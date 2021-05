Hay que vacunar a bebés para prevenir contagio de rotavirus

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

En México, casi ocho millones de personas padecen asma

En México, las infecciones gastrointestinales son la segunda causa de morbilidad y la quinta causa de muerte en niños de uno a cuatro años. En el mundo, la gastroenteritis por rotavirus ocasiona 453 mil muertes al año en niños menores de 5 años, 2 millones de hospitalizaciones y 25 millones de visitas al médico. De acuerdo con el doctor Sarbelio Moreno, es indispensable vacunar a los bebés para prevenir cuadros infecciosos por rotavirus, que con el aumento de calor se pueden desencadenar, pues de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, las infecciones por este virus aumentan en primavera. “Hay que recordar que con las altas temperaturas los alimentos se descomponen más rápido, aunado a que las principales causas para contraer rotavirus son la falta de higiene en el lavado de manos; tocar superficies, objetos o consumir alimentos contaminados, así como la falta de vacunación en los menores”. La pandemia por coronavirus SARS-CoV-2 ha provocado que al menos 80 millones de niños menores de 1 año, en el mundo, corran el riesgo de contraer enfermedades prevenibles, como rotavirus. Y se calcula que 117 millones de dosis no fueron aplicadas en el primer semestre de 2020, asegura el doctor Luís Xóchihua, pediatra infectólogo. El rotavirus altera la función del epitelio intestinal provocando diarrea líquida y vómitos que duran de 3 a 8 días. La infección está acompañada de fiebre y dolor abdominal, pérdida del apetito y deshidratación. Se propaga fácilmente por vía fecal-oral, entre los bebés y los niños pequeños, quienes pueden transmitir el virus a los miembros de su familia y a otras personas. En la Semana de Vacunación de las Américas, la doctora Yolanda Cervantes Apolinar, directora de Investigación, Desarrollo Clínico y Asuntos Médicos de Vacunas de GSK, asienta que el 30% de muertes de niños menores de 5 años pueden prevenirse con la vacunación. México, fue el primer país en el mundo donde se aplicó la vacuna contra rotavirus. Gracias a eso, en la Cartilla Nacional de Vacunación en 2007, la mortalidad relacionada con la diarrea disminuyó en un 35% en los tres años siguientes, así como una reducción de 40% en las hospitalizaciones asociadas a este diagnóstico. Hoy se ha logrado reducir la mortalidad hasta en 50%. Esta vacuna tiene una eficacia del 90% con la primera dosis y protege al niño contra cualquier episodio de gastroenteritis por rotavirus. El esquema actual de dos dosis logra una protección temprana, mayor cobertura y adherencia en menor tiempo.

*****

El asma es una de las enfermedades respiratorias crónicas más comunes en el mundo. En México, casi ocho millones de personas la padecen y de ellas 36% la padecen de forma moderada a grave. El 5 de mayo se conmemora el Día Mundial del Asma, para impulsar el conocimiento sobre esta enfermedad y fortalecer la investigación científica para el desarrollo de soluciones eficientes. Algunos de sus síntomas: sibilancias, tos, opresión en el pecho, dificultad para respirar, entre otros. En el caso de los deportistas, este padecimiento es más frecuente en quienes practican natación, ciclismo, triatlón y pentatlón debido a factores como la resistencia respiratoria y su exposición a factores ambientales, alérgenos y contaminantes. En México el asma está dentro de las primeras 10 causas de visita a urgencias y consulta externa; adicionalmente, pueden sufrir de depresión, ansiedad e insomnio. Al ser una enfermedad que no tiene cura, los pacientes con casos moderados a graves que no tienen su enfermedad bajo control, ahora los pacientes pueden recurrir al tratamiento biológico innovador denominado dupilumab, que permite atacar los síntomas desde la raíz en el sistema inmunológico. El doctor Víctor González, gerente médico de Inmunología de Sanofi Genzyme, la unidad de alta especialidad de Sanofi afirma que: “La nueva terapia de Sanofi contra el asma puede cambiar la vida de los pacientes, mayores de 12 años que sufren de asma moderada a grave ya que pueden ver una mejoría de su función pulmonar en tan solo dos semanas y dejar atrás las terapias a base de esteroides o vivir atado a medicamentos de rescate para los síntomas de la enfermedad. Dupilumab fue aprobado en agosto de 2020. Esta terapia, ataca al problema de raíz en el sistema inmunológico. Se ha demostrado que la inflamación tipo 2 es la causa de un asma moderada a grave, persistente. Los pulmones sufren una inflamación, independientemente de que el paciente manifieste o no los síntomas. También está indicada para contener la dermatitis atópica moderada a grave, que es una enfermedad del mismo origen.

elros05.2000@gmail.com