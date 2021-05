Suben sueldo a maestros; recibirán 3.4 por ciento más a su salario base, vigente al 31 de enero de este año

También tendrán un ajuste en sus prestaciones socioeconómicas

Maestros agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 25 en Quintana Roo fueron notificados de que recibirán un incremento salarial del 3.4 por ciento a su sueldo base, vigente al 31 de enero de 2021 y de 1.8 por ciento a prestaciones socioeconómicas, por lo que se encuentran a la espera de que ese incremento se vea reflejado en su sueldo.

El anuncio nacional fue realizado en días recientes y los docentes del estado esperan que les sea confirmado esta semana a nivel estatal, según informó Fermín Pérez Hernández, secretario general del SNTE Sección 25, quien además añadió que este incremento, que año con año reciben, debería serles notificado antes del 15 de mayo.

“Cada año, aproximadamente el 15 de mayo nos dan a conocer la información y muchas veces también somos llamados a la ciudad de México para concentrarnos y recibir una respuesta, esperamos que en estos días se dé a conocer de manera formal”, aseveró.

Asimismo, destaca que el SNTE al ser el sindicato con mayor número de agremiados, lleva la titularidad en la negociación. “El aumento salarial en 2020 fue de 3.4 por ciento directo al sueldo base mientras que de manera global fue de un 5.2 por ciento, destacando que aunque sea un punto porcentual, el incremento siempre es hacia arriba”, dijo.

Y reconoció que no han tenido un retroceso en materia salarial, lo cual es digno de destacarse, principalmente en 2020 y el actual año en curso, cuando a razón de la contingencia sanitaria, la mayoría de los sectores han visto afectados sus salarios por la crisis económica.

Finalmente, destacó que antes de entablar estas negociaciones, el SNTE realizó una consulta nacional solicitando la participación de cada uno de los agremiados y construir el pliego nacional de demandas, en el caso de Quintana Roo se solicitó que el aumento salarial sea más considerable.

Matrícula estudiantil de la Universidad Politécnica de Bacalar, a la baja

El rector de la Universidad Politécnica de Bacalar, José Luis Santander Botello, reconoció que la pandemia empezó a causar estragos entre maestros y estudiantes para mantener el interés en las clases, por lo que se ha generado una disminución en la matrícula estudiantil bastante importante.

“La pandemia ha ocasionado una disminución de la matrícula al pasar de 484 a 364 estudiantes, sin embargo, esperamos una ligera recuperación con la difusión de los programas educativos”, destacó.

Asimismo, confirmó que se encuentran analizando la posibilidad de retomar las clases presenciales en aquellas materias en las que se requieran actividades prácticas, “porque no es lo mismo recibir una explicación en línea que aplicarla en forma presencial”.

Sobre la baja en la matrícula agregó que “el proceso de transición ha sido difícil, los maestros y alumnos comienzan a mostrar el cansancio de trabajar por medio de videoconferencias porque si antes era difícil mantener el interés de los estudiantes, ahora lo es mucho más. Los maestros deben innovar en sus recursos didácticos para captar esa atención”.

Esta problemática se acentúa en un municipio rural y según Santander Botello, “en lugares como Bacalar el 60 por ciento de los alumnos provienen de comunidades en donde no hay servicio de Internet o si lo hay es muy deficiente y les imposibilita su conexión para seguir las clases virtuales”.

De igual manera, detectaron que muchos alumnos han tenido que dejar las clases para incorporarse al mercado laboral y apoyar en la economía de sus familias ya que la crisis financiera ha alcanzado a sus bolsillos.

Finalmente, destacó que el ciclo escolar será virtual ante el color naranja del semáforo sanitario estatal y una vez que las condiciones sanitarias lo permitan iniciarán las clases presenciales.

Curva ascendente de contagios a Covid-19 continúa en Quintana Roo

Los estragos derivados de haber relajado las medidas de prevención frente al Covid-19 durante y después de las vacaciones por Semana Santa, hace ya casi un mes, siguen afectando a Quintana Roo, donde la curva de contagios a la enfermedad se mantiene ascendente desde hace más de dos semanas, poniendo en riesgo al estado de retroceder una vez más en el semáforo epidemiológico, en está ocasión al semáforo rojo, poniendo un freno tajante a la recuperación turística y económica.

En este escenario, la Secretaría de Salud federal advirtió que Quintana Roo muestra una curva ascendente de casos Covid-19 en la última quincena, en contraparte al comportamiento que han tenido otras entidades del país, donde incluso están más cerca de avanzar al color verde y a una mayor reapertura de las actividades socioeconómicas.

El director general de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, explicó que la situación del estado es preocupante debido a que si no se alcanza un control de los casos, esto podría derivar en un rebrote más grave que difícilmente se podría contener en los hospitales de la entidad, donde la ocupación al igual que los contagios, se mantiene constantemente al alza, sobre todo en Cancún y en Chetumal, ciudades de mayor concentración de personas.

En conferencia de prensa, comentó: “Está la tendencia ascendente, hay un importante número de casos que se están generando en Quintana Roo. Por eso decimos que esto no se ha terminado porque si las medidas de distanciamiento, de sana distancia y movilización no se ponen en práctica podemos tener rebrotes”. Recordemos que durante las vacaciones de Semana Santa, tanto turistas como ciudadanos locales hicieron caso omiso, en su mayoría, de los protocolos de prevención, cuyas consecuencias no se han podido frenar.

Asimismo, consideró necesario que tanto las autoridades locales, como la población, retomen las medidas de higiene y que se logre una disminución de movilidad para controlar una vez más la epidemia y poder pensar en una avance en el semáforo, por lo menos inicialmente de nuevo regresar al amarillo.

“Se le ha pedido a la ciudadanía tener precaución y evitar reuniones, sobre todo los festejos relacionados al Día de la Madre, que podrían dejar una nueva ola de contagios en la entidad”, pues si bien, esta fecha ya pasó, al haber sido en lunes, se sospecha que la gente pueda recorrer sus festejos para el próximo fin de semana y con ello provocar una nueva ola de contagios, tal y como sucedió el año pasado.

Por su parte, el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, solicitó evitar las celebraciones masivas que involucran la reunión de muchas personas en espacios cerrados y recordó que a lo largo de más de un año de pandemia, se ha observado que las fechas conmemorativas, tienen un profundo impacto en el número de contagios que se generan en fechas posteriores, de ahí la importancia de ser prudentes.

Alomía Zegarra aclaró que para las autoridades federales, la vacunación no abarca al número suficiente de personas como para que empiece repercutir en el comportamiento epidemiológico o el control de la pandemia, por lo que “es indispensable continuar con las medidas de prevención, aún estando vacunados deben seguir cuidándose” explicó y es que tan solo del 2 al 8 de mayo, en Quintana Roo se reportaron 737 nuevos casos positivos con una tendencia ascendente en el número de nuevos enfermos cada 24 horas.

