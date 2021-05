El 12 de mayo inicia vacunación a maestros de Edomex

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Las embarazadas generan inmunidad con la vacuna

Como parte de la estrategia conjunta que llevan a cabo los gobiernos de México y Edomex, este 12 de mayo iniciará la vacunación contra Covid-19 al personal educativo de escuelas públicas y privadas en territorio mexiquense, a quienes les será aplicado el biológico de CanSino, el cual fue aprobado por las autoridades de Salud del gobierno federal y su esquema es de una sola dosis. Para agilizar la implementación de esta etapa, a partir de las 21:00 horas del sábado 8 de mayo se habilitó el sitio electrónico http://miges.edugem.gob.mx/vacunacion/, donde con su usuario (Clave Única de Registro de Población —CURP—) y contraseña (Clave del Centro de Trabajo —CCT—), ingresan, validan sus datos y proporcionan un correo electrónico para recibir indicaciones sobre la sede, fecha y hora de su vacunación. También les serán enviados los formatos que deberán presentar impresos y requisitados, así como un código QR que hará más rápida la entrada, el tránsito y la salida del módulo asignado. El sitio dispone de un acceso a la mesa de ayuda donde se resolverán las dudas sobre el proceso e incidencias, además del correo electrónico vacunacionedomex@edugem.gob.mx. En esta etapa de inmunización de los más de 375 mil trabajadores de la educación de Edomex se consideraron 13 regiones. Del miércoles 12 al domingo 16 de mayo se vacunará la Región 1, que incluye los municipios de: Almoloya de Juárez, Otzolotepec, Temoaya, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec. Las sedes serán el Conservatorio de Música del Centro Cultural Mexiquense y el Centro de Convenciones y Exposiciones, ambos ubicados en Toluca. Del jueves 13 al sábado 15 de mayo se aplicará vacuna en la Región 9, integrada por: Amatepec, Luvianos, San Simón de Guerrero, Tejupilco y Temascaltepec. Los módulos estarán instalados en la Escuela Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Tejupilco y en la Universidad Tecnológica del Sur de Edomex, ambas en Tejupilco. El día de su vacunación, el personal educativo deberá presentarse 15 minutos antes de la hora indicada con su identificación oficial y los formatos recibidos por correo electrónico, impresos y llenados correctamente. Se pide puntualidad y presentarse en el horario, fecha y módulo asignados para evitar largas filas o aglomeraciones, que pongan en riesgo su salud, además de acudir desayunados o comidos, en caso necesario tomar puntualmente sus medicamentos, y acatar las medidas preventivas: uso obligatorio de cubrebocas y/o goggles o careta, lavado de manos, uso de gel antibacterial y respetar la sana distancia. En estas primeras jornadas se vacunará únicamente el personal educativo de planteles ubicados en los municipios de las regiones 1 y 9, en próximos días se informará en qué regiones, fechas y sedes continuará la inmunización.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EU, embarazadas que cursen con Covid-19 podrían tener mayor riesgo de presentar resultados adversos en el embarazo, como un nacimiento prematuro a consecuencia del virus. Sin embargo, expertos afirman que es improbable que vacunarse represente un riesgo específico para ellas. Para la doctora Tristi Muir, jefa del departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Houston Methodist, afirma que es importante informar de manera positiva y desenmascarar los mitos existentes respecto a la vacunación en mujeres, embarazadas o no, ya que aún existen muchas falsedades en el entorno. “Creo que los mitos que se han propagado en plataformas de redes sociales como Facebook o WhatsApp, son los que han generado miedo y resistencia en muchas mujeres. Hoy en día no hay evidencia alguna de que las vacunas aumenten la infertilidad o que causen algún mal en las embarazadas. Científicos que trabajan en investigación y desarrollo, afirman que no hay pruebas de que las vacunas disminuyan la fertilidad. Al contrario, hay evidencias que las mujeres embarazadas están generando una buena respuesta inmune con la vacuna, incluyendo niveles suficientes de anticuerpos, mismos que ayudan a proteger al bebé, igual que las mujeres que están amamantando.”

