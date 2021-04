En lucha contra Covid, reprobamos

Espacio Electoral

Eleazar Flores

NÚMEROS FRÍOS-. Los “otros datos” a los que continuamente recurre el padre de la Cuarta Transformación reportan exitosa la lucha contra el coronavirus, pero resulta que los números, siempre fríos, la reprueban.

Oficialmente, México ocupa el tercer lugar en cuanto a fallecimientos, sólo detrás de Estados Unidos e India. Con Brasil vamos como en parejeras.

POBLACIÓN-. No obstante, oficialmente ocupar ese tercer lugar con 212, 466 decesos al 19 del presente mes, deberá tomarse en cuenta que en relación a los países que registran más vidas perdidas, su población es más del doble en ocasiones y hasta diez veces más si se compara con la India.

La India reporta una población de mil 200 millones de habitantes, Los Estados Unidos de Norteamérica tiene 331 millones de “primos-as”, contra los 126 millones de mexicanos que reporta el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Inegi.

Además, se debe agregar que el propio Inegi aclara que los datos de fallecimientos que a diario reporta la Secretaría de Salud, mínimo llevan entre un diez y un veinte por ciento menos de los reales.

No tiene caso reportar el más de medio millón de norteamericanos fallecidos por culpa de la pandemia, pues en relación a su población son menos que si esa misma comparación la hacemos con la población azteca y en el caso de la India, nuestro desaliento es mucho mayor. Estas comparaciones no le convienen a la Cuarta Transformación, por eso no las maneja.

En cuanto a Brasil, el pentacampeón mundial de soccer registra una población de 210 millones de cariocas, aún así su cifra de fallecimientos es menor a las registradas en suelo azteca, no obstante que los medios internacionales de comunicación denuncian la frivolidad del mandatario en la lucha contra el mal.

Esos “otros datos”, que nadie conoce fuera del padre de la Cuarta Transformación, no pueden desmentirse puesto que los reporteros que se atreven a insistir en el planteamiento, son catalogados de conservadores, de miembros de la mafia de la información o cuando menos de fifís.

Ojalá y que quien tiene apantallado al padre de la Cuarta Transformación, seguramente por su fluidez parlanchina y que cobra como subsecretario de Salud, tuviera argumentos válidos y no subterfugios para reconocer que en la lucha contra el coronavirus nuestro país no ocupa el tercer lugar, seguramente el último si se consideran los aspectos demográficos de La India y la Unión Americana.

No hacerlo sería seguirse engañando la Cuarta Transformación y seguir engañando a los pacientes gobernados que nada más somos 126 millones, hayamos o no aceptando un gobierno que ahora quiere CONSERVAR para sí al Poder Judicial, cuyo silencio preocupa.

