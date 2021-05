Jambene se presenta “Soltero” con su sencillo en Warner Music

Con un estilo urbano

El cantautor quiere conquistar a los mexicanos con su música

Arturo Arellano

“Soltero” es el primer tema que lanza Jambene de la mano de Warner Music México.

Su timbre de voz, la mezcla de géneros y su estilo son los ingredientes que lo convierten en un artista al que se le debe seguir la pista, pues existen cantantes que cuando los escuchas, sabes reconocer perfectamente de quién se trata y esa magia es precisamente parte del encanto que tiene este joven.

En entrevista para DIARIOIMAGEN, el talentoso cantautor explicó que “gracias a la pasión que tengo por la música desde temprana edad, que es una tradición heredada por mi padre, he podido adentrarme a este mundo desde los 6 años y me ha permitido desarrollar un estilo propio influenciado por la salsa, el jazz, el blues y los sonidos urbanos. Estoy feliz, siempre hago cosas nuevas, Jambene es un personaje, no un género como tal, canto urbano, pero el día de mañana te puedo salir con una salsa, no me gusta limitarme”.

Sobre su forma de componer, nos relata “escribo por experiencias propias y a veces de mis amigos o me siento a inventar una historia, es cuestión del momento. ‘Soltero’ fue un tema que se creó en el estudio, en equipo en conjunto. Por la cuarentena estaba viviendo el año pasado en un estudio de la Ciudad de México y nació este tema, hacíamos dos canciones por día, y llegamos a un punto en que decidimos soltar este nuevo sencillo”.

Adelantó, que además de ‘Soltero’ ya se encuentra trabajando en otros singles “son varias canciones que ya tengo guardadas, y saldrán algunas como sencillos, pero se viene mi primer disco que lo estoy trabajando con paciencia, este disco va a ser increíble, porque está lleno de diferentes géneros, lo estoy disfrutando mucho”.

Asimismo, reconoce que “no hemos planificado un show online, pero estamos esperando a que se puedan hacer de forma presencial. Mientras tanto quiero ir sacando más canciones, para que cuando ese momento llegue tengamos suficiente material”.

Lo que sí adelanta es que “soy yo mismo en el escenario, subo con mi banda, pero tenemos todos una química increíble, hay adrenalina, nervios, miedo, porque si te montas sin ansiedad, no estás vivo, así que me lo disfruto mucho, el útimo concierto fue increíble y ya queremos volver”.

Sobre su presencia en nuestro país, dijo “México es mi segunda casa, estoy súper agradecido, me siento muy bien aquí y he conocido a muchos artistas, me gusta de todo, por ejemplo, me gusta Cristian Nodal aunque sea regional, porque he aprendido a escuchar su música, es otro mundo, algo distinto con lo que estoy fascinado”.

Afirma que “la música, no solo en pandemia, sino siempre, ha estado aquí, obviamente con la contingencia salieron nuevas formas de distribuirla y es increíble, porque la música ya no es solo música es entretenimiento, es algo visual, es arte, la música es parte de la vida cotidiana y sin duda ayudará a la reconstrucción social”.

Finalmente, se dijo agradecido con lo que ha sido de su vida y su carrera “en mi caso la música me cambió la vida, porque cuando tomé la decisión de hacer lo que me gustaba, no fue fácil, pero ha habido un crecimiento, una evolución, todo fue distinto y hoy me siento agradecido con Dios por permitirme estar aquí y lograr mi sueño”, concluyó.

“Soltero” ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales, mientras que los nuevos sencillos irán saliendo de a poco y los conciertos se anunciarán en sus redes sociales.