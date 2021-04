Onésimo, el Obispo polémico

Ramón Zurita Sahagún

Poco le duró el gusto de su participación como candidato a un cargo de elección popular, al siempre polémico y muy mundano Obispo en retiro, Onésimo Cepeda.

Súbitamente como apareció su nominación como aspirante a una diputación local en el Estado de México, fue alertado por las autoridades que debido a su cargo religioso no podría competir.

El gozo se fue al pozo el mismo día en que anunció su candidatura y fue advertido de que no le darían el registro.

Onésimo parecía una de las tantas joyas que surgen cada elección, donde cantantes, periodistas, actores, actrices, futbolistas, boxeadores y luchadores se disputan con políticos el gran número de candidaturas en oferta.

El carácter de retiro no lo separa de ser un clérigo de la Iglesia católica y como tal no puede participar como abanderado de ningún partido, cuestión que, tal vez, no le fue precisada al mencionado sacerdote, por lo que con bombo y platillo había anunciado su nominación.

La negativa del registro de Onésimo pone nuevamente en la palestra de la discusión el por qué, los sacerdotes de la Iglesia católica no pueden participar como candidatos y los llamados pastores (sacerdotes) de otros cultos si lo hacen, sin restricción desde hace muchos años.

Sin embargo, el caso de Onésimo es singular, ya que se trata del Obispo más cuestionado de la Iglesia Católica, más incluso que los desaparecidos Sergio Méndez Arceo y Samuel Ruiz, aunque los cuestionamientos sean distintos.

Como ministro de la Iglesia, Onésimo siempre fue mundano, demasiado terrenal y rodeado de lujos y personajes. Afecto a los placeres de la vida, como el golf, los autos de lujo, la fiesta brava, los festejos y celebraciones de todo tipo. Amante de la buena mesa y de los vinos licores placenteros, siempre, durante su ejercicio pastoral, fue figura requerida en las altas esferas políticas y sociales.

Nunca escondió sus gustos pecaminosos y fuera de las normas que marca la Iglesia católica y mantuvo cercanía con algunos Presidentes en ejercicio del poder, antes de ordenarse como sacerdote fue socio de una casa de bolsa en la que participaban los primos Carlos Slim Helú y Alfredo Harp Helú, lo que permitió entrar en las altas esferas del sector financiero y codearse con los ricos y poderosos empresarios.

Conocido como el Obispo de la eterna sonrisa (debido a una mueca en su rostro), Cepeda ejerció su ministerio cristiano en una diócesis de gran marginación social como es Ecatepec, Estado de México, en la que contrastaba notablemente sus gustos culposos con la miseria de gran parte de la población.

De todas formas, consiguió grandes afectos entre los habitantes de esa ciudad, ubicada entre las cinco más grandes del país, razón por lo que sus ofertantes de la candidatura (PRI, PAN y PRD) consideran sumamente ganable el distrito local con su candidatura y ahora tendrán que buscar un nuevo aspirante que trate de captar las simpatías del ahora ex sacerdote.

Con su estilo desenfadado el polémico Obispo en retiro aprovechó su despedida de una candidatura que nunca fue suya para dejar en el aire sus palabras sobre la falta de liderazgo en México y el silencio que guardan los que ejercen el sacerdocio de la Iglesia católica.

Cuando parecía que el PRI lograba recomponer su posicionamiento en Tabasco y se asomaban algunas posibilidades de recuperar cuando menos un par de municipios de los 17 que llego a gobernar en el estado, surgen una corriente disidente que anuncia su separación del organismo tricolor e ira a buscar nuevos horizontes. Dentro de estos militantes hay varios ex alcaldes que manifestaron su inconformidad del cómo se están manejando las candidaturas a diputados locales y alcaldes, donde no fueron tomados en cuenta, razón por la que prefieren abandonar la nave.

Rosa Martha Loría es una de las buenas adquisiciones realizadas por Movimiento Ciudadano. Ella va por una diputación federal por un distrito de Álvaro Obregón, en la Ciudad de México y podría dar la sorpresa ante los abanderados de Morena y de la alianza PRI, PAN, PRD, conformada en la capital del país. Rosa Martha considera necesario trabajar a favor de la valía y garantía de los derechos fundamentales de las personas, principalmente los correspondientes a salud, educación, medio ambiente y laborales.

