Gobernadores que han sido acusados por la ASF por desvíos

Víctor Manuel Jácome

H O R I Z O N T A L E S :

1.- Esta palabra compuesta surge a partir de que han acusado a los gobernadores de ladrones y la han hecho popular los voceros de las redes sociales y precisamente sobre los gobernadores que han desviado, desfalcado y dañado al patrimonio del erario público, así como realizado peculado, enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal al gobierno desde esos cargos desde el 2007 al 2018 tratará el tema de este Politigrama.

3.- Siglas de Auditoria Superior de Federación que al concluir el mandato de los 32 gobernadores administraron el país a la par del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, de ellos los 22 que son priistas han desviado alrededor de 258 mil 829 millones 185 mil pesos de los recursos públicos, de acuerdo con denuncias penales y resultados de la auditoría realizada por dicha dependencia.

4.- Apellido paterno del ex gobernador priista de Chihuahua del 2010 al 2016 conocido como César (…) Jácquez, quien al concluir su mandato las auditorías realizadas a su administración detectaron un desvío de 80 mil 500 millones de pesos. Llevándolo a ocupar el primer lugar entre los gobernadores que han desfalcado a sus estados. Ya está detenido en Estados Unidos.

8.- Apellido materno del ex gobernador priista de Veracruz del 2010 al 2016 conocido como Javier Duarte (…) quien al concluir su mandato las auditorias realizadas a su administración detectaron un desvió de 35 mil millones de pesos. Por el monto de lo desviado se ubica en el segundo lugar de los gobernadores que han sido acusados. Ya está detenido en México.

10.- Apellido paterno del ex gobernador priista de Coahuila del 2010 al 2016 conocido como Rubén (…) Valdez quien junto con su hermano Humberto también ex gobernador se les imputa un desvío de 32 mil millones de pesos, con lo que se colocan en tercer lugar entre los gobernantes denunciados. Solo un hermano está detenido en México.

11.- Apellido paterno del ex gobernador priista del Estado de México del 2009 al 2015 conocido como Eruviel (…) Villegas quien al concluir su mandato las auditorias de su administración detectaron un desvío de 3 mil 603 millones de pesos con lo que se coloca en el quinto lugar de denunciados. Con su paisano presidente no piso la cárcel.

14.- Apellido materno del ex gobernador priista de Nuevo León del 2009 al 2015 conocido como Rodrigo Medina (…) quien al concluir su administración le detectaron un desvío de 3 mil 500 millones de pesos con lo que se coloca en el sexto lugar entre los denunciados. Sólo un rato en la cárcel el juicio lo lleva libre.

15.- Apellido materno del ex gobernador priista de Jalisco del 2011 al 2015 conocido Jorge Aristóteles Sandoval (…) quien al concluir su administración le detectaron un desvío de 17 mil 500 millones de pesos con lo que se colocaba en el cuarto lugar entre los denunciados. Nunca se dio el castigo y lamentablemente murió asesinado.

16.- Apellido materno del ex gobernador priista de Zacatecas del 2010 al 2016 conocido como Miguel Alonso (…) quien al concluir su administración se le detectó un desvío de 1 mil 307 millones de pesos monto que lo coloca en el onceavo lugar de los denunciados. A pesar de las denuncias en la PGR sigue libre.

18.- Negación en invertido.

19.- Apellido paterno del ex gobernador priista de Quintana Roo del 2011 al 2015 conocido como Roberto (…) Angulo quien al concluir su mandato lo acusaron de daño patrimonial al estado por 2 mil millones de pesos con lo que se colocó entre los defraudadores en el noveno lugar. Lo paga en la cárcel.

22.- Apellido paterno del ex gobernador priista de Tabasco del 2007 al 2012 conocido como Andrés (…) Melo quien al concluir su mandato le detectaron un desvío de 2 mil 604 millones de pesos con lo que se colocó en el lugar séptimo entre los denunciados. Pasó cinco años purgando condena en la cárcel y prisión domiciliaria hasta obtener su libertad en 2019. Hoy libre se postuló como candidato del PRI-PAN para participar por una alcaldía del Centro de Tabasco.

24.- Apellido paterno del ex gobernador priista de Colima del 2009 al 2015 conocido como Mario (…) Moreno quien al concluir su mandato le detectaron un desvío de 2 mil 119 millones de pesos con lo que se ubica en el décimo lugar entre los denunciados. Se entregó a la fiscalía de Colima.

25.- Apellido paterno del ex gobernador priista de Hidalgo del 2011 al 2015 conocido como Francisco (…) Ruiz quien al concluir su administración le detectaron un desvío de 600 millones de pesos con lo que se ubica en el treceavo lugar entre los defraudadores. Esta libre.

V E R T I C A L E S :

1.- Apellido paterno del ex gobernador priista del Estado de Tlaxcala del 2011 al 2016 conocido como Mariano (…) Zarur quien al concluir su mandato le acusaron un desvío de 94 millones de pesos que lo ubican como en el lugar décimo séptimo entre los gobernadores priistas denunciados por desvíos.

2.- Apellido paterno del ex gobernador priista del Estado de Aguascalientes del 2010 al 2016 conocido como Carlos (…) de la Torre quien al concluir su mandato le detectaron un desvío de 812 millones con lo que se ubicó en el lugar doce de los defraudadores. Aún denunciado esta libre.

5.- Apellido materno invertido del ex gobernador priista de Tamaulipas del 2011 al 2016 conocido como Egidio Torres (…) al que se le detectaron desvíos por 340 millones de pesos monto que lo ubica en el lugar décimo sexto de los defraudadores del país. La ASF dice que investiga.

6.- Apellido paterno del ex gobernador priista del estado de San Luis Potosí del 2009 al 2015 conocido como Fernando (…) Fernández al que se le detectaron desvíos por 400 millones de pesos que lo ubican en el décimo quinto lugar de defraudadores del estado. Aunque saben en que los utilizó sigue libre.

7.- Apellido materno invertido del ex gobernador priista del estado de Durango del 2010 al 2016 conocido como Jorge (…) Caldera al que se le detectaron desvíos por 450 millones de pesos que lo colocan en el lugar décimo catorce de los gobernadores acusados de desviar los presupuestos estatales por la ASF.

9.- Apellido paterno invertido del ex gobernador priista del estado de Yucatán del 2012 al 2016 conocido como Rolando (…) Bello a quien se le acusa por desviar 30 millones que lo colocan en el lugar veinte de los abusadores.

12.- Siglas de la Unidad de Información Financiera a cargo de Santiago Nieto Castillo que no tarda en continuar investigando a quienes han defraudado a las entidades de la República.

13.- Apellido paterno invertido del ex gobernador priista del estado de Querétaro del 2009 al 2015 conocido como José Eduardo (…) Rovirosa a quien se le acusó de desviar 73 millones de pesos con lo que se colocó en el lugar décimo octavo de los gobernadores.

17.- Apellido paterno del ex gobernador priista de Nayarit del 2011 al 2017 conocido como Roberto (…) Castañeda a quien acusan de desviar del gobierno 40 millones de pesos lo que lo ubican en el lugar número décimo noveno de los defraudadores. Los grupos político lo denunciaron ante la PGR. Pues después de ocho años lo detuvieron al igual que a su hija.

18.- Apellido paterno invertido del ex gobernador priista del estado de Campeche del 2009 al 2015 conocido como Fernando Eutimio (…) Bernes a quien se le acusó de desviar sólo 6 millones de pesos lo que lo coloca en el vigésimo primero lugar de los defraudadores.

20.- Lugar invertido donde terminaron varios ex gobernadores que carecían a apoyo por no haberse reportado con los mandamases del Peñismo.

18.- Los demás. Y aúnque no son de la época, vale la pena recordar a los ex gobernadores que se suman a la lista de corruptos, como en última instancia el priista Tomás Yarringtón Ruvalcaba de Tamaulipas; el panista Guillermo Padrés Elías de Sonora; el panista Luis Armando Reynoso Femat de Aguascalientes; el priista Jesus Reyna García de Michoacán y el priista Flavino Ríos de Veracruz. Y actualmente en funciones el panista ya ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas a quien se le encontraron un cúmulo de delitos gracias a la Unidad de Información Financiera. Los anteriores cumplieron con la cárcel, el actual anda prófugo.