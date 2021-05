Investigación profunda por colapso en L-12 del Metro, anuncia AMLO

Al menos 24 muertos por la tragedia

El que actúa con integridad no debe temer a nada: Marcelo Ebrard

Al menos 24 personas muertas y más de 80 reportadas heridas es el saldo, hasta ayer, del desplome de un convoy de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México ocurrido la noche del lunes. Lo anterior, de acuerdo con un informe preliminar realizado por Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno capitalino, hay que aclarar, que hasta el cierre de edición, las cifras de fallecimientos y heridos no había cambiado.

A más de 24 horas del desplome, aún continuaban hospitalizadas alrededor de 12 personas en el Hospital General de Tláhuac, de acuerdo con los policías que resguardan el centro médico, quienes indicaron que hasta el cierre de esta edición no se había dado de alta a ninguno de los lesionados en este nosocomio. El resto de los heridos se encuentran en el Hospital Belisario Domínguez, Hospital ISSSTE de Tláhuac y en el hospital de Xoco.

Durante su conferencia de prensa mañanera, el presidente André Manuel López Obrador, anunció que se realizará una investigación profunda y, sobre todo, garantizó que no se va a ocultar nada. “No se va a ocultar absolutamente nada, porque se tiene que actuar con responsabilidad como siempre. No se ocultan las cosas, se habla con la verdad. Todos los días se estará informado sobre este asunto. Por ahora, nuestro abrazo fraterno y sincero a los familiares de las víctimas y todo nuestro apoyo a los heridos que vamos a seguir atendiéndolos para salvarles la vida y no tengamos más fallecimientos”

Asimismo, afirmó que respaldará el actuar de la jefa de Gobierno. “Respaldamos su postura, se va a hacer una investigación a fondo sin miramientos de ninguna índole, buscando conocer la verdad. Qué fue lo que realmente sucedió y a partir de ese dictamen, que legalmente está a cargo de la FGR y de la Físcalía del gobierno de la Ciudad de México, más el dictamen de expertos independientes que a nivel internacional conocen sobre estos asuntos que pueden llevar a cabo una investigación profunda. No podemos caer en el terreno de la especulación y mucho menos culpar sin tener pruebas a los posibles responsables. Que se haga la investigación pronto y se va a informar a los ciudadanos”, manifestó.

El que actúa con integridad no debe temer a nada: Ebrard

Sobre el desplome, Marcelo Ebrard, a quien la ciudadanía lo está haciendo responsable de esta tragedia, declaró: “Esta obra fue entregada en julio del 2013, después de una revisión de siete meses. Más allá de eso, el que actúa con integridad no debe temor a nada, el que nada debe nada teme. Estoy sujeto a lo que determinen las autoridades sobre los peritajes y los deslindes que hagan”

De igual manera agregó: “Es el más terrible accidente que hayamos tenido en el Sistema del Transporte Colectivo Metro, lo primero que hay que hacer en solidarizarse con las personas. Mucho se podría comentar, comparto la indignación que hay, celebro la posición que tiene la jefa de Gobierno que es esclarecer que ocurrió y segundo cuando se esclarezca con pruebas y elementos, pues establecer las responsabilidad y que se actúe en consecuencias”

“De mi parte, ponerme en entera disposición de las autoridades como siempre lo he hecho. Todo lo que sea necesario. Entiendo que haya indignación de orden político, pero lo que importa es:respeto a las familias, les manifiesto mis condolencias, compartir la indignación a la sociedad por lo ocurrido y tercero ponerme a disposición de las autoridades”, dijo.

Dejaron añejar el problema

Las reacciones ante esta desgracia, no se hicieron esperar de parte de la ciudadanía en redes sociales, exigiendo una pronta resolución y justicia sobre este asunto, asimismo, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas del accidente en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México y exigió que se realice una investigación inmediata, para castigar a los responsables. “Mi solidaridad con las familias de las víctimas del #MetroCDMX, donde murió gente inocente por la irresponsabilidad, corrupción e indolencia. Exigimos una investigación inmediata y castigo a los responsables”, escribió en su cuenta de Twitter.

Con base en imágenes obtenidas de Google Maps, se observa el tramo aparentemente normal, sin embargo, la estructura, conocida como ballena de acero y concreto sobre la que reposan las vías del metro, se ve ligeramente pandeada en el centro, justo en el sitio donde se precipitó el convoy del metro.

Hay que recordar que en octubre de 2017, El Universal publicó que vecinos de la zona se manifestaron y cerraron la circulación vial para hacer notar a las autoridades su temor por un posible colapso de la estructura tras el reblandecimiento de la zona y la caída de escombros durante los temblores del 2017.

Ahora a más de tres años de las citadas denuncias, las columnas que sostenían un tramo del puente siguen de pie y lo que se colapsó fue la estructura de metal y concreto que luce pandeada en la imagen de Google Maps.

La estructura, de más de 200 toneladas de peso, se vino abajo justo en el momento en que pasaba un convoy del Metro, refiere el informe preliminar de las autoridades de seguridad, el tren se partió en dos quedando atrapadas alrededor de 50 personas.