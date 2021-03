UIF va contra ediles corruptos

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

En la mira, más de mil alcaldes

Revisan con gobernadores cuentas

Nieto busca recuperar 200 mil mdp

Cientos de Morena, los más corruptos

El verdadero dolor es el que se sufre sin testigos

Marco Valerio Marcial (40-104) poeta latino

Les adelanto, estimados lectores, que el director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se lanzará contra más de un millar de presidentes municipales que han hecho operaciones sospechosas con el presupuesto.

Irán, contra todos aquellos que manejan más de 100 millones de pesos de presupuesto anual. Materialmente todo, pero en la primera etapa, auxiliados por la Auditoría Superior de la Federación, revisarán las cuentas personales de alcaldes y ediles, así como otro tipo de operaciones, como la compra-venta de propiedades a nombre propio o de familiares.

Esta sería la operación limpieza más grande en la historia del país. No dejarán títere con cabeza. No hay un solo alcalde que no haya hecho fortuna a costillas del erario público. Ni siquiera los más modestos municipios de Oaxaca, se salvan de la lacra de los políticos venales.

La UIF podría recuperar para el erario público, entre propiedades, cuyo origen no esté establecido lícitamente hasta cuentas bancarias e inversiones, poco más de 200 mil millones de pesos. Podría ser muchísimo más, estiman las fuentes que consultamos al respecto.

Estos charalitos, son una presa fácil para Santiago Nieto. Un alcalde no oculta su “éxito” económico. Compra casas, carros, vehículos blindados. Pocos, pero muy pocos son los que se salvan de la tentación presupuestal.

Hay ya algunos casos abiertos. Operaciones con más de 10 mil dólares, que son reportables a la UIF, se realizan con total cinismo e impunidad en varias partes del país. Se estima que hay un gran número de ediles de Morena que están en la mira. Muchos de ellos provienen de otros partidos políticos y otros más, son fundadores de ese partido en regiones apartadas del país.

Esto, claro, lo realizará Santiago de la mano de los gobernadores. No habrá distinciones por filiación partidista, ya que la corrupción no está patentada para un partido u otro.

Así, que el Elliot Ness, de Hacienda, va con todo contra la delincuencia organizada en las escalas más bajas del gobierno.

PODEROSOS CABALLEROS

IFT-COMISIONADA: El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es un organismo que influyen en materialmente todas las actividades de la vida moderna de la sociedad. Sus decisiones influyen desde el momento que prendes tu radio, televisión, o cuando realizas una llamada a través de tu celular. Vamos a platicar con el senador Cruz Pérez Cuéllar, presidente de la Comisión de Radio y Televisión del Senado de la República, precisamente sobre los cambios en el IFT. El Comité de Evaluación, que gestiona la selección de un comisionado para el IFT no logró, en una primera instancia, seleccionar a la candidata para presentarla al Presidente de la República, quien a su vez la enviará al Senado para su ratificación. Sin importar esto, los senadores no tendrían ningún impedimento para designar a al presidente de ese instituto, luego que el actual, Gabriel Contreras deja el cargo el 29 de febrero próximo. La conformación de ese organismo es vital para desahogar tareas como la Neutralidad de la Red, primeras subastas de espectro para 5G, entre otros preponderantes. El proceso de selección ya inició, pero podría postergarse hasta poco antes de Semana Santa.

LUPITA JONES: No hay la menor duda que los partidos políticos están desesperados. Unos ponen a deportistas, otros a actores, otros a cómicos y otros, a reinas de belleza. Todo con el fin de atraer al electorado. Al final de cuentas no buscan coincidencias ideológicas o cuando menos una idea, simple, de cómo ayudar a los gobernados. Es una brutal trivialización de la política. Y que conste que algunos prospectos me merecen respeto, pero ¿qué podría aportar ideológicamente Lupita Jones, al gobierno de Baja California? No hay duda que es una mujer inteligente, pero no tiene ninguna experiencia administrativa o política. Que triste es el lugar en que han puesto al gobierno en México, nuestros flamantes políticos. Sabemos que quien impulsó a Lupita es el ex presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos. El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, hay detrozado a ese partido, que no tiene ni la menor idea de cómo recuperar el poder. Con Enrique Peña, fue un garbanzo de a libra que es imposible que recupere.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

COTEMAR: Por noveno año consecutivo, Cotemar recibió el distintivo de Empresa Socialmente Responsable, que otorgan el Centro Mexicano para la Filantropía y la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial por México, por su destacado esfuerzo para dar continuidad a sus metas de responsabilidad social a pesar del año tan complicado que vivimos. Así, avala el interés de Cotemar por cumplir satisfactoriamente con los estándares de Calidad de Vida en la Empresa, Ética Empresarial, Cuidado y Preservación del Medio Ambiente y Vinculación con la Comunidad. Adicionalmente, cuenta con un programa de salud que fomenta el desarrollo integral de sus colaboradores como un aspecto clave para el balance vida trabajo, el cual hace extensivo a las familias de éstos.

