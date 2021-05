AMLO, dos nuevas denuncias

Desde el portal

Ángel Soriano

Al fragor de la campaña electoral en el país, el abogado Diego Fernández de Cevallos y el candidato de la coalición Va por Nuevo León (PRI-PRD), Adrián de la Garza Santos, han recurrido a recursos legales en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por presunta intromisión en las elecciones y por lo que el “jefe” Diego considera difamación.

Son recursos válidos en la democracia y la competencia civilizada por el poder, en tanto que la presidenta de la Jucopo de San Lázaro, Dulce Maria Sauri Riancho opina que no ve al presidente López Obrador violando la Carta Magna, “no lo veo violando su propia criatura, porque la reforma electoral se hizo con propuestas de su propio partido”, indicó.

Y la legisladora yucateca considera que si tales reformas impulsadas en 2007 considera que no son convenientes en la actualidad, puede pedir al Congreso su actualización, pero reiteró que las reformas las impulsó el mismo candidato presidencial derrotado en 2006 por lo que ahora no considera que viole la Constitución.

Y si bien el priista Adrián de la Garza viajó a Washington para entrevistarse con Luis Almagro, secretario general de la OEA, para denunciar intromisión presidencial en las elecciones intermedias, el poderoso abogado Fernández de Cevallos pidió audiencia presidencial para que AMLO pruebe sus dichos de que recibe -junto con otros mexicanos- dinero del exterior para evitar que el presupuesto se destine a los más pobres. Son, se reitera, recursos civilizados en la lucha por el poder…

Turbulencias

Atacan al ex rector de la UABJO, Martínez Neri

Se emprendió una intensa campaña mediática en contra del ex rector de la UABJO, Francisco Martínez Neri, candidato de Morena a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez al asegurar que fue promotor de la violencia en 2006 y de incluir en su planilla a conocidos activistas de la época, de no haber nacido ni vivido en la ciudad que desea gobernar y de haber obtenido la candidatura de manera extraña, pues nunca hubo encuesta y por arte de magia se le dio por el mejor posicionado; lo más grave es que carece de credencial de elector que lo acredite como oriundo de la antigua Verde Antequera, dicen sus detractores en tanto que Javier Villicaña, candidato de la coalición PRI-PAN-PRD, suma adeptos reuniéndose con diversas organizaciones civiles de la ciudad capital… En tanto, en Puebla sigue el enfrentamiento entre el gobernador Miguel Barbosa con la candidata de Morena a la reelección, Claudia Rivera Vivanco, quien afirma que el mandatario quiere colaboradores sumisos y no independientes. La morenista compite por la alcaldía contra el candidato del PAN y ex rector de la BUAP, Eduardo (a) Lalo Rivera… Unos cien lopezobradoristas -al no estar dispuestos a solapar la corrupción, ni las maniobras del gobernador Jaime Bonilla para apropiarse del patrimonio y riquezas de los mexicanos-, se unieron al candidato del Partido Encuentro Solidario (PES) a la gubernatura de BCN, Jorge Hank Rhon, quien manifestó su beneplácito, seguro de que el próximo 06 de junio “la victoria será nuestra”. Encabezados por el doctor Jaime Enrique de Mendoza Batis, se pronunciaron a favor del proyecto de gobierno del empresario pues “quienes ostentan el poder traicionaron las causas que le dieron origen”, y ven en el candidato pesista “la posibilidad real de devolver a la entidad la pujanza y seguridad que lo caracterizaba”… Es urgente rescatar los barrios de la ciudad de Oaxaca de Juárez, no dejar morir las tradiciones, dijo Raúl Castellanos Hernández, candidato a la presidencia municipal por el Partido Redes Sociales Progresistas (RSP) al recorrer el barrio de La Merced, donde nació, “de niño fui monaguillo del templo de nuestra señora de La Merced, con el padre Miguel”. Recordó…

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista