Del “denme por muerto” al “me jubilo por completo”, de AMLO

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Banderazo a la carrera por el 2024

En Oaxaca, Nancy Ortiz contra Montaño

Del “denme por muerto” al “me jubilo por completo”. Qué tiempos aquellos en los que Andrés Manuel López Obrador era jefe de Gobierno de la Ciudad de México y respecto a la carrera presidencial de ese entonces, decía que lo dieran por muerto. Ayer, en el gustadísimo “stand-up” mañanero, al tiempo que el tabasqueño sacaba su pañuelo blanco y lo ondeó como bandera de la paz, declaró que en 2024 supuestamente se jubilará por completo. A ver si es cierto.

A lo mejor el inquilino de Palacio Nacional quiere disipar los temores de que pudiera intentar reelegirse, pero a la vez, estaría dando el banderazo de salida a la carrera presidencial y por ello se atrevió a decir que en su partido, Morena, ya se tiene a quien será su sucesor, por lo que de inmediato se empezaron a manejar nombres.

Resulta hasta lógico que en esta pandemia tan mal manejada en nuestro país por la llamada Cuarta Transformación, fue aprovechada por quienes quieren ser el relevo del tabasqueño en la Presidencia de la República.

“Estoy contento porque ya hay relevo generacional, si el pueblo lo decide y el Creador lo decide, yo estoy hasta el 24”.

Una de ellas es la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que, debido a sus aspiraciones, entró en un perverso círculo vicioso en el que “lo que hace la mano, hace la tras” y prácticamente la funcionaria capitalina repite lo que ve que hace su jefe, como por ejemplo, aquella frase que repitiera cuando en las manifestaciones por el 8M, los policías —que no granaderos, porque ya no hay— dispersaron gases lacrimógenos: “no somos iguales (que los anteriores funcionarios)”, repitió la señora Sheinbaum, nada más que le faltó completar, “somos peores”.

Desde luego que quien despacha desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento ha tenido una que otra salvedad, pero muy esporádica. No se le puede escamotear que el tema de la vacunación a las personas de la tercera edad en la capital de la República, lo manejó bien, a diferencia de su jefe.

Eso sí, Sheinbaum Pardo es mujer y no le vaya a pasar como a la senadora Josefina Vázquez Mota, que en la semana que termina denunció como violencia de género de parte de los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, la muy mala campaña presidencial que encabezó y de la que salió frustrada.

Quien, por otra parte, verdaderamente ansía suceder a López Obrador, es Marcelo “misión cumplida” Ebrard y por eso se esfuerza por ser el “edecán traductor estrella” y hacerse el superfuncionario indispensable, para parecer una especie de vicepresidente de esta llamada cuarta transformación.

En noviembre de 2011, Ebrard Casaubon compitió por la candidatura del PRD a la Presidencia de la República frente a López Obrador y perdió, sin embargo, aceptó “de mil amores” el resultado. Quien en esos momentos representaba el ala moderada del sol azteca, dijo algo que en la actualidad, viene “como anillo al dedo”, para citar a un clásico, “dividida, la izquierda se iría al precipicio” y bueno, aunque esta llamada Cuarta Transformación no es izquierda, sólo soberbia y autoritaria, quién sabe qué fin pueda tener.

De cualquier manera, el canciller “misión cumplida” continúa tratando de apuntarse puntos a su favor y según él, ya negocia vacunas en fase 3 para menores de edad. Si le sale como la primera misión que según él cumplió, pues no se ven muchas posibilidades.

Está también, y no hay que perderlo de vista, el presidente de la Junta de Coordinación del Senado de la República, Ricardo Monreal, quien desde la Cámara alta, tiene la responsabilidad de tejer fino para que no haya más enfrentamientos.

Municiones

*** A la alcaldesa de Naucalpan, Patricia Durán, ha dado muestras fehacientes de que no le gusta nadita la competencia. Para muestra está el “botón” de que apenas Juan Olivas, mostró su interés por ser precandidato de su partidazo y ya lo empezó a bloquear. En febrero pasado, el empresario naucalpense, Olivas, anunció sus intenciones y luego, luego se registró para competir por la candidatura de Morena para el gobierno municipal 2021-2024, para lo cual contrató algunos anuncios espectaculares en la región los cuales, según versiones del contrincante de Durán, “han obligado a las empresas dueñas de los espectaculares a retirar su publicidad debido a que existen amplias posibilidades de que ella pierda la candidatura frente a él”. La pregunta es: ¿será este el “ejercicio democrático” de la alcaldesa contra cualquiera de sus competidores?

*** Eduardo Hernández Triana, director general de Corporación Caliente, informó que se presentaron en el Hipódromo de Agua Caliente, un grupo de 21 auditores del SAT con el objetivo de revisar la estancia legal de las máquinas de juego y las finanzas de 26 empresas de dicha Corporación. Como siempre, la empresa está abierta a los requerimientos de la autoridad federal; con la documentación en regla tanto de equipos, máquinas de juego y demás propiedades sujetas a revisión. Agregó Hernández Triana, que Corporación Caliente en todo momento atiende el llamado de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, “tomando en cuenta que generamos 6 mil 537 empleos directos, por lo que sería una irresponsabilidad no cumplir de manera cabal con cada una de las reglamentaciones que rigen a la industria del juego, ya que el sustento de más de 26 mil mexicanos dependen de nosotros”. Asimismo, Recordó que Corporación Caliente como siempre, está obligada a acatar toda la reglamentación de la Secretaría de Gobernación, del Servicio de Administración Tributaria y de la Secretaria de Economía, como entidades regulatorias del giro, ya que tan solo por concepto de impuestos eroga 2 mil 300 millones de pesos por año.

*** Mala planeación, errores y omisiones, el caso es que los oaxaqueños se quejan por la actitud ni más ni menos que de la delegada de la secretaría de Bienestar, Nancy Ortiz Cabrera que detonó en un zafarrancho de morenistas contra morenistas por la falta de vacunas contra la Covid-19. Según se sabe, habría sido el munícipe morenista de Santa Lucía del Camino, -cercano a la capital oaxaqueña-, Dante Montaño, quien habría azuzado a una serie de movilizaciones con bloqueos y toma de camiones y transporte de pasajeros, mientras que la flamante delegada Ortiz Cabrera, que hace gala de cerrazón y tiene pésima fama en la entidad, llegó con escolta armada (¿pues no que el pueblo bueno y sabio?), que no dudaron en utilizar sus pistolas para apuntar a los manifestantes y canceló la distribución de vacunas. Todos, tanto en el estado como en el gobierno federal, hicieron oídos sordos ante esta crítica situación. Es más, se supone que la senadora Susana Harp es el enlace en el tema de la vacunación con el estado y se nota que no tiene la más remota idea de la función que debe cumplir.

