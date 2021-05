El PAN se llevará “carro completo” en Huixquilucan, confía Romina Contreras

Buscará continuidad en proyectos, como alcaldesa

Huixquilucan, Estado de México.- Al visitar las comunidades de San José Huiloteapan y Santa Cruz, la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal, Romina Contreras Carrasco, aseguró que este instituto político debe llevarse el “carro completo” en las tres candidaturas que se elegirán en Huixquilucan, con la intención de que haya continuidad en las obras y proyectos que se han realizado hasta ahora y para que esta localidad se siga avanzando.

“Es importante que aquí en Huixquilucan se gane el 3 de 3 para que exista esa continuidad, para que trabajemos de la mano. Los invito a que voten este 06 de junio por Acción Nacional, por una servidora, hay que seguir avanzando, apostémosle a la continuidad, hay muchas obras que se han realizado”, destacó.

Romina Contreras resaltó que la fórmula propuesta por el PAN, en donde se incluye su candidatura, la de José Antonio García García y Diego Rosas Anaya, candidatos a diputados federal por el Distrito 18 y a diputado local por el Distrito 17, respectivamente, está conformada por personas con preparación acdémica y experiencia en el servicio público, además de que todos le han cumplido a la ciudadanía a la que han representado o por la que han trabajado en los últimos años.

“Sepan que seguimos trabajando, que estamos al pendiente de todos y cada uno de ustedes, aquí hemos estado siempre. No aparecimos hace algunos días, sino que hemos estado trabajando por todos y cada una de las comunidades. No permitamos que esto se pierda, hospitales, calles pavimentadas, once pozos de agua, luminarias tipo LED”, comentó.

Ante los vecinos que se sumaron a la caminata que realizó por ambas comunidades, la candidata panista refrendó su compromiso para mejorar la seguridad, que ya ha presentado una disminución del 40 por ciento en los último años y que se pretende reducir más con la compra de cien patrullas en los primeros cien días de gobierno, la contratación de más elementos y la adquisición de más cámaras de videovigilancia y de arcos lectores de placas.