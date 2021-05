Esto ya es un pleito de vecindad

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Tiempos aciagos. Enorme abrazo a mi hermano Moisés Sánchez Limón

quien vuelve a ser víctima de la irreparable pérdida de un hijo

Las viejas y muy movidas vecindades de la capital solían tener portón único, que cerraba a las 10 de la noche y abría a las 6 de la mañana, así como varios patios con sus respectivos retretes comunales y sus filas de lavaderos y tendederos.

El bullicio dentro y fuera de ellas se complementaba con pulquerías y estanquillos cercanos donde uno conseguía todo y aún más de lo que se despacha hoy en los supermercados.

El proceso retro que vivimos hoy desde la presidencia de la República comienza a asemejarse mucho a aquellas viejas vecindades que se pueden ver todavía en las películas de Chachita y Pedro Infante.

El eje del regreso a los años 30, 50, 70 del siglo pasado es ya todos lo sabemos, las mañaneras del mismísimo Andrés Manuel López Obrador. Con eso ni se extraña al Gran Palillo. Bueno, hasta los mismos requiebros discursivos de Cantinflas alegran los nuevos sketches en los patios del hasta hace poco sobrio Palacio Nacional.

Por estos días, a la ola de nuevos shows palaciegos, se incorporó el estruendoso anuncio de que la Fiscalía General por instrucciones precisas del Preciso iba tras los dos candidatos punteros de la contienda por la gubernatura de Nuevo León: el senador de MC Samuel García y el priísta y exalcalde, Adrián de la Garza.

Con una fuerte sospecha de que eso era solo una argucia mediática y electorera más del dueño del show mañanero para desviar la atención del derrumbe de un tramo elevado del Metro en Tláhuac -que según el embajador y periodista Agustín Gutiérrez Canet (tío directo de doña Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de AMLO), significa etimológicamente lugar de caca seca-, los procesos judiciales han derivado en cheques sin fondos, pues ni la FGR, ni la Fepade ni la Unidad de Inteligencia Financiera tienen expedientes abiertos de esos asuntos.

Pa’decirlo rápido y claro: hasta hoy son puro blof.

Pero no es blof ya el pleito vecinal al que se han incorporado contra López Obrador el expresidente Vicente Fox, ni el excandidato presidencial panista Diego Fernández de Cevallos ni el dueño y líder del partido Movimiento Ciudadano, el senador Dante Delgado junto otros muchos que se han sentido agraviados por las acciones y dichos del showman mañanero.

Diego hizo a un lado sus participaciones en redes sociales para enviarle una carta a López Obrador en la que lo reta a un diálogo a la hora y el día que él diga. AMLO lo retó, a su vez, a negar que participó en bisnes -por no decir transa- de una refresquera que le dejó un gran moche.

Dante Delgado en conferencia de prensa le exigió a AMLO salirse del proceso electoral y le advirtió que no se meta con Samuel García, candidato de MC en Nuevo León, porque entonces si iba a salir chispas.

Fox, desde el lavadero de enfrente, se metió al griterío y retó a AMLO a “no sacarle” y entrarle al pleito con Diego.

O sea, el lavadero de la vecindad nacional cobra fuerza. El puro chisme electorero, pues.

Monreal exige a consejeros no invadir funciones

En este contexto, el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal exigió a su vez a los consejeros del INE paren y dejen de invadir funciones que no les corresponden.

Les recordó que no tienen facultades para poder calificar o determinar si hay o no delitos en el proceso en curso pues no son agentes del ministerio público.

Monreal dijo que hace apenas dos meses el Senado aprobó considerar a los delitos electorales como delitos graves.

Indicó que le parece muy delicado que algunos de los consejeros del INE digan que el uso de tarjetas con beneficios a cambio de votos por parte de candidatos no amerita la cancelación del registro cuando no sólo amerita eso, sino la privación de la libertad sin derecho a fianza.

Igual les exigió dejar de actuar facciosamente en contra de Morena.

Hank afirma: quieren amedrentarnos

El priísta Jorge Hank, candidato a la gubernatura de baja California por el PES, denunció ayer ante empresarios y comerciantes que el Instituto Estatal Electoral ha iniciado una campaña de intimidación que busca desalentar sus candidaturas.

Los consejeros no han querido precisar los cambios de candidatos del PES y otros partidos, con lo cual mantienen en la indefinición gran parte del proceso electoral en el estado ya que los nombres en las boletas ya imprsas no son los que al final van a competir.

“Eso es, sin duda un problema, pero como sea vamos a ganar”, advirtió. Y denunció que, mientras el cumple con todos los requerimientos, “a la candidata oficial no la supervisa nadie.

“No es un secreto que desde hace semanas rebasó los topes de campaña y continúa publicándose profusamente por todos los medios al grado de que, por cada spot mío, hay 10 de ella… pero no importa, la verdadera encuesta será la del voto el domingo 6 de junio… nuestras preferencias van en aumento y eso no lo pueden modificar ya”, indicó.

