“Duros” de Morena atacan a propios y extraños

Clase Política

Miguel Ángel River

En el esfuerzo permanente de culpar de todos los males a los gobiernos anteriores, conservadores y neoliberales, los militantes de la llamada Cuarta Transformación parecen olvidar hasta las operaciones básicas de aritmética y, también, su propia trayectoria política.

Esto se aplica en particular a la diputada federal que busca ser elegida como titular de la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, Dolores Padierna Luna.

Esto porque, en entrevista con un reportero de la agencia Quadratín, la diputada con licencia, ex del PRD y ahora distinguida militante de Morena afirmó que la alcaldía que pretende gobernar nuevamente “registra un rezago de al menos 20 años en servicios públicos y de seguridad”.

También sostuvo que, en esos dos decenios, la alcaldía que comprende la zona histórica de la Ciudad de México, incluida la ahora residencia oficial del presidente de la República, el Palacio Nacional, “se quedó retrasada la alcaldía, existe un rezago de los servicios públicos, no de ahorita sino ya desde hace varios gobiernos, como unos cuatro, no se ha hecho nada. En algunas zonas, están como si fueran de hace 20 años”.

Yo, como vecino de la alcaldía Cuauhtémoc desde hace más de 30 años puedo confirmar que, efectivamente, los servicios han mejorado poco o nada, que el alumbrado público es deficiente, que el asfalto de las calles parece pista de obstáculos, pues al igual que las aceras registra el hundimiento del subsuelo y por eso tanto los carriles para automóviles como las banquetas obstaculizan el paso de los automotores y de las sillas de ruedas de los discapacitados, así como de las carriolas de los infantes.

Es cierto que, al menos en una parte de la zona de la Condesa, que comprende varias colonias que todas tienen como apellido ese título nobiliario, se puso en práctica un programa de mejoramiento de pavimento y aceras, pero pronto volvió a ceder al hundimiento y parece que no queda huella del mejoramiento. Estas acciones se realizaron durante el mandato del ahora coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal y su sucesor y actual alcalde Néstor Núñez.

En lo relativo a hacer malas cuentas, se debe hace notar que Padierna lanzó un “bumerang” —esa arma atribuida los aborígenes australianos que regresa a las manos del que la lanza— pues al acusar a los gobiernos de los últimos 20 años también se colocó entre los presuntos responsables de malos gobiernos, pues ella gobernó esa demarcación, cuando todavía se denominaba delegación, en el periodo 2000-2003, es decir su mandato queda incluido en ese periodo de dos décadas “donde no se ha hecho nada”, según el recuento de la candidata a alcalde.

Por lo demás, las críticas de Padierna Luna ponen de manifiesto la lucha interna de diversas corrientes dentro de las filas del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), pues resultan una acusación directa contra sus inmediatos antecesores, Monreal y Núñez, quienes forman parte de una corriente interna rival.

Padierna tiene experiencia a la lucha de corrientes, o “tribus”, como se les denomina en su anterior partido, el PRD, en donde la diputada y candidata, junto con su esposo, el mal afamado René Bejarano, encabezaron Izquierda Democrática Nacional (IDN), que perdió el control frente a “Los Chuchos” o Nueva Izquierda, por lo que decidieron refugiarse en Morena.

Dentro de su nuevo partido, los “bejaranos” se han afiliado con la corriente que respalda como precandidata presidencial a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y como resultado de esa alianza le arrebataron la candidatura a la alcaldía Cuauhtémoc a Néstor Núñez -quien pretendía reelegirse-, e indirectamente a Monreal, quien ha optado por evitar confrontaciones prematuras.

Por el contrario, Padierna deja constancia de que su corriente está siempre dispuesta a la lucha contra rivales externos y, también, contra los internos.

El PRD denunció al presidente López Obrador

por intromisión en asuntos electorales

Aunque de entrada se prevé que poco o nada prospere, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, informó que se interpuso una denuncia de carácter penal contra el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta intromisión electoral.

Con base en un video de casi un minuto y medio, Zambrano señaló que los delitos electorales son considerados graves y por ello, no van a permitir su injerencia en la contienda del próximo 6 de junio. El dirigente del partido del sol azteca, en el que anteriormente militó el presidente López Obrador, sostuvo que de acuerdo al artículo 6 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, se debe imponer al titular del Ejecutivo las sanciones dispuestas de tipo penal que corresponda, “por el uso indebido de su cargo como funcionario público”.

“No puede actuarse con la mano en la cintura violando la Constitución, las leyes y los resolutivos del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (…) Debe dejar que tengamos elecciones limpias, libres y transparentes sin usar el Ministerio Público para vencer a los opositores políticos. No lo vamos a permitir”, señaló Zambrano en redes sociales.

Este miércoles, el perredista destacó que López Obrador ha manifestado “su esencia profunda de su comportamiento autoritario”, en particular el reciente día 11, durante su conferencia matutina, cuando aseguró que es su obligación denunciar el fraude electoral, por lo que a su consideración no viola la ley al exhibir candidatos.

“Yo creo que es mi obligación denunciar el fraude y de todos los ciudadanos; es un mal que aqueja a la nación”.

La denuncia del PRD servirá sólo de constancia, pues se estima que habrá pocas posibilidades de que prospere, pues a pesar de que la Fiscalía General de la República (FGR) es constitucionalmente un organismo autónomo, en la práctica se ha convertido en el instrumento de la llamada Cuarta Transformación de acosar y perseguir a sus contrincantes políticos y su dependiente, la Fiscalía especial para perseguir delitos electorales está a cargo de uno de los abogados más apegados al primer mandatario, José Agustín Ortiz Pinchetti, quien fue su secretario general en el gobierno del entonces Distrito Federal.

El PRI exige al gobierno de Veracruz mejorar la seguridad pública

El presidente del PRI, Alejandro Moreno, exigió a las autoridades de Veracruz tomen acción inmediata en materia de seguridad y atiendan la grave crisis que se vive en ese estado.

“No podemos ser omisos ante el riesgo que corren los veracruzanos, sus familias y los candidatos de las diversas fuerzas políticas”, afirmó el dirigente del partido tricolor en sus redes sociales.

La protesta de la dirigencia del tricolor se acompaña con una relación de tres decenas homicidios y ataques violentos registrados en diferentes poblaciones de ese estado entre el 16 de marzo de 2019 y el 11 reciente de mayo, cuando ocurrió el secuestro de Marina Garay Cabada, ex diputada federal y local y ex alcaldesa de San Andrés Tuxtla por el PRI, y madre de Octavio Pérez Garay, presidente municipal de San Andrés Tuxtla, independiente y ex diputado local por el PRI.

Por otra parte, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que Morena incurrió en una violación, provocó un daño a la certeza de la contienda y afectó el voto consciente de la ciudadanía, al mantener promocionales con la imagen de Félix Salgado Macedonio como candidato a la gubernatura de Guerrero, a pesar de que el Instituto Nacional Electoral (INE) le retiró el registro.

Por unanimidad, los magistrados electorales aprobaron imponerle a Morena una multa económica de 224 mil 50 pesos, por el uso indebido de la pauta al difundir la imagen de una persona que ya no formaba parte de la contienda electoral y dejó de ser candidato.

El proyecto propuesto por la magistrada Gabriela Villafuerte Coello señaló que Morena pautó un spot con la imagen de Félix Salgado Macedonio para el periodo del 21 al 31 de marzo, lo que en principio resulta válido, pues en ese momento era candidato, pero el partido debía sustituir estos spots a más tardar al día siguiente de ser notificado, es decir, el 27 de marzo, por lo cual, al no retirarlo “usó indebidamente sus prerrogativas de radio y televisión”.

