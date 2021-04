Reactivación de la industria mexicana de reuniones

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) sostiene que ante la inminente embestida de la 3ª ola COVID-19, producto del relajamiento generalizado de la población en este periodo vacacional de Semana Santa, debemos hacer un alto en el camino y preguntarnos seriamente si el manejo de la pandemia ha sido el correcto. Asimismo, más tarde que temprano, tendremos que convenir una nueva cultura laboral y de estudios, de esparcimiento y recreo. Entre más tardemos en hacerlo, mayor será el daño.

“Crónica de una muerte anunciada resulta ser las oleadas del virus que veíamos venir y poco o casi nada hicimos por impedirlo. ¿A qué se debe esta conducta cuasi suicida de la población? A la indolencia gubernamental al ofrecer una comunicación contradictoria a lo largo de la pandemia que ha confundido y llevado a la gente a perder credibilidad en los llamados de la autoridad, decidiendo irse por la libre. Para muestra un botón, todavía ahora no ha quedado establecido el uso obligatorio del cubrebocas, así como prevalece el manejo discrecional del semáforo que de un momento a otro cambia de color sin mayor explicación, alejado de la realidad de contagio y letalidad que día a día se ve incrementada, desalentando a la población”, comentó Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

Se busca establecer como prioridad en esta crisis sanitaria la reactivación económica sobre la salud de la población. He aquí el error, ya que no es posible lograr la reactivación económica si no logramos antes contener y controlar la pandemia. La salud de la población debe ser nuestra máxima prioridad y es la piedra angular de la reactivación económica.

Se insiste en buscar volver a la normalidad previa al COVID-19, sin acabar de entender que no habrá regreso posible a nuestro estilo de vida anterior, por lo que estamos emplazados a realizar ajustes en nuestras reglas de convivencias.

Debemos repensar:

a) La semana laboral inglesa de lunes a sábado de 40 horas para migrar a una semana laboral de 3 días con 24 horas de trabajo; obtendríamos una mayor productividad y se generarían más empleos.

b) La movilidad cotidiana de la gente gira en torno a sus trabajos y las escuelas de sus hijos. Establezcamos horarios de entrada escalonados que diluyan el congestionamiento; determinemos aforos parciales de un 30% a un 40% que asistan de manera alternada a sus centros de trabajo y de estudios y así poder garantizar un trasporte público con sana distancia.

c) Otro aprendizaje del Covid es que el home office llegó para quedarse, ya que resulto ser más productivo que el trabajo en oficina, por lo que aquellos giros que lo permitan deberán consolidar el trabajo en casa por ser una alternativa de alta eficiencia.

d) Respecto al quehacer educativo, quedó demostrado que mediar la educación a través de la TV no dio buenos resultados; en cambio, llevarla por internet fue mejor; sin embargo, el obstáculo para generalizar esta vía es que no todo el país está conectado y por otra parte tenemos una mala conectividad. Ante este escenario habremos de pasar a un modelo educativo semipresencial, donde un grupo de alumnos del salón tome clases presenciales y el resto en forma virtual de manera alternada para garantizar sana distancia y la sanitación en las escuelas, con ello evitar la propagación del virus.

Aquí, algunos de los principales ajustes que debemos considerar hacer en nuestra vida cotidiana para lograr una reactivación económica desde la prevención.

Todo indica que en el 2021 no lograremos aplicar la vacuna a los 80 millones de mexicanos, cifra que se requiere para lograr la inmunidad necesaria y así consolidar nuestra actividad económica; 160 millones de aplicaciones son las que se exigen, por lo que, de lograrlo, sería hasta 2022 o inicios del 2023.

“Seamos claros, la Jornada Nacional de Vacunación logrará su objetivo hasta el año 2023, hecho a favor que el presente análisis: la mejor vacuna con la que contamos los mexicanos es la de la prevención. Los ajustes aquí propuestos más otros más, son ajustes obligados que se deben hacer. Demos un golpe de timón al manejo de la pandemia para lograr avanzar desde la prevención a la reactivación económica y lograr salir de la debacle a la que nos ha empujado este letal virus”, finalizó Cuauhtémoc Rivera.

Por otra parte, le comento que mañana 8 de abril de 2021, se llevará a cabo en Palacio de Convenciones de Zacatecas, el evento híbrido —presencial con alrededor de 60 líderes empresariales y a través de las plataformas virtuales— denominado GMID México 2021, que tiene como propósito unir esfuerzos de toda la cadena de la Industria de Reuniones para difundir la importancia de este sector —en reuniones y eventos— como un impulsor vital de la economía que articula el efecto descendiente en otras industrias y las personas que trabajan en ella.

El presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (COMIR), Jaime Salazar Figueroa, informó que de esta forma se da inicio a la reactivación de la Industria de Reuniones, aquí en la ciudad de Zacatecas, para que se conozca el impacto de las reuniones en nuestro país, que es un detonador para el desarrollo económico y que se ha visto afectado severamente por la pandemia COVID-19 desde hace ya más de un año.

Es necesario poner juntos a México en la mira y dar a conocer las acciones y la labor que tiene en la Industria de Reuniones, expuso al dar a conocer el programa del GMID 2021 con conferencias magistrales de interés, además de que los empresarios que fueron convocados a éste magno evento analizarán la situación que enfrenta la Industria de Reuniones tanto en el estado de Zacatecas como en todo el país.

Como parte del GMID 2021, hoy se inaugurará en un acto protocolario el primer Museo de la Industria de Reuniones en Palacio de Convenciones de Zacatecas que contará con montajes con nuevos estándares y se harán los primeros recorridos grupales.

Será una intensa jornada de un solo día la del GMID 2021 en el Centro de Convenciones de la ciudad de Zacatecas, en donde los líderes empresariales tendrán la oportunidad de escuchar una serie de ponencias magistrales por especialistas de la Industria de Reuniones de México y de otros países.

Los temas serán: Zacatecas como destino de reuniones; Reapertura en congresos asociativos; Convenciones y viajes de incentivo: Mejores prácticas, casos de éxito y errores en el camino hacia la reapertura; Reapertura en exposiciones; Moments that Matter; Deep dive: Analizando el entorno internacional y su aplicación en México; Caso de éxito: Nuevos estándares de montajes, medidas y capacidades en Zacatecas; Casos de éxito: Bodas destino internacional y nacional

Los conferencistas: Jaime Salazar Figueroa, presidente del COMIR; Eduardo Yarto, Secretario de Turismo de Zacatecas; Senthil Gopinath, Chief Executive Office —ICCA; Sheriff Karamat, CEO PCMA & Paul VanDeventer— CEO MPI; Alejandro Ramírez Tabche, CEO BTC, Price Traver Holding; Celia Navarrete González, presidente AMPROFEC & VP del sector construcción EXPO CIHAC Informa Markets; Rutger Hoorn, Meeting Mean Business Canadá; Eduardo Chaillo, Director Regional LATAM Maritz Global Events; Gustavo Staufert, Director General de la OFCV de Guadalajara; Einar Brodden, Director General del CCSLP, y Kitzia Morales, presidente de IADWP & Fundadora de KGroup Wellbeing Meetings.

Jaime Salazar Figueroa reiteró que será a partir de este mes de abril que se irá normalizando la actividad de la Industria de Reuniones en México y se inicia con el GMID 2021 en la ciudad de Zacatecas.

En el documento “Afectaciones de la crisis sanitaria y económica 2020 en la Industria Mexicana de Reuniones y las perspectivas para el 2021”, se destaca que la recuperación del 21.08% de la Industria de Reuniones será lenta pero constante en el presente año y se espera una menor caída de sus ingresos y la generación de empleos.

Será a partir de este abril y hasta septiembre/octubre próximo, cuando se irá normalizando gradualmente la libertad para producir y asistir a eventos sociales, corporativos, exposiciones B2B y B2C de forma presencial e híbrida eliminando el temor a una recaída y, con ello, a la cancelación de eventos presenciales; empero, lo anterior será motivo de posterior análisis en otra entrega de Hora 14.

