¿Tinte electoral con vacunas simuladas?

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Videos y delirios de persecución

Confianza con protocolos estrictos

Alarma fuga fuerte de capitales

Outsourcing, ¿venganza o ideología?

Todo poder es deber

Victor Hugo (1802-1885) novelista francés

Es muy claro que los gobiernos estatales o federal, no tienen el menor interés por usar jeringas vacías para la supuesta aplicación de vacunas. Se trata de un problema de otra índole; más humano. Es el miedo de millones de personas de morir por Covid-19 y de proteger a quienes aman.

Quizá habrá casos de infiltración de delincuencia organizada para sacar de los módulos de vacunación jeringas llenas del biológico, con el fin de venderlas en el mercado negro en más de mil dólares cada una.

La verdad, no tenemos ni la más remota idea, por que el gobierno que nada debe, pero teme mucho en época electoral, se dedica a descalificar las pruebas de vacunaciones simuladas, en lugar de ordenar a la Fiscalía General de la República una investigación a fondo de lo que ciertamente ocurre.

Aunque en el más humano de los casos, que es llevar vacunas a los que aman, no dejan de ser acciones criminales, como se han evidenciados en materialmente toda América Latina: en Colombia, Ecuador, Argentina, Brasil, Paraguay, Perú y Chile, entre otras naciones.

En el Estado de México, por órdenes del gobernador Alfredo del Mazo, se endurecieron los protocolos de vacunación. Las enfermeras deberán cargar jeringas ante la mirada de los receptores. Lo que es muy importante para generar confianza en la ciudadanía, es otorgar información a los receptores del biológico.

En lugar de tener como estorbos de los llamados Servidores de la Nación, deberían convertirse en vigilantes de la sana aplicación de las vacunas, de proporcionar información sobre los cuidados y observación de síntomas posteriores. Incluso informar en qué momento acudir al médico, si hay alguna reacción adversa a la aplicación. Por ello, reitero que no es una estrategia del gobierno, ni de los gobiernos.

PODEROSOS CABALLEROS

FUGA DE CAPITALES: Como cereza del pastel, luego de poco más de un año de que la pandemia y con una crisis económica no vista en los últimos 80 años, inversionistas extranjeros han vendido posiciones por 333 mil 687 millones de pesos en bonos gubernamentales mexicanos. Datos del Banco de México indican que al 27 de febrero de 2020 (cuando se registró el primer caso de coronavirus en el país), personas residentes en el extranjero tenían en sus manos 2 billones 166 mil millones de pesos en bonos del gobierno mexicano. Para el pasado 22 de marzo, un año y un mes después, la cifra ha caído a un billón 833 mil millones de pesos, o sea que los inversionistas foráneos han sacado del país 15% del capital que tenían en Cetes. Este es el mensaje que envían los inversionistas sobre la confianza en la economía mexicana. No importan las altas tasas de interés, si no hay condiciones para la estabilidad económica, prefieren emigrar.

OUTSOURCING: El gobierno federal tomó la decisión de acabar con las subcontratadoras de empleo. Les quedan escasos 3 meses de vida. Los trabajadores, en ese lapso, tendrán que absorber y contratar, con todos sus compromisos, a los trabajadores que tenían con las outsourcing. Esto afectará el trabajo de miles de mexicanos. Las obsesiones de Napoleón Gómez Urrutia, también dueño de una subcontratadora, prefirió acabar con ese sistema que les quita clientes en sus sindicatos. Lo peor del caso es que varios líderes empresariales, con el fin de quedar bien con el gobierno, aceptaron las condiciones y acabaron con un sector productivo y generan más problemas administrativos a los empresarios.

ALFREDO ADAME: Cuarenta millones de pesos por un proceso electoral en el que sólo van por votos para el registro de Redes Sociales Progresistas y algunos diputados que engordarían las filas, es barato. La verdad, Alfredo Adame, un actor de segunda línea, famoso, pero con escasa credibilidad, saca a la luz lo que existe en política: la creación de partidos con el fin de apoyar al gobierno en turno. Lo que sorprende es que envuelvan al partido de Elba Esther Gordillo, una hábil operadora política. Lo que queda claro, es que en el arte del espionaje político, nadie se salva. Y, de eso, sabe mucho (como víctima claro) la profesora.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

MERCK-BIONTECH-PFIZER: Merck, que en México lidera José-Arnaud de Carvalho Coelho, en colaboración con BioNTech, acelerará significativamente el suministro de lípidos que se necesitan con urgencia para la producción de vacunas de ésta última aliada a Pfizer que prevengan casos graves de Covid-19 en las personas y que ayudará a disminuir la tasa de mortalidad alrededor del mundo.

