma. Las artes marciales han ayudado mucho a mi psicología, a no dañar a las personas. Las artes marciales me han ayudado a expandir mi conocimiento y a cuidarme.

Mi papá, además de practicar deporte, cocina delicioso.

—Qué influencias musicales tienes y qué actor o actriz te gusta..

Me encanta Ava Max, la sigo desde que comenzó. Y me fascina Robert Downey Jr, (Iron Man).

—Algo que desees agregar.

Agradecer el tiempo y el espacio. A mis seguidores les tendré una sorpresa para el día de mi cumpleaños, que es el 4 de marzo, estén pendientes. Gracias por tanto amor, que es correspondido.

Desea llegar al éxito profesional y mantenerse Me encanta el apoyo de personas de tantas partes del mundo, pero a mí no me interesa la fama porque es momentánea, lo que quiero es llegar al éxito profesional y mantenerme que es lo más complicado. Entre mis metas está tener mi propia línea de videojuegos y viajar

“LA VIDA EN VENEZUELA ES DIFÍCIL” “Me sorprendí cuando vi un Gatorade de 2 litros, no lo podía creer. En Venezuela no hay muchas cosas, la vida es difícil.