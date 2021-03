El violento escenario que previó el PRD

Luis Muñoz

Lo dicho por la dirigencia del PRD capitalino, encabezada por Nora Arias Contreras, tras la muerte del ex delegado en Álvaro Obregón, Leonel Luna, no fue una ocurrencia, sino la advertencia real de atentados contra político en cualquier momento, pero con mayor incidencia en tiempos electorales.

Ahí está la prueba: el sábado asesinaron a otra candidata.

Mientras no se demuestre con pruebas contundentes el motivo real del accidente que sufrió el ex diputado, quedará la duda sobre lo que ocurrió el 14 de este mes.

El crimen de la candidata a alcaldesa de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, Ivonne Gallegos Carreño, respaldada por el PAN, PRD y PRI, a manos de sicarios que le dispararon en repetidas ocasiones a la unidad donde viajaba, cobra mayor fuerza lo que Arias Contreras veía venir: “No quisiéramos pensar que estamos entrando a un escenario en el cual comenzarán a presentarse sucesos criminales con motivaciones políticas”.

Con estas dos muertes, además de otras que han ocurrido a lo largo de los dos años recientes, las autoridades federales y locales, tanto de aquí en la ciudad de México como del resto de la república, no deben ignorar el llamado de los partidos ni de la sociedad.

“Ni el país ni la sociedad capitalina pueden quedar sujetos a eventos que enturbien el proceso electoral con miras a los comicios del próximo 6 de junio”, alertaron el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano y la presidenta del PRD en la CDMX, Nora Arias Contreras, quien desde un principio manifestó que su partido no estaba satisfecho con el informe de la Fiscalía local sobre la muerte de Luna.

Por su parte, el diputado e integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, Federico Döring, condenó la manera dolosa y vil con la que se manejó el expediente y peritaje alrededor de la muerte de Leonel Luna Estrada.

A ocho días del trágico acontecimiento, el legislador del GPPAN también exigió investigar y castigar con cárcel a quien o quienes hayan tomado de manera ilegal las gráficas del hecho, para luego filtrarlas o usarlas bajo fines de lucro.

“La Fiscalía local debe abrir una investigación de oficio en contra de quienes filtraron o facilitaron dicho material de video y fotografía. Exigimos se aplique la Ley Ingrid, que da cárcel y sanción de hasta 6 años a quien filtre imágenes de tipos penales; el mensaje debe ser claro para este u otro tipo de casos”.

Döring dijo en videoconferencia que no se necesita de una querella por terceros para iniciar la investigación contra funcionarios públicos que, en el lugar de los hechos, tuvieron acceso y tomaron gráficas para luego difundir dañando la dignidad y la privacidad de Leonel Luna.

Aclaró que “el tipo penal está dirigido al servidor público, porque son quienes estuvieron ahí y lucraron tomando foto o video para integrar la carpeta de investigación, son gráficas tomadas ilegalmente con recursos públicos para peritajes y efectos de carpeta de investigación”.

Pero que esto no dé la sensación de que lo que les importa son las gráficas y no la muerte del ex delegado Leonel Luna.

Apoya Congreso a pequeños deudores

En busca de evitar que personas sean inscritas en el buró de crédito por deudas inferiores a dos mil pesos, afectando su posibilidad a acceder a créditos bancarios, el Congreso capitalino aprobó el dictamen a la iniciativa presentada por el diputado Emmanuel Vargas Bernal, para reformar la Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia.

Explicó que con ello, también busca disminuir la temporalidad de la sanción para las personas que caen en cartera vencida, así como flexibilizar que quienes están en situación de deuda, puedan subsanar en su historial crediticio dicha condición y poder volver a tener la posibilidad de acceder a créditos.

Dijo que la Comisión de Desarrollo Económico apoyó esta propuesta estableciendo que no se tomen medidas de sanción contra el deudor por créditos equivalentes a 300 unidades de medida (UDIS), es decir mil 979.17 pesos.

En el razonamiento de su voto, el legislador Ricardo Fuentes Gómez consideró que la Iniciativa refleja la preocupación de atender a un sector de la población que, con mucha frecuencia, debido a que cuentan con pocos ingresos o tienen pocas posibilidades para pagar deudas pequeñas, terminan en el buró de crédito y ven bloqueada cualquier otra posibilidad para el uso de tarjetas o para contratar algún otro de crédito pequeño.

