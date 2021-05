Anabella Queen, la reina infantil del género pop

Reír… Llorar… Sentir…

Gloria Carpio

A sus nueve años de edad ya tiene su serie animada

Sus videos llegan a superar los 120 millones de reproducciones; el próximo 1 de mayo estrenará el video “Mamá” que grabó en México junto a Bárbara de Regil

Tuve la fortuna de charlar con una princesa que es toda una artista, además de talentosa y bonita, es sumamente angelical, su nombre es Anabella Queen, quien a sus nueve años de edad conquista a su audiencia de varias partes del mundo. Recientemente vino a México a grabar el tema “Destino”, su segundo sencillo y video promocional de este año.

Anabella Queen es una reina infantil del género pop, cuyas canciones se han posicionado vertiginosamente durante los últimos tres años en diversas regiones de Latinoamérica.

Anabella Queen, quien el pasado 1 de febrero celebró 9 años de vida, dio sus primeros pasos como una niña prodigio con marcada predisposición hacia las artes y un talento extraordinario para la música, tan es así que ella dio ideas para la composición de “Destino”, cuyo autor es Carlos Alberto Castillo Fernández; la producción de Francisco Romero, y la escenografía de Manuel Villasmil.

El tema “Destino” tiene un mensaje bellísimo, en el que Anabella les dice a los niños que nunca dejen de luchar por sus sueños.

Recientemente la estrella infantil, que nació en Venezuela, visitó México para grabar con la actriz Bárbara de Regil el video “Mamá”, cuyo lanzamiento será el próximo 1 de mayo y con el que la bella Anabella Queen celebrará a la madres del mundo.

“En Venezuela celebramos el Día de la Madre el 9 de mayo, un día antes que México, y este video también se lo dedico con todo mi amor a mi mamá, quien al igual que mi papá me apoya y cuida al máximo”, señala en entrevista con DIARIO IMAGEN, Anabella Queen.

“BÁRBARA DE REGIL ERA LA PERSONA

PERFECTA PARA ESTAR EN MI VIDEO DE ‘MAMÁ’”

—Platícanos cómo fue tu experiencia de grabar tu video “Mamá” al lado de Bárbara de Regil.

Fue una experiencia linda y divertida, no creo que la vaya a olvidar porque trabajar con ella fue como algo súper especial para mí, Bárbara de Regil es muy buena persona y de verdad que la amo demasiado.

—¿Por qué quisiste que Bárbara de Regil participara en tu video de “Mamá”?

Porque la admiro, es muy buena actriz y era la persona perfecta para estar en el vídeo. Además, al igual que ella me encanta hacer ejercicio.

—¿Te gustó México?

Sí, es un país lindo, en el cual quiero pisar un escenario próximamente. Cuando estuve en México probé los chilaquiles y los chapulines, me encantaron. Me fascina el clima de México.

EL VIDEO DE SU PRIMER TEMA

COMO CANTANTE FUE CON JULIÁN GIL

—En el video de tu primera canción participó el actor Julián Gil, ¿cómo fue la experiencia de trabajar con Julián?

Trabajar con Julián Gil fue una bonita experiencia, es un gran actor y buena persona.

—Cuando tenías 5 años de edad, debutaste como cantante en el festival “Fiesta de la Calle, Miami”, evento masivo patrocinado por Univisión en el majestuoso Bayfront Park de la ciudad de Miami, ¿cómo ha sido tu evolución artística en estos cuatro años de trayectoria?

Gracias a Dios tengo la bendición de Dios y de mis papás para poder cumplir mi sueño de ser artista, y he tenido grandes experiencias que me han permitido crecer y que a través de mis canciones poder llevar mensajes muy lindos a toda la gente que me sigue.

Doy gracias a Dios por dejarme transmitir alegría al público porque eso es lo que necesitamos, alegría.

—¿Qué grado escolar cursas y cuál es la materia que más te gusta?

Estoy en tercer año de primaria y la materia que más me gusta es matemáticas.

“DESDE QUE ESTABA EN EL VIENTRE DE

MI MAMÁ, MI PAPÁ ME PONÍA MUCHAS CANCIONES”

—Platícanos cómo es tu preparación artística.

Desde muy pequeña mis papás me brindaron oportunidades en reconocidas academias y con destacados maestros como Robert Zúñiga; he tomando clases de canto, actuación y baile en prestigiosas instituciones de Maracaibo, Bogotá y Miami.

—A quién le heredaste el gusto por la música.

A mi papá, a quien le encanta cantar y desde que estaba en el vientre de mi mamá, mi papá me ponía muchas canciones, yo creo que por eso me encanta cantar, actuar y bailar.

—¿Por qué te gusta el género electrónico y el género pop?

Me encanta el pop urbano porque al fusionarse estos dos géneros hay un ritmo muy movido con el que la gente se pone a bailar.

TRIUNFA CON SU SERIE ANIMADA “ANABELLA QUEEN”

—Platícanos de tu serie infantil “Anabella Queen”?

Fue a finales de 2020 que se lanzó esta serie. Se trata de una serie animada donde yo soy la protagonista de un inesperado mundo de sorpresas y diversión.

“Anabella Queen” es escrita y dirigida por Jerome Lehoucq y Sergio de Ávila.

“La llegada al mundo de los sueños” fue el primer capítulo, en el que mi mascota “Dulce” debuta en esta travesía.

La serie de 13 capítulos está disponible en mi canal oficial de YouTube Anabella Queen.

FUE LA ARTISTA INVITADA DE SEBASTIÁN YATRA

EN LA GIRA “YATRA YATRA TOUR 2019”

—A tu corta edad has cosechado muchos éxitos como cuando Sebastián Yatra te tuvo de artista invitada del “Yatra Yatra Tour 2019”, triunfando con llenos totales en Barranquilla, Bucaramanga y Cali.

En esa ocasión solo era una artista nacional conocida en Venezuela, ahora ya soy internacional, tengo seguidores de Argentina, Colombia, México y demás partes del mundo, me encanta crecer. Cuando estuve como artista invitada en el tour de Sebastián Yatra me emocioné, nunca había visto tantísima gente; me encanta transmitir alegría al público.

—¿Quién te bautizó como Anabella Queen?

La gente fue la que me bautizó, me decía “hola Anabella Queen”.

—¿Qué mensaje le das a los niños que quieren ser artistas como tú?

Que luchen por sus sueños porque sí se pueden lograr.

SUS ARTISTAS FAVORITOS SON SHAKIRAY JENNIFER LOPEZ

—¿Qué consejos te dan tus papás?

Que siempre me cuide. Mis papás siempre me apoyan, mi papá es mi mánager.

—¿Quiénes son tus cantantes favoritos?

Shakira y Jennifer Lopez.

¡Gracias Anabella Queen por esta charla!

Anabella Queen cuenta con multitudes de fans. Sus “corazoncitos” —como ella los bautizó— la siguen en masa a donde quiera que va. En el 2019 se presenta como artista invitada de “La Voz Kids” Colombia, dirigido por Andrés Cepeda y Fanny Lu, para luego estrenar uno de los hits más trascendentales de su carrera: “Como niños”; producida por Francisco Romero y grabada a dúo con Juanse Laverde, ganador del reality. El videoclip de la pieza fue realizado en Bogotá junto a los afamados actores Lincoln Palomeque y Laura Tobón, y causó furor desde su estreno en octubre. “Como niños” fue un verdadero boom en Colombia, Venezuela y demás regiones de la comunidad andina; arrasó en las mediciones, conquistando el número uno del National Report la última semana de diciembre 2019 y la primera semana de enero 2020, presagiando la consagración de la carismática estrella infantil. Seguidamente, publicó «No tengas miedo»; un audaz single producido por Kzo Beat y grabado en Medellín, para estrenarse el 1 de febrero de 2020 —día del octavo cumpleaños de Anabella—; y que en solo una semana se adueñó de la primera posición de la Cartelera Pop del Monitor Latino y alcanzó con su videoclip más de cincuenta millones de reproducciones. A pesar de las restricciones mundiales por el Covid-19, Anabella continúa perseverante el resto del año. Convertida ya en una celebridad infantil, debuta como actriz protagonizando la obra de teatro Un invierno en París; repite en el primer lugar con «Como niños» y a lo largo del 2020 consolida su posicionamiento en las carteleras musicales con tres súper hits: “Como sería” (mayo 2020), “Iguales” (julio 2020) y “Hula hula” (septiembre 2020). Sus videos llegan a superar los 120 millones de reproducciones y cerrando el año es llamada a protagonizar la serie de tv infantil En este 2021 Anabella Queen anuncia su próximo tour virtual con “Sigue tu corazón”; una encantadora canción producida con las acostumbradas pinceladas de EDM y con un fascinante videoclip, de la mano de productores que trabajan para artistas de la talla de Gloria Trevi, Andrés Cepeda, Carlos Vives y J. Balvin. Abriendo el telón del nuevo año para consolidarse como pionera del género electrónico para niños; sin dejar de lado su esencia de artista pop, ícono infantil de la música, y joven promesa del espectáculo hispanoamericano.