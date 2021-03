Covid-19, tragedia y lucro

Caleidoscopio

Guillermina Gómora Ordóñez

En el México real, la muerte tiene permiso. Hay cerca de medio millón de hogares enlutados por Covid-19. La pandemia, que a decir del presidente Andrés Manuel López Obrador, “nos cayó como anillo al dedo”, cobra vidas todos los días. Hugo López-Gatell, el estratega, que se creyó rockstar, está contagiado.

La “fuerza moral” fracasó. El Presidente dio positivo a Covid el 25 de enero y el subsecretario el 20 de febrero. Ni el “detente”, representado en una estampa del Sagrado Corazón de Jesús, evitó el contagio. La afirmación presidencial de que la Covid “no era fatal” resultó una mentira.

Según cifras oficiales, en México suman más de dos millones de personas con Covid-19 y más de 186 mil defunciones. (no hay que olvidar multiplicar Esta última cifra por el factor 2.5) Somos el país con mayor letalidad del mundo (9.7 decesos por cada 100 casos), el tercero con más muertes acumuladas en el planeta (solo detrás de EU y Brasil), el tercero con la tasa de positividad más alta (42%, cuando la OMS recomienda 5%), el que menos pruebas de detección aplica en la OCDE.

López-Gatell afirmaba hace casi un año (11-febrero 2020) que la Covid-19 sería “menos mortal que la influenza… Hay mucha mitología (…) de que se necesitan hospitales especiales para coronavirus. No. El coronavirus nuevo (…) se comporta como una enfermedad respiratoria de moderada a baja gravedad”. ¡Ajá! ¿Dirá lo mismo cuando deje el Hospital del Centro Banamex?

El desastre impacta diariamente en un sector estratégico. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad denunció que, al 18 de enero, fecha del último ajuste, nuestro país contaba con 2 mil 687 trabajadores sanitarios muertos. México es el segundo país con más casos mortales después de Estados Unidos. #MurieronPorNosotros

Los fríos números evidencian el desastre de la errática estrategia, dominada por la política, la soberbia y la arrogancia de Palacio Nacional y la Secretaría de Salud. ¡Al diablo con la ciencia! Cumplimos un año del primer caso de Covid en México y lo que hay es una estela de muerte.

Llegaron las vacunas, el caos persiste, la ausencia de políticas públicas y planeación cuestan vidas. Lucrar con ellas electoralmente es una canallada. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, afirma que antes de las elecciones habrá 80 millones de mexicanos inmunizados.

¿Será? La improvisación e ineptitud, también son corrupción. Hasta ahora la pandemia se ha enfrentado con buenos deseos más que con políticas eficaces. El “pueblo bueno y sabio” responderá el 6 de junio.

VERICUENTOS

Senado, reforma eléctrica

Amor con amor se paga, reza la sabiduría popular y luego del reconocimiento que le hizo en su natal Zacatecas, el presidente López Obrador a Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, pues no le queda de otra más que aplicar la vía del fast-track a la reforma eléctrica, para que el jueves se apruebe en el pleno de la Cámara alta, sin modificaciones, a pesar de realizar un Parlamento Abierto el miércoles. Así es el amor incondicional y Monreal ha dado varias pruebas en el Senado, donde se han avalado reformas educativas, laborales y de revocación de mandato, todas de la agenda presidencial. ¡Bárbaro!

¿Hay Toro? #UnVioladorNoSeráGobernador

Morena, el partido en el poder, no entendió el mensaje, su Comisión Nacional de Honestidad y Justicia calificó como “infundadas” las acusaciones contra Félix Salgado Macedonio, aspirante a la gubernatura de Guerrero y declaró que no se encuentra inhabilitado como servidor público. ¿Esta es la transformación que ofrecen? Impunidad para un agresor de cinco mujeres que exigen justicia. Acaso no les ha quedado claro que las denuncias no son producto de la “temporada electoral”, que no es “politiquería”, todas fueron previas a la contienda electoral de este año. ¡Hay tiro vs el toro! #NiUnaMás

¡8M–¿Ya chole?

¡Una vez más las mujeres mexicanas se organizan, el próximo lunes 8 de marzo se esperan grandes movilizaciones en el país y la respuesta al ofensivo “Ya chole” del presidente López Obrador ante la exigencia de retirar el apoyo a Félix Salgado Macedonio, acusado de violación. Ahora que ya le explicó su mujer lo de romper el pacto, le quedará muy claro que: #YaChole con feminicidios, #YaChole con desapariciones de mujeres y niñas, #YaChole con pretextos machistas, #YaChole con la violencia contra las mujeres, #YaChole con proteger a violadores, #YaChole con la misoginia, #YaChole con no escuchar a las víctimas, #YaChole pero con su desprecio a la mujer. Durante 2020, en México fue asesinada una mujer cada dos horas y media, en promedio, según revela el informe Violencia contra las Mujeres, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El año pasado fueron asesinadas en forma dolosa 3 mil 723 mujeres; 940 fueron catalogados como feminicidio (asesinato por cuestiones de género), y los restantes 2 mil 783, como homicidio doloso. #NiUnaMenos

@guillegomora