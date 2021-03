Mauricio Arcas presenta “Tropicalia Seis Punto Cero”

Tras su paso por Los Amigos Invisibles

Es su segundo disco como solista e independiente

Arturo Arellano

Mauricio Arcas, ex integrante de Los Amigos Invisibles se encuentra lanzando su segundo material discográfico como solista y de forma independiente, titulado “Tropicalia Seis Punto Cero”, el cual ya está disponible en las diferentes plataformas digitales.

Maurimix estuvo a cargo de la producción del disco que contó con la colaboración de destacados músicos, por lo que “Tropicalia Seis Punto Cero” es la unión y compilación de muchos géneros, haciendo de éste, un álbum completamente versátil con el toque inigualable de Mauricio Arca.

El músico, en entrevista para DIARIOIMAGEN, dijo “este disco es la unión y compilación de muchos géneros que me gustan, son letras compuestas por mí, y entre los sonidos hay un poco de salsa, merengue, bolero, house, funk, que es la música que escucho. Tuve la oportunidad de hacer este disco en este momento de pandemia y la gente que lo ha escuchado ha quedado muy contenta”.

Explica que los géneros incluidos en el disco “están los latinos y en mi caso como soy venezolano los tengo en la sangre, quizá el funk y el house no tanto, pero igual crecí con esa música, desde chico, en los años ochentas, era música que se escuchaba mucho en Venezuela. En cuanto a la parte latina, es algo que me brota naturalmente, la idea es que todo se junte, en el respeto por cada género”.

Afirma que “en mi caso trato de que toda la música que haga tenga ese toque de percusión de baile, de swing latinoamericano. Me gusta mucho, también, aunque ya no se estila tanto, hacer discos completos, porque un disco es un concepto, en este caso muy tropical, arrancando con la canción ‘Bienvenido’, que luego avanza a otros temas y se va al house”.

Explica que como latinos “podremos estar siendo oprimidos, pero también nuestra ubicación, el clima, nos vuelve alegres por naturaleza, por ejemplo, las veces que he estado en países fríos, ese clima te hace estar en la oscuridad, triste, muy ensimismado, arropado; mientras que a nosotros, el calor nos permite ir a la playa, vivimos en esta energía de querer estar bien, disfrutar, y es una forma de escape también, porque ante tantas vicisitudes o problemas sociales uno busca luchar, y cuando ya no puedes luchar quieres escapar y tener un rato de alegría, de paz, ahí es cuando vamos a la música”.

LOS AMIGOS INVISIBLES SIEMPRE ESTÁN PRESENTES

Mauricio reconoce que “las canciones que yo he hecho son cosas muy mías, sobre las cosas que me pasan, en este caso, el disco es muy de jamming, no es tanta letra, es más musical, yo apuesto a la parte refrescante, este disco me lleva a la playa para escapar un poco de lo que pasa en el mundo. No perseguía algo particular, como una línea que uniera todas las canciones, sino un sentir frescura en cada tema que vas escuchando, por ejemplo, ‘La pagarás’ que es una salsa, trato de ser fiel a los géneros en sus raíces, no es salsa fusión, nada raro, quería que sonara a los sesentas o setentas en el ritmo original”.

De su paso por Los Amigos Invisibles es inevitable mantener su amistad y estilo, pues reconoce que “fueron muchos años, exactamente estuve 26 con ‘Los Amigos Invisibles’, conociendo gente, culturas, relacionándome con muchos músicos en el camino, aprendiendo, y todo eso se resume aquí, en ritmos que me gustan, en la experiencia, en poder ejecutar mejor la música. Sin duda, mucha de la música que hago suena a ‘los amigos’ y no es algo malo, ni una mentira, porque yo componía muchas canciones para ese proyecto, de hecho, para mí es algo positivo, porque una vez que haces clic con la gente, ellos reciben tus loqueras con los brazos abiertos”.

NO BUSCA VOLVER A ESTAR DE GIRA

Si bien, no descartó un reencuentro con los miembros originales de Los Amigos Invisibles, si descartó volver a salir de gira “en el momento en que me salgo de Lo Amigos Invisibles me retiro de la banda no por casos personales, ni problemas, sino porque estaba agitado del estilo de vida, que estaba en la calle, en la tarima, para sobrevivir, eso tiene que ver con lo que hacen los músicos y de lo que yo estaba cansado”.

Es por lo anterior que este disco, no busca volver ponerlo en a la tarima, “es más bien una continuidad a mi trabajo, cuando me dedique más a la producción, realmente no busco volver a girar, no digo que no pase, a lo mejor sucede, pero de momento no lo deseo, quiero mostrar este disco a la gente, a mis amigos, pero no de manera presencial. Además, los shows están muy complicados hoy en día y no es algo que me afecte, porque he estado produciendo para bandas, marcas y demás”.

De incluir a sus excompañeros en sus discos recuerda que “en mi primer disco tuve a casi todos ellos conmigo, yo estaba en Nueva York y era fácil comunicarnos, ahora todos están en lo suyo y aunque he tenido contacto con todos, respeto lo que cada uno hace, yo hice mis cosas en Venezuela e invité a gente nueva a participar”.

Finalmente, destaca que “no estoy negado a hacer un show con los seis integrantes juntos. La lengua es el castigo del cuerpo, no puedo decir sí o no a esta posibilidad. Quizá en algunos años estén todos de acuerdo, no tengo ningún problema en hacerlo”, finalizó.

Mientras tanto “Tropicalia Seis Punto Cero”, ya está disponible en las diferentes plataformas digitales para descarga y escucha.

En el momento en que me salgo de Lo Amigos Invisibles me retiro de la banda no por casos personales, ni problemas, sino porque estaba agitado del estilo de vida Maurimix