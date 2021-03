Módulos y filtros de Migración en el aeropuerto de Cancún demoran innecesariamente a turistas

Algunos visitantes de Centro y Sudamérica son detenidos por horas o bien obligados a regresar a su país, sin causa justificada

Los titulares de las secretarías de Turismo, Gobernación, Comunicaciones y Transportes y del Instituto Nacional de Migración (INM) sostuvieron una reunión en la que determinaron que el último instituto mencionado, debe reforzar los filtros de Migración del Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC) con 100 nuevos agentes, ya que con el personal que trabaja actualmente, no alcanzan a atender las largas filas y se demora innecesariamente a turistas, provocando saturación de personas en el lugar.

Francisco Garduño Yáñez, comisionado del INM, dijo que con esto se busca agilizar la entrada de extranjeros en el aeropuerto que cuenta con el mayor tráfico internacional de pasajeros y del territorio nacional, y se han dado casos de que algunos visitantes de Centro y Sudamérica son detenidos por horas o bien obligados a regresar a su país, sin causa justificada

Desde 2019, por intervención del secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, se anunció que la terminal de Cancún sería reforzada con al menos 30 agentes migratorios adicionales para la terminal de llegadas internacionales, luego de que se filtrara un video en redes sociales en el que se aprecian las largas filas de espera a las que se enfrentan los visitantes extranjeros todos los días en la terminal 3 del AIC.

Hoteleros de Cancún documentaron también testimonios que ha habido por parte de pasajeros que se desmayan debido a la larga espera de pie y muchos terminan muy fatigados, sobre todo, los que llevan consigo a sus bebés.

Tras la intervención del secretario federal de Turismo para atender la problemática, la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, en voz de su presidente Roberto Cintrón, difundió un comunicado en el que exponía que “la gran saturación, largas filas y espera para los turistas que llegaban a visitar los destinos del Caribe mexicano, fueron el resultado de contar con sólo 13 oficiales para realizar los trámites de migración”. Como respuesta el entonces titular de Migración, Tonatiuh Guillén López, informó que el aeropuerto contaría con 30 oficiales más en Migración en aquel momento.

A lo largo de 2019 continuaron suscitándose este mismo tipo de situaciones, pero durante 2020 esto cambió debido al desplome en el tráfico de pasajeros.

Al final, además del compromiso de enviar 100 agentes al AIC, se lograron otros acuerdos como garantizar que 100% de los agentes de migración esté a tiempo en sus puestos con turnos de 24 horas, presentar un sistema tecnológico para la digitalización de los servicios migratorios a más tardar en 15 días, SAT y aduanas presentarán sus propuestas de atención en los aeropuertos y establecer una Mesa Legal para buscar solución a temas específicos.

Congreso rechaza despenalizar el aborto en Quintana Roo

Luego de un largo debate, marchas, polémica, encontronazos entre feministas y grupos pro vida, finalmente, el Congreso de Quintana Roo rechazo la despenalización del aborto en el estado, por lo que ahora debemos esperar la reacción de cada uno de los grupos e involucrados ante tal determinación, pues por nada se puede pensar, que este será el fin de la controversia, tan es así que los colectivos de féminas, ya se preparan para sus primeras acciones en el marco del Día Internacional de la Mujer que se celebrará el próximo 8 de marzo.

Así, el pleno del Congreso de Quintana Roo desechó, con 7 votos a favor y 13 en contra, el dictamen aprobado en comisiones, que proponía despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, lo anterior mediante la reforma al artículo 13 de la Constitución estatal y modificaciones a la Ley de Salud, al Código Civil y a los artículos 92, 93, 94, 96 y 97 del Código Penal.

Lo que se votó este martes fue la reforma al artículo 13 de la Constitución estatal en el que actualmente se dictamina, que reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, desde el momento de la concepción, hasta su muerte, salvo las excepciones que establezca la ley, es decir, que de haberse aprobado la reforma, ya no se garantizaría el derecho a la vida en la concepción.

El dictamen también proponía reformar el artículo 92 del Código Penal para definir como legal la interrupción del embarazo hasta la semana 12 de gestación y no como “la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo intrauterino”, como se establece en la actualidad.

Asimismo, se incorporaba el “aborto forzado” y se definía por embarazo a la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el cuerpo de la mujer, esto significa que se obligaría al sector salud a realizar procedimientos abortivos y en caso de que los médicos objetores de conciencia se negaran a practicar una interrupción del embarazo, la institución de salud estaría comprometida a designar otro doctor y garantizar el acceso al servicio.

Judith Rodríguez Villanueva, presidente de la Mesa Directiva, anticipó que habrá consecuencias jurídicas derivadas de la determinación tomada por el Congreso, mientras que Hernán Villatoro, diputado del PT que se había manifestado a favor de la aprobación del dictamen, advirtió que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que obligue a la XVI Legislatura a rectificar.

Por su parte, Kira Iris calificó el aborto como “una puerta falsa que no resuelve el problema, sino las consecuencias”; mientras que Carlos Hernández aseveró que estaba cierto que la mayoría de la población estaba en contra del derecho a decidir. Asimismo, Reyna Durán apeló a “ser un poco sentimentales, no puede aprobarse interrumpir el embarazo antes de las 12 semanas de gestación, cuando los corazoncitos laten a las cinco semanas”, aseveró.

Microempresarios, sin créditos por falta de requisitos

En otro tema, les comparto que algunos microempresarios se han manifestado en contra de la larga lista de requisitos que les han solicitado para poder acceder a los créditos de ayuda en medio de la pandemia y su consecuente crisis económica, por lo que hacen un llamado a las autoridades, para que faciliten estos recursos y les permitan subsistir, ya que argumentan, que ellos también son un eje en la economía del estado.

César Antonio Iuit, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en Othón P. Blanco (Chetumal) señaló que la mayoría de los agremiados sufren por los requisitos que la Federación les exige para acceder a créditos, en el sur del estado “Es que la mayoría no cuenta con firma electrónica y para acabarla de amolar, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), no da citas para tramitar el requisito, y muchos no tienen cuenta en el Banco Banorte”, declaró.

El problema es tal, que de aproximadamente 500 afiliados con los que cuenta la CROC, solamente 10 han logrado registrarse para acceder a los créditos que otorga la Federación, una cantidad bastante raquítica, que sin duda no marcará la diferencia para funcionar como un verdadero apoyo a este sector. “Está dura la cosa, está terrible, simplemente no se reactiva la economía y los requisitos para que te otorguen un crédito, no ayudan en nada, se complican muchas cosas y nos impiden acceder a los llamados beneficios que otorga la Federación”, señaló.

A esto, hay que sumar que los microempresarios solo tienen hasta finales de este mes de marzo para ingresar al padrón de beneficiarios de los créditos, de lo contrario perderán esta oportunidad en la que muchos encontrarían un respiro en medio de sus fuertes problemas financieros.

En este escenario, Antonio Iuit expresó que “aunado a la dificultad de cumplir con todos los créditos, la mayoría de los microempresarios están ahogados en deudas con acreedores, proveedores y bancos, por lo que realmente necesitan esta ayuda. Aunque hay que reconocer que no es suficiente para cubrir todos los adeudos, por lo menos es un respiro, al que desafortunadamente no todos podrán acceder”, tristemente ni siquiera por que no lo merezcan o necesiten, sino por un simple trámite burocrático.

Hay que recordar, que además de las deudas que arrastran los microempresarios, también durante el inicio de año han tenido que pagar o renovar licencias de funcionamiento, permisos y derechos, gastos que en medio de la crisis económica ocasionada por la pandemia de la Covid-19, se vuelven insostenibles, haciendo de su panorama uno mas desolador, a grado tal, que incluso algunos están pensando en cerrar de forma temporal y si empeora la situación sería de manera definitiva.

Para evitar este último escenario, César Antonio Iuit, dijo que los microempresarios tienen que recurrir a adquirir más deudas, a través de créditos bancarios, en un afán de que sus negocios subsistan, al ser la fuente de ingreso de sus familias, así como la fuente de ingreso de sus empleados, que de cerrar sus negocios, se quedarían a la merced de las pobreza.

